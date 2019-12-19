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19 грудня • оновлено в 14:41
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Аліна Рашевська

Частина Дніпра залишиться без води: кого стосується

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У п'ятницю, 20 грудня, на кількох вулицях в Дніпрі з 10:00 до 16:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

У Дніпрі відключать воду 20 грудня

У Дніпрі відключать воду 20 грудня

Комсомольська правда

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Води не буде за наступними адресами:

  • вулиця Міхновського, 2, 4;

  • проспект Миру, 2, 2А.

Підприємство рекомендує запастися водою заздалегідь.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 19 грудня на вулиці Янтарній під дверима житлового будинку виявили чоловіка, який не подавав ознак життя. Перелякані сусіди викликали поліцію. Їх побоювання підтвердилися – чоловік був мертвий.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Югpaиньзьский мир - вперед, к аграрному будущему!
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