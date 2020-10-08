Частина Дніпра залишиться без світла: знайди свою адресу

Софія Ковнір Життя міста 18:00, 8.10.2020

У п'ятницю, 9 жовтня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Айвазовська, 1 - 23, 2 - 12;

  • вулиця Волочаївська, 1 - 7;

  • вулиця Голубовська, 1 - 9, 2 - 10;

  • вулиця Яна Гуса, 9 - 97, 6 - 82;

  • вулиця Заводська, 1 - 7, 2 - 12;

  • вулиця Портова, 2 - 4, 18 – 28, 34 - 40;

  • провулок Портовий, 1, 2 - 4;

  • вулиця Окружна, 2 - 4, 5;

  • провулок Обхідний, 1 - 7, 4 - 6;

  • вулиця Халтуріна, 1 - 27, 2 - 28;

  • вулиця Васнецова, 1 - 11, 2 - 10;

  • вулиця Іскри, 1 - 5, 2 - 10;

  • вулиця Миколи Кузьменка 1 - 5;

  • вулиця Мінакова, 3 - 7, 4 - 8;

  • вулиця Новоросійська, 1 - 9, 2 - 74;

  • вулиця Пожежна, 1 - 33, 2 - 38;

  • вулиця Осетинська, 3;

  • вулиця Проміжна, 2 - 8;

  • вулиця Сизранська, 1 – 19, 4 - 20;

  • вулиця Тагільська, 3 - 41, 4 - 40;

  • вулиця Тобольська, 1 - 19, 2 - 16;

  • вулиця Вузлова, 3 - 19, 8 - 18;

  • вулиця Халтуріна, 7 - 27, 4 - 28;

  • вулиця Чапаєва, 1 - 13, 4 - 10;

  • вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2 - 8, 1 - 23;

  • вулиця Опанаса Ковпака, 4 - 32;

  • провулок Шатурський, 1 - 7, 2 - 8;

  • вулиця Шефська, 1 - 13, 2 - 22;

  • вулиця Широка, 221, 45 - 71, 16 - 36;

  • вулиця Казахстанська, 1 - 7, 2 - 24;

  • вулиця Заярська, 1 - 47;

  • провулок Казахстанський, 5 - 23, 2 - 36;

  • вулиця Мінусинська, 15 – 141Б, 22 - 174;

  • провулок Мінусинський, 14, 16, 30 - 34, 38, 54, 56;

  • провулок Окопний, 25;

  • вулиця Майська, 1 - 9;

  • вулиця Одеська, 105 - 155, 6 - 104;

  • вулиця Вологодська, 2 - 12, 5 - 7;

  • вулиця Смольська, 1 - 137, 4 - 6;

  • вулиця Холодильна, 4 - 8;

  • вулиця Далекосхідна, 129 - 143;

  • вулиця Гребінки, 1 - 35, 8 - 42;

  • вулиця Волоколамська, 3 - 31, 2 - 24;

  • вулиця Андрющенко, 2 - 34, 1 - 27;

  • вулиця Крилова, 4 - 12, 1 - 17;

  • вулиця Роздільна, 1 - 35, 2 - 26;

  • вулиця Тургенєва, 1 - 35, 2 - 30;

  • вулиця Кільцева, 1 - 27, 2 - 30;

  • вулиця Таганрозька, 105 - 217, 126 - 226, 283 - 361, 306 - 374;

  • провулок Таганрозький, 8 - 12, 13 - 17;

  • вулиця Тернова, 5, 4а;

  • вулиця Штормова, 115 - 213, 120 - 222;

  • провулок Штормовий, 5, 17 - 23, 4, 10 - 32;

  • вулиця Чайковського, 103.

Самарський район:

  • вулиця Прибережна, 34;

  • вулиця Сергія Кульчицького, 41 – 119, 76 – 106;

  • вулиця Польова, 21 – 79, 64 - 118а;

  • вулиця Чаплинська, 387 – 265, 218 – 290.

Новокодацький район:

  • вулиця Рубіжна, 1, 1a, 1б, 2 - 34;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 87 - 99, 103 - 109, 113 - 147, 112, 114, 122 - 140, 144 - 244, 151 - 169; 209 – 231, 252, 256а, 235-241;

  • провулок Малахітовий, 1 - 15, 2 - 14, 26, 32а;

  • вулиця Гвоздична, 20 - 46, 29 - 57;

  • вулиця Кармелюка, 46/2 - 58, 59/2 - 63;

  • вулиця Можайського, 25 - 69, 40 - 84;

  • провулок Лікарняний, 33;

  • вулиця Чорногорська, 100 - 108, 35 - 75, 36 - 92, 79, 81, 96;

  • проспект Сергія Нігояна, 53, 18 - 26, 4, 10, 14, 16, 40 - 42;

  • вулиця Футбольна, 2 - 64, 3 - 55;

  • вулиця Народна, 2 - 34;

  • провулок Івана Сохача, 16, 21 - 31;

  • вулиця Славна, 1 - 49, 2 - 46;

  • провулок Відродження, 33 - 127, 2 - 118, 1 - 29;

  • вулиця Лавандова, 1 - 115, 2 – 46/1, 58 - 70;

  • вулиця Велика Діївська, 465 - 543;

  • провулок Вагнера, 2 - 22;

  • вулиця Мукачівська, 31 - 53, 46 – 154, 57 – 119;

  • вулиця Наливайка, 1 - 9, 2 - 10;

  • провулок Яблучний, 1 - 7а, 4 - 10;

  • вулиця Яблучна, 1 - 19, 2 - 22;

  • вулиця Залізнична, 17, 19;

  • вулиця Щепкіна, 3 - 15, 6;

  • провулок Залізничний, 9 - 15, 12 - 14;

  • провулок Чумацький, 2 - 4, 3 - 5, 9, 14 - 26;

  • вулиця Тісна, 1 - 29, 2 - 34;

  • вулиця Весняна, 1 - 109, 4 - 98;

  • провулок Неманський, 1 – 13, 2 - 24;

  • провулок Тюменський, 1 - 31, 2 - 38;

  • вулиця Колективна, 1 - 35, 2 - 42;

  • провулок Зенітний, 1 - 15, 2 - 12;

  • вулиця Можайського, 1 - 21, 2 - 26, 34, 36;

  • провулок Курсовий, 1 - 21, 21а, 4 - 20/2;

  • вулиця Ватутіна, 49 - 53а, 58/2 - 64;

  • вулиця Білецького, 4 - 42, 5;

  • вулиця Ясенева, 1 - 49, 2 - 80, 80а;

  • вулиця Григорія Сковороди, 1 - 111, 2 - 124;

  • вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2 – 10б, 10в;

  • вулиця Квітуча, 1 - 25, 2 - 42;

  • вулиця Ентузіастів, 1 - 37, 2 - 30;

  • вулиця Сонячна, 1 - 7, 2 - 22;

  • вулиця Ільюшина, 1 - 53, 2 - 44;

  • вулиця Гайдамацька, 30/2 - 86, 35 - 89;

  • вулиця Порохова, 2 - 66, 1 - 83;

  • вулиця Жигульовська, 1 - 37, 2 - 38;

  • вулиця Митищинська, 1 - 39, 2 - 34;

  • вулиця Писемського, 21/1;

  • вулиця Юпітерна, 1 - 19, 2 - 16;

  • вулиця Грузинська, 1 - 25, 2 - 36;

  • вулиця Барвінок, 1 - 27, 66 - 98;

  • провулок Грузинський, 1 - 3, 2 - 4;

  • вулиця Корсунська, 1 - 5, 2 - 18;

  • вулиця Семена Бардадіма, 31 - 69, 58 - 74, 75 - 133, 78 - 118;

  • вулиця Погоріла, 66 - 72, 3 - 59, 10 - 62;

  • вулиця Старобазарний, 71 - 79, 26 - 40;

  • площа Вереснева, 1, 5, 7, 4 - 12;

  • вулиця Фортечний, 98 - 106, 101 - 111;

  • вулиця Річкова, 1 - 29, 4 - 24;

  • вулиця Алеутська, 12/1;

  • вулиця Тарана, 6 - 28, 9 - 41;

  • вулиця Хвильового, 40 - 78, 39 - 85;

  • вулиця Гвардійська, 11 - 33, 24 - 50, 117;

  • вулиця Андрійченко, 2 - 52, 1 - 65; 66 – 126, 89 - 123

  • провулок Андрійченко, 18 - 52, 35 - 65, 1 - 15, 2 - 14;

  • вулиця Сахалінська, 1а - 33, 2 - 26;

  • провулок Крутий, 1 - 15, 2 - 26;

  • вулиця Покровська, 1 - 33, 2 - 16;

  • вулиця Дорогобузька, 13 - 21, 12 - 14;

  • вулиця Криштофа Косинського, 23 - 51, 32 - 60, 1, 2 - 4;

  • провулок Двинський, 1 - 17, 2 - 20;

  • провулок Герцена, 2 - 24, 5 - 25;

  • вулиця Герцена, 1 - 61, 2 - 48;

  • вулиця Вагнера, 44 - 48, 59 - 63, 1 - 21;

  • вулиця Садовського, 1 - 47, 47a, 4 - 26;

  • вулиця Геологічна, 2а, 34 - 64;

  • провулок Покровський, 1, 1а - 9а, 2 - 16;

  • вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5;

  • вулиця Докучаєва, 38;

  • вулиця Полунична, 2 - 28, 3 - 37;

  • вулиця Демократична, 27 - 39, 34 - 42;

  • вулиця Сумська, 28 - 84, 31 - 91;

  • тупік Шишкіна, 1 - 17, 2 - 8;

  • вулиця Шишкіна, 1 - 51, 4 - 48;

  • вулиця Берінга, 1 - 79, 2 – 128, 115 - 119;

  • вулиця Сєченова, 1 - 7, 2 - 32;

  • вулиця Тупікова, 18 - 38;

  • вулиця Краснодон, 38 - 60, 15, 57 - 71;

  • вулиця Ковельська, 40 - 118, 41 - 53, 59 - 109;

  • проспект Металургів, 45 - 65;

  • вулиця Десантна, 1 - 23, 2 - 72;

  • вулиця Десняка, 1;

  • вулиця Модеста, 2;

  • вулиця Поліська, 1 - 19, 2 - 76, 23/1 - 91;

  • вулиця Зоряна, 1 - 65, 2 - 66;

  • провулок Балтійський, 1 - 13, 4 - 18;

  • провулок Поліський, 2 - 4, 5;

  • вулиця Абая, 33 - 65, 40 - 565;

  • провулок Білоруський, 1 - 23, 2 - 26;

  • вулиця Заслонова, 1 - 9, 22 - 26;

  • вулиця Дружби, 1 - 7, 2 - 20;

  • вулиця Кедрова, 1 - 43, 2 - 36;

  • вулиця Курильська, 1 - 33, 2 - 36;

  • провулок Товариський, 1 - 3, 2 - 6;

  • вулиця Вишенського, 1 - 21, 2 - 18;

  • вулиця Товариська, 1 - 25, 2 - 32.

Чечелівський район:

  • вулиця Глибока, 1 - 47, 2 - 26, 71;

  • вулиця Новопавелецька, 21 - 51, 24 - 54;

  • вулиця Павелецька, 72 - 90, 127 - 169;

  • вулиця Новошкільна, 75 - 105, 26а - 58г, 35 - 63;

  • вулиця Високогірна, 70 - 98, 73 - 99в;

  • вулиця Стадіонна, 38 - 64;

  • провулок Малий, 1 - 9, 15 - 27, 31 - 41, 54 - 70а, 72, 2 - 16, 167a, 169Б, 169г;

  • вулиця Юності, 135а - 179б, 94 - 150, 105 - 131;

  • вулиця Докучаєва, 33;

  • вулиця Тупікова, 7а;

  • вулиця Ставропольська;

  • вулиця Революції;

  • проспект Металургів, 1 - 39;

  • вулиця Вугільна, 2а;

  • вулиця Дзеркальна, 1;

  • вулиця Богданівська, 2 - 22, 11 - 59;

  • вулиця Канатна, 21 - 39;

  • вулиця Наримська, 4 - 60, 21 - 43;

  • вулиця Романа Шухевича, 22, 24;

  • вулиця Щепкіна, 8 - 12, 17;

  • проспект Сергія Нігоян Сергій Гагікович, 7;

  • вулиця Володимира Антоновича, 42, 59;

  • вулиця Бардіна, 1 - 2, 3 - 10;

  • вулиця Шмідта, 30 - 42, 45 - 53;

  • вулиця Філософська, 51 - 55, 62 - 70.

Соборний район:

  • вулиця Івана Акінфієва, 1а, 1/3, 5;

  • провулок Урицького, 9;

  • вулиця Сергія Єфремова, 14-26, 21, 21а, 21б;

  • вулиця Мільмана, 89 - 147, 156 - 230;

  • вулиця Байкова, 81 - 113, 90 - 162;

  • провулок Ракетний;

  • вулиця Верхоянська;

  • вулиця Дружинників;

  • провулок Феодосія Макаревського, 4;

  • площа Соборна, 1б, 2а, 4.

Шевченківський район:

  • вулиця Панікахи, 53, 59, 61, 61д;

  • вулиця Старокозацька, 44, 45/18, 46а, 48, 48а, 57;

  • вулиця Андрія Фабра, 13, 15;

  • вулиця Мечникова, 11;

  • вулиця Січових Стрільців, 73, 88, 90;

  • проспект Богдана Хмельницького, 1, 3;

  • вулиця Михайла Драгоманова, 2 - 18, 1 - 15;

  • вулиця Михайла Грушевського, 54, 67 - 77;

  • вулиця Українська, 13 - 19;

  • вулиця Олександра Конінського, 52, 54, 56а, 15а - 73;

  • вулиця Сергія Подолинського, 10;

  • вулиця Короленка, 46-50,87-91.

Індустріальний район:

  • вулиця Дзвінка, 2 - 24, 3 - 23;

  • вулиця Журавлина, 1 - 17, 2 – 18.

Центральний район:

  • вулиця Воскресенська, 23 - 29;

  • вулиця Ігоря Сікорського, 21 - 37, 18 – 28;

  • вулиця Старокозацька, 25 - 33, 22 - 32.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі терміново збирають гроші для допомоги 23-річному Руслану Ширінову.

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