Частина Дніпра залишиться без світла: знайди свою адресу
У п'ятницю, 9 жовтня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Айвазовська, 1 - 23, 2 - 12;
вулиця Волочаївська, 1 - 7;
вулиця Голубовська, 1 - 9, 2 - 10;
вулиця Яна Гуса, 9 - 97, 6 - 82;
вулиця Заводська, 1 - 7, 2 - 12;
вулиця Портова, 2 - 4, 18 – 28, 34 - 40;
провулок Портовий, 1, 2 - 4;
вулиця Окружна, 2 - 4, 5;
провулок Обхідний, 1 - 7, 4 - 6;
вулиця Халтуріна, 1 - 27, 2 - 28;
вулиця Васнецова, 1 - 11, 2 - 10;
вулиця Іскри, 1 - 5, 2 - 10;
вулиця Миколи Кузьменка 1 - 5;
вулиця Мінакова, 3 - 7, 4 - 8;
вулиця Новоросійська, 1 - 9, 2 - 74;
вулиця Пожежна, 1 - 33, 2 - 38;
вулиця Осетинська, 3;
вулиця Проміжна, 2 - 8;
вулиця Сизранська, 1 – 19, 4 - 20;
вулиця Тагільська, 3 - 41, 4 - 40;
вулиця Тобольська, 1 - 19, 2 - 16;
вулиця Вузлова, 3 - 19, 8 - 18;
вулиця Халтуріна, 7 - 27, 4 - 28;
вулиця Чапаєва, 1 - 13, 4 - 10;
вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2 - 8, 1 - 23;
вулиця Опанаса Ковпака, 4 - 32;
провулок Шатурський, 1 - 7, 2 - 8;
вулиця Шефська, 1 - 13, 2 - 22;
вулиця Широка, 221, 45 - 71, 16 - 36;
вулиця Казахстанська, 1 - 7, 2 - 24;
вулиця Заярська, 1 - 47;
провулок Казахстанський, 5 - 23, 2 - 36;
вулиця Мінусинська, 15 – 141Б, 22 - 174;
провулок Мінусинський, 14, 16, 30 - 34, 38, 54, 56;
провулок Окопний, 25;
вулиця Майська, 1 - 9;
вулиця Одеська, 105 - 155, 6 - 104;
вулиця Вологодська, 2 - 12, 5 - 7;
вулиця Смольська, 1 - 137, 4 - 6;
вулиця Холодильна, 4 - 8;
вулиця Далекосхідна, 129 - 143;
вулиця Гребінки, 1 - 35, 8 - 42;
вулиця Волоколамська, 3 - 31, 2 - 24;
вулиця Андрющенко, 2 - 34, 1 - 27;
вулиця Крилова, 4 - 12, 1 - 17;
вулиця Роздільна, 1 - 35, 2 - 26;
вулиця Тургенєва, 1 - 35, 2 - 30;
вулиця Кільцева, 1 - 27, 2 - 30;
вулиця Таганрозька, 105 - 217, 126 - 226, 283 - 361, 306 - 374;
провулок Таганрозький, 8 - 12, 13 - 17;
вулиця Тернова, 5, 4а;
вулиця Штормова, 115 - 213, 120 - 222;
провулок Штормовий, 5, 17 - 23, 4, 10 - 32;
вулиця Чайковського, 103.
Самарський район:
вулиця Прибережна, 34;
вулиця Сергія Кульчицького, 41 – 119, 76 – 106;
вулиця Польова, 21 – 79, 64 - 118а;
вулиця Чаплинська, 387 – 265, 218 – 290.
Новокодацький район:
вулиця Рубіжна, 1, 1a, 1б, 2 - 34;
вулиця Юрія Кондратюка, 87 - 99, 103 - 109, 113 - 147, 112, 114, 122 - 140, 144 - 244, 151 - 169; 209 – 231, 252, 256а, 235-241;
провулок Малахітовий, 1 - 15, 2 - 14, 26, 32а;
вулиця Гвоздична, 20 - 46, 29 - 57;
вулиця Кармелюка, 46/2 - 58, 59/2 - 63;
вулиця Можайського, 25 - 69, 40 - 84;
провулок Лікарняний, 33;
вулиця Чорногорська, 100 - 108, 35 - 75, 36 - 92, 79, 81, 96;
проспект Сергія Нігояна, 53, 18 - 26, 4, 10, 14, 16, 40 - 42;
вулиця Футбольна, 2 - 64, 3 - 55;
вулиця Народна, 2 - 34;
провулок Івана Сохача, 16, 21 - 31;
вулиця Славна, 1 - 49, 2 - 46;
провулок Відродження, 33 - 127, 2 - 118, 1 - 29;
вулиця Лавандова, 1 - 115, 2 – 46/1, 58 - 70;
вулиця Велика Діївська, 465 - 543;
провулок Вагнера, 2 - 22;
вулиця Мукачівська, 31 - 53, 46 – 154, 57 – 119;
вулиця Наливайка, 1 - 9, 2 - 10;
провулок Яблучний, 1 - 7а, 4 - 10;
вулиця Яблучна, 1 - 19, 2 - 22;
вулиця Залізнична, 17, 19;
вулиця Щепкіна, 3 - 15, 6;
провулок Залізничний, 9 - 15, 12 - 14;
провулок Чумацький, 2 - 4, 3 - 5, 9, 14 - 26;
вулиця Тісна, 1 - 29, 2 - 34;
вулиця Весняна, 1 - 109, 4 - 98;
провулок Неманський, 1 – 13, 2 - 24;
провулок Тюменський, 1 - 31, 2 - 38;
вулиця Колективна, 1 - 35, 2 - 42;
провулок Зенітний, 1 - 15, 2 - 12;
вулиця Можайського, 1 - 21, 2 - 26, 34, 36;
провулок Курсовий, 1 - 21, 21а, 4 - 20/2;
вулиця Ватутіна, 49 - 53а, 58/2 - 64;
вулиця Білецького, 4 - 42, 5;
вулиця Ясенева, 1 - 49, 2 - 80, 80а;
вулиця Григорія Сковороди, 1 - 111, 2 - 124;
вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2 – 10б, 10в;
вулиця Квітуча, 1 - 25, 2 - 42;
вулиця Ентузіастів, 1 - 37, 2 - 30;
вулиця Сонячна, 1 - 7, 2 - 22;
вулиця Ільюшина, 1 - 53, 2 - 44;
вулиця Гайдамацька, 30/2 - 86, 35 - 89;
вулиця Порохова, 2 - 66, 1 - 83;
вулиця Жигульовська, 1 - 37, 2 - 38;
вулиця Митищинська, 1 - 39, 2 - 34;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Юпітерна, 1 - 19, 2 - 16;
вулиця Грузинська, 1 - 25, 2 - 36;
вулиця Барвінок, 1 - 27, 66 - 98;
провулок Грузинський, 1 - 3, 2 - 4;
вулиця Корсунська, 1 - 5, 2 - 18;
вулиця Семена Бардадіма, 31 - 69, 58 - 74, 75 - 133, 78 - 118;
вулиця Погоріла, 66 - 72, 3 - 59, 10 - 62;
вулиця Старобазарний, 71 - 79, 26 - 40;
площа Вереснева, 1, 5, 7, 4 - 12;
вулиця Фортечний, 98 - 106, 101 - 111;
вулиця Річкова, 1 - 29, 4 - 24;
вулиця Алеутська, 12/1;
вулиця Тарана, 6 - 28, 9 - 41;
вулиця Хвильового, 40 - 78, 39 - 85;
вулиця Гвардійська, 11 - 33, 24 - 50, 117;
вулиця Андрійченко, 2 - 52, 1 - 65; 66 – 126, 89 - 123
провулок Андрійченко, 18 - 52, 35 - 65, 1 - 15, 2 - 14;
вулиця Сахалінська, 1а - 33, 2 - 26;
провулок Крутий, 1 - 15, 2 - 26;
вулиця Покровська, 1 - 33, 2 - 16;
вулиця Дорогобузька, 13 - 21, 12 - 14;
вулиця Криштофа Косинського, 23 - 51, 32 - 60, 1, 2 - 4;
провулок Двинський, 1 - 17, 2 - 20;
провулок Герцена, 2 - 24, 5 - 25;
вулиця Герцена, 1 - 61, 2 - 48;
вулиця Вагнера, 44 - 48, 59 - 63, 1 - 21;
вулиця Садовського, 1 - 47, 47a, 4 - 26;
вулиця Геологічна, 2а, 34 - 64;
провулок Покровський, 1, 1а - 9а, 2 - 16;
вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5;
вулиця Докучаєва, 38;
вулиця Полунична, 2 - 28, 3 - 37;
вулиця Демократична, 27 - 39, 34 - 42;
вулиця Сумська, 28 - 84, 31 - 91;
тупік Шишкіна, 1 - 17, 2 - 8;
вулиця Шишкіна, 1 - 51, 4 - 48;
вулиця Берінга, 1 - 79, 2 – 128, 115 - 119;
вулиця Сєченова, 1 - 7, 2 - 32;
вулиця Тупікова, 18 - 38;
вулиця Краснодон, 38 - 60, 15, 57 - 71;
вулиця Ковельська, 40 - 118, 41 - 53, 59 - 109;
проспект Металургів, 45 - 65;
вулиця Десантна, 1 - 23, 2 - 72;
вулиця Десняка, 1;
вулиця Модеста, 2;
вулиця Поліська, 1 - 19, 2 - 76, 23/1 - 91;
вулиця Зоряна, 1 - 65, 2 - 66;
провулок Балтійський, 1 - 13, 4 - 18;
провулок Поліський, 2 - 4, 5;
вулиця Абая, 33 - 65, 40 - 565;
провулок Білоруський, 1 - 23, 2 - 26;
вулиця Заслонова, 1 - 9, 22 - 26;
вулиця Дружби, 1 - 7, 2 - 20;
вулиця Кедрова, 1 - 43, 2 - 36;
вулиця Курильська, 1 - 33, 2 - 36;
провулок Товариський, 1 - 3, 2 - 6;
вулиця Вишенського, 1 - 21, 2 - 18;
вулиця Товариська, 1 - 25, 2 - 32.
Чечелівський район:
вулиця Глибока, 1 - 47, 2 - 26, 71;
вулиця Новопавелецька, 21 - 51, 24 - 54;
вулиця Павелецька, 72 - 90, 127 - 169;
вулиця Новошкільна, 75 - 105, 26а - 58г, 35 - 63;
вулиця Високогірна, 70 - 98, 73 - 99в;
вулиця Стадіонна, 38 - 64;
провулок Малий, 1 - 9, 15 - 27, 31 - 41, 54 - 70а, 72, 2 - 16, 167a, 169Б, 169г;
вулиця Юності, 135а - 179б, 94 - 150, 105 - 131;
вулиця Докучаєва, 33;
вулиця Тупікова, 7а;
вулиця Ставропольська;
вулиця Революції;
проспект Металургів, 1 - 39;
вулиця Вугільна, 2а;
вулиця Дзеркальна, 1;
вулиця Богданівська, 2 - 22, 11 - 59;
вулиця Канатна, 21 - 39;
вулиця Наримська, 4 - 60, 21 - 43;
вулиця Романа Шухевича, 22, 24;
вулиця Щепкіна, 8 - 12, 17;
проспект Сергія Нігоян Сергій Гагікович, 7;
вулиця Володимира Антоновича, 42, 59;
вулиця Бардіна, 1 - 2, 3 - 10;
вулиця Шмідта, 30 - 42, 45 - 53;
вулиця Філософська, 51 - 55, 62 - 70.
Соборний район:
вулиця Івана Акінфієва, 1а, 1/3, 5;
провулок Урицького, 9;
вулиця Сергія Єфремова, 14-26, 21, 21а, 21б;
вулиця Мільмана, 89 - 147, 156 - 230;
вулиця Байкова, 81 - 113, 90 - 162;
провулок Ракетний;
вулиця Верхоянська;
вулиця Дружинників;
провулок Феодосія Макаревського, 4;
площа Соборна, 1б, 2а, 4.
Шевченківський район:
вулиця Панікахи, 53, 59, 61, 61д;
вулиця Старокозацька, 44, 45/18, 46а, 48, 48а, 57;
вулиця Андрія Фабра, 13, 15;
вулиця Мечникова, 11;
вулиця Січових Стрільців, 73, 88, 90;
проспект Богдана Хмельницького, 1, 3;
вулиця Михайла Драгоманова, 2 - 18, 1 - 15;
вулиця Михайла Грушевського, 54, 67 - 77;
вулиця Українська, 13 - 19;
вулиця Олександра Конінського, 52, 54, 56а, 15а - 73;
вулиця Сергія Подолинського, 10;
вулиця Короленка, 46-50,87-91.
Індустріальний район:
вулиця Дзвінка, 2 - 24, 3 - 23;
вулиця Журавлина, 1 - 17, 2 – 18.
Центральний район:
вулиця Воскресенська, 23 - 29;
вулиця Ігоря Сікорського, 21 - 37, 18 – 28;
вулиця Старокозацька, 25 - 33, 22 - 32.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі терміново збирають гроші для допомоги 23-річному Руслану Ширінову.