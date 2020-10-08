Частина Дніпра залишиться без світла: знайди свою адресу

У п'ятницю, 9 жовтня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Айвазовська, 1 - 23, 2 - 12;

вулиця Волочаївська, 1 - 7;

вулиця Голубовська, 1 - 9, 2 - 10;

вулиця Яна Гуса, 9 - 97, 6 - 82;

вулиця Заводська, 1 - 7, 2 - 12;

вулиця Портова, 2 - 4, 18 – 28, 34 - 40;

провулок Портовий, 1, 2 - 4;

вулиця Окружна, 2 - 4, 5;

провулок Обхідний, 1 - 7, 4 - 6;

вулиця Халтуріна, 1 - 27, 2 - 28;

вулиця Васнецова, 1 - 11, 2 - 10;

вулиця Іскри, 1 - 5, 2 - 10;

вулиця Миколи Кузьменка 1 - 5;

вулиця Мінакова, 3 - 7, 4 - 8;

вулиця Новоросійська, 1 - 9, 2 - 74;

вулиця Пожежна, 1 - 33, 2 - 38;

вулиця Осетинська, 3;

вулиця Проміжна, 2 - 8;

вулиця Сизранська, 1 – 19, 4 - 20;

вулиця Тагільська, 3 - 41, 4 - 40;

вулиця Тобольська, 1 - 19, 2 - 16;

вулиця Вузлова, 3 - 19, 8 - 18;

вулиця Халтуріна, 7 - 27, 4 - 28;

вулиця Чапаєва, 1 - 13, 4 - 10;

вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2 - 8, 1 - 23;

вулиця Опанаса Ковпака, 4 - 32;

провулок Шатурський, 1 - 7, 2 - 8;

вулиця Шефська, 1 - 13, 2 - 22;

вулиця Широка, 221, 45 - 71, 16 - 36;

вулиця Казахстанська, 1 - 7, 2 - 24;

вулиця Заярська, 1 - 47;

провулок Казахстанський, 5 - 23, 2 - 36;

вулиця Мінусинська, 15 – 141Б, 22 - 174;

провулок Мінусинський, 14, 16, 30 - 34, 38, 54, 56;

провулок Окопний, 25;

вулиця Майська, 1 - 9;

вулиця Одеська, 105 - 155, 6 - 104;

вулиця Вологодська, 2 - 12, 5 - 7;

вулиця Смольська, 1 - 137, 4 - 6;

вулиця Холодильна, 4 - 8;

вулиця Далекосхідна, 129 - 143;

вулиця Гребінки, 1 - 35, 8 - 42;

вулиця Волоколамська, 3 - 31, 2 - 24;

вулиця Андрющенко, 2 - 34, 1 - 27;

вулиця Крилова, 4 - 12, 1 - 17;

вулиця Роздільна, 1 - 35, 2 - 26;

вулиця Тургенєва, 1 - 35, 2 - 30;

вулиця Кільцева, 1 - 27, 2 - 30;

вулиця Таганрозька, 105 - 217, 126 - 226, 283 - 361, 306 - 374;

провулок Таганрозький, 8 - 12, 13 - 17;

вулиця Тернова, 5, 4а;

вулиця Штормова, 115 - 213, 120 - 222;

провулок Штормовий, 5, 17 - 23, 4, 10 - 32;

вулиця Чайковського, 103.

Самарський район:

вулиця Прибережна, 34;

вулиця Сергія Кульчицького, 41 – 119, 76 – 106;

вулиця Польова, 21 – 79, 64 - 118а;

вулиця Чаплинська, 387 – 265, 218 – 290.

Новокодацький район:

вулиця Рубіжна, 1, 1a, 1б, 2 - 34;

вулиця Юрія Кондратюка, 87 - 99, 103 - 109, 113 - 147, 112, 114, 122 - 140, 144 - 244, 151 - 169; 209 – 231, 252, 256а, 235-241;

провулок Малахітовий, 1 - 15, 2 - 14, 26, 32а;

вулиця Гвоздична, 20 - 46, 29 - 57;

вулиця Кармелюка, 46/2 - 58, 59/2 - 63;

вулиця Можайського, 25 - 69, 40 - 84;

провулок Лікарняний, 33;

вулиця Чорногорська, 100 - 108, 35 - 75, 36 - 92, 79, 81, 96;

проспект Сергія Нігояна, 53, 18 - 26, 4, 10, 14, 16, 40 - 42;

вулиця Футбольна, 2 - 64, 3 - 55;

вулиця Народна, 2 - 34;

провулок Івана Сохача, 16, 21 - 31;

вулиця Славна, 1 - 49, 2 - 46;

провулок Відродження, 33 - 127, 2 - 118, 1 - 29;

вулиця Лавандова, 1 - 115, 2 – 46/1, 58 - 70;

вулиця Велика Діївська, 465 - 543;

провулок Вагнера, 2 - 22;

вулиця Мукачівська, 31 - 53, 46 – 154, 57 – 119;

вулиця Наливайка, 1 - 9, 2 - 10;

провулок Яблучний, 1 - 7а, 4 - 10;

вулиця Яблучна, 1 - 19, 2 - 22;

вулиця Залізнична, 17, 19;

вулиця Щепкіна, 3 - 15, 6;

провулок Залізничний, 9 - 15, 12 - 14;

провулок Чумацький, 2 - 4, 3 - 5, 9, 14 - 26;

вулиця Тісна, 1 - 29, 2 - 34;

вулиця Весняна, 1 - 109, 4 - 98;

провулок Неманський, 1 – 13, 2 - 24;

провулок Тюменський, 1 - 31, 2 - 38;

вулиця Колективна, 1 - 35, 2 - 42;

провулок Зенітний, 1 - 15, 2 - 12;

вулиця Можайського, 1 - 21, 2 - 26, 34, 36;

провулок Курсовий, 1 - 21, 21а, 4 - 20/2;

вулиця Ватутіна, 49 - 53а, 58/2 - 64;

вулиця Білецького, 4 - 42, 5;

вулиця Ясенева, 1 - 49, 2 - 80, 80а;

вулиця Григорія Сковороди, 1 - 111, 2 - 124;

вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2 – 10б, 10в;

вулиця Квітуча, 1 - 25, 2 - 42;

вулиця Ентузіастів, 1 - 37, 2 - 30;

вулиця Сонячна, 1 - 7, 2 - 22;

вулиця Ільюшина, 1 - 53, 2 - 44;

вулиця Гайдамацька, 30/2 - 86, 35 - 89;

вулиця Порохова, 2 - 66, 1 - 83;

вулиця Жигульовська, 1 - 37, 2 - 38;

вулиця Митищинська, 1 - 39, 2 - 34;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Юпітерна, 1 - 19, 2 - 16;

вулиця Грузинська, 1 - 25, 2 - 36;

вулиця Барвінок, 1 - 27, 66 - 98;

провулок Грузинський, 1 - 3, 2 - 4;

вулиця Корсунська, 1 - 5, 2 - 18;

вулиця Семена Бардадіма, 31 - 69, 58 - 74, 75 - 133, 78 - 118;

вулиця Погоріла, 66 - 72, 3 - 59, 10 - 62;

вулиця Старобазарний, 71 - 79, 26 - 40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4 - 12;

вулиця Фортечний, 98 - 106, 101 - 111;

вулиця Річкова, 1 - 29, 4 - 24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана, 6 - 28, 9 - 41;

вулиця Хвильового, 40 - 78, 39 - 85;

вулиця Гвардійська, 11 - 33, 24 - 50, 117;

вулиця Андрійченко, 2 - 52, 1 - 65; 66 – 126, 89 - 123

провулок Андрійченко, 18 - 52, 35 - 65, 1 - 15, 2 - 14;

вулиця Сахалінська, 1а - 33, 2 - 26;

провулок Крутий, 1 - 15, 2 - 26;

вулиця Покровська, 1 - 33, 2 - 16;

вулиця Дорогобузька, 13 - 21, 12 - 14;

вулиця Криштофа Косинського, 23 - 51, 32 - 60, 1, 2 - 4;

провулок Двинський, 1 - 17, 2 - 20;

провулок Герцена, 2 - 24, 5 - 25;

вулиця Герцена, 1 - 61, 2 - 48;

вулиця Вагнера, 44 - 48, 59 - 63, 1 - 21;

вулиця Садовського, 1 - 47, 47a, 4 - 26;

вулиця Геологічна, 2а, 34 - 64;

провулок Покровський, 1, 1а - 9а, 2 - 16;

вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5;

вулиця Докучаєва, 38;

вулиця Полунична, 2 - 28, 3 - 37;

вулиця Демократична, 27 - 39, 34 - 42;

вулиця Сумська, 28 - 84, 31 - 91;

тупік Шишкіна, 1 - 17, 2 - 8;

вулиця Шишкіна, 1 - 51, 4 - 48;

вулиця Берінга, 1 - 79, 2 – 128, 115 - 119;

вулиця Сєченова, 1 - 7, 2 - 32;

вулиця Тупікова, 18 - 38;

вулиця Краснодон, 38 - 60, 15, 57 - 71;

вулиця Ковельська, 40 - 118, 41 - 53, 59 - 109;

проспект Металургів, 45 - 65;

вулиця Десантна, 1 - 23, 2 - 72;

вулиця Десняка, 1;

вулиця Модеста, 2;

вулиця Поліська, 1 - 19, 2 - 76, 23/1 - 91;

вулиця Зоряна, 1 - 65, 2 - 66;

провулок Балтійський, 1 - 13, 4 - 18;

провулок Поліський, 2 - 4, 5;

вулиця Абая, 33 - 65, 40 - 565;

провулок Білоруський, 1 - 23, 2 - 26;

вулиця Заслонова, 1 - 9, 22 - 26;

вулиця Дружби, 1 - 7, 2 - 20;

вулиця Кедрова, 1 - 43, 2 - 36;

вулиця Курильська, 1 - 33, 2 - 36;

провулок Товариський, 1 - 3, 2 - 6;

вулиця Вишенського, 1 - 21, 2 - 18;

вулиця Товариська, 1 - 25, 2 - 32.

Чечелівський район:

вулиця Глибока, 1 - 47, 2 - 26, 71;

вулиця Новопавелецька, 21 - 51, 24 - 54;

вулиця Павелецька, 72 - 90, 127 - 169;

вулиця Новошкільна, 75 - 105, 26а - 58г, 35 - 63;

вулиця Високогірна, 70 - 98, 73 - 99в;

вулиця Стадіонна, 38 - 64;

провулок Малий, 1 - 9, 15 - 27, 31 - 41, 54 - 70а, 72, 2 - 16, 167a, 169Б, 169г;

вулиця Юності, 135а - 179б, 94 - 150, 105 - 131;

вулиця Докучаєва, 33;

вулиця Тупікова, 7а;

вулиця Ставропольська;

вулиця Революції;

проспект Металургів, 1 - 39;

вулиця Вугільна, 2а;

вулиця Дзеркальна, 1;

вулиця Богданівська, 2 - 22, 11 - 59;

вулиця Канатна, 21 - 39;

вулиця Наримська, 4 - 60, 21 - 43;

вулиця Романа Шухевича, 22, 24;

вулиця Щепкіна, 8 - 12, 17;

проспект Сергія Нігоян Сергій Гагікович, 7;

вулиця Володимира Антоновича, 42, 59;

вулиця Бардіна, 1 - 2, 3 - 10;

вулиця Шмідта, 30 - 42, 45 - 53;

вулиця Філософська, 51 - 55, 62 - 70.

Соборний район:

вулиця Івана Акінфієва, 1а, 1/3, 5;

провулок Урицького, 9;

вулиця Сергія Єфремова, 14-26, 21, 21а, 21б;

вулиця Мільмана, 89 - 147, 156 - 230;

вулиця Байкова, 81 - 113, 90 - 162;

провулок Ракетний;

вулиця Верхоянська;

вулиця Дружинників;

провулок Феодосія Макаревського, 4;

площа Соборна, 1б, 2а, 4.

Шевченківський район:

вулиця Панікахи, 53, 59, 61, 61д;

вулиця Старокозацька, 44, 45/18, 46а, 48, 48а, 57;

вулиця Андрія Фабра, 13, 15;

вулиця Мечникова, 11;

вулиця Січових Стрільців, 73, 88, 90;

проспект Богдана Хмельницького, 1, 3;

вулиця Михайла Драгоманова, 2 - 18, 1 - 15;

вулиця Михайла Грушевського, 54, 67 - 77;

вулиця Українська, 13 - 19;

вулиця Олександра Конінського, 52, 54, 56а, 15а - 73;

вулиця Сергія Подолинського, 10;

вулиця Короленка, 46-50,87-91.

Індустріальний район:

вулиця Дзвінка, 2 - 24, 3 - 23;

вулиця Журавлина, 1 - 17, 2 – 18.

Центральний район:

вулиця Воскресенська, 23 - 29;

вулиця Ігоря Сікорського, 21 - 37, 18 – 28;

вулиця Старокозацька, 25 - 33, 22 - 32.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі терміново збирають гроші для допомоги 23-річному Руслану Ширінову.