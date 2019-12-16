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16 грудня • оновлено в 16:20
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Аліна Рашевська

Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

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У вівторок, 17 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 17 грудня

У Дніпрі відключать світло 17 грудня

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Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • вулиця Коробова, 3, 3а, 8;

  • вулиця Михайла Лояна, 118-148;

  • вулиця Лермонтова, 1-13, 2-24;

  • вулиця Першотравнева, 1-17, 2-26;

  • вулиця Залізнична, 1-9, 15-85, 2-78 85;

  • провулок Залізничний, 2-54;

  • вулиця Ламана, 1-31, 2-18;

  • провулок Спускний, 2-6;

  • вулиця Тернівська, 1-29, 2-32;

  • вулиця Золотоосіння, 1а;

  • вулиця Генерала Волівача, 23.

Соборний район:

  • вулиця Івана Акінфієва, 1/3, 5;

  • вулиця Сергія Єфремова, 14-24, 21, 21а, 21б;

  • провулок Євгена Коновальця, 9;

Центральний район:

  • вулиця Новосільна, 48-82,19;

  • вулиця Кулигіна, 2-46,1-79;

  • вулиця Нікопольська, 2-30,1-25;

  • вулиця Ужгородська, 1-35, 2-50;

  • вулиця Закарпатська 2-58,1-21;

  • вулиця Ушакова 4-16;

  • проспект Богдана Хмельницького, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14;

Шевченківський район:

  • вулиця Січових Стрільців, 12-20, 13-19;

  • вулиця Виконкомівська, 24, 24а;

  • вулиця Троїцька, 20а;

  • вулиця Панікахи 91;

  • житловий масив Тополя-3, 18;

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Дніпра відключать воду. Відключення пов'язане з невідкладними аварійно-відновлювальними роботами підприємства з теплопостачання.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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