Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

У вівторок, 17 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 17 грудня Пікабу

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вулиця Коробова, 3, 3а, 8;

вулиця Михайла Лояна, 118-148;

вулиця Лермонтова, 1-13, 2-24;

вулиця Першотравнева, 1-17, 2-26;

вулиця Залізнична, 1-9, 15-85, 2-78 85;

провулок Залізничний, 2-54;

вулиця Ламана, 1-31, 2-18;

провулок Спускний, 2-6;

вулиця Тернівська, 1-29, 2-32;

вулиця Золотоосіння, 1а;

вулиця Генерала Волівача, 23.

Соборний район:

вулиця Івана Акінфієва, 1/3, 5;

вулиця Сергія Єфремова, 14-24, 21, 21а, 21б;

провулок Євгена Коновальця, 9;

Центральний район:

вулиця Новосільна, 48-82,19;

вулиця Кулигіна, 2-46,1-79;

вулиця Нікопольська, 2-30,1-25;

вулиця Ужгородська, 1-35, 2-50;

вулиця Закарпатська 2-58,1-21;

вулиця Ушакова 4-16;

проспект Богдана Хмельницького, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14;

Шевченківський район:

вулиця Січових Стрільців, 12-20, 13-19;

вулиця Виконкомівська, 24, 24а;

вулиця Троїцька, 20а;

вулиця Панікахи 91;

житловий масив Тополя-3, 18;

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Дніпра відключать воду. Відключення пов'язане з невідкладними аварійно-відновлювальними роботами підприємства з теплопостачання.

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