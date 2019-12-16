Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

У вівторок, 17 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло 17 грудня
Пікабу
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
вулиця Коробова, 3, 3а, 8;
вулиця Михайла Лояна, 118-148;
вулиця Лермонтова, 1-13, 2-24;
вулиця Першотравнева, 1-17, 2-26;
вулиця Залізнична, 1-9, 15-85, 2-78 85;
провулок Залізничний, 2-54;
вулиця Ламана, 1-31, 2-18;
провулок Спускний, 2-6;
вулиця Тернівська, 1-29, 2-32;
вулиця Золотоосіння, 1а;
вулиця Генерала Волівача, 23.
Соборний район:
вулиця Івана Акінфієва, 1/3, 5;
вулиця Сергія Єфремова, 14-24, 21, 21а, 21б;
провулок Євгена Коновальця, 9;
Центральний район:
вулиця Новосільна, 48-82,19;
вулиця Кулигіна, 2-46,1-79;
вулиця Нікопольська, 2-30,1-25;
вулиця Ужгородська, 1-35, 2-50;
вулиця Закарпатська 2-58,1-21;
вулиця Ушакова 4-16;
проспект Богдана Хмельницького, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14;
Шевченківський район:
вулиця Січових Стрільців, 12-20, 13-19;
вулиця Виконкомівська, 24, 24а;
вулиця Троїцька, 20а;
вулиця Панікахи 91;
житловий масив Тополя-3, 18;
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Дніпра відключать воду. Відключення пов'язане з невідкладними аварійно-відновлювальними роботами підприємства з теплопостачання.
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