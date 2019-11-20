Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

У Дніпрі, 21 листопада, не буде електрики в декількох районах.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Vgorode.ua

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вул. Василя Кука №1-39, 2-36;

вул. Терпигорева;

пер. Терпигорева;

вул. Семена Скляренка №37-72, 11а, 11в, 46г, 39,49,35,59;

вул. Тонконіг;

пер. Тонконіг;

вул. Бориса Познанського №21-37, 28-48;

пер. Бориса Познанського.

Новокодацький район:

вул. Ногінська, 22, 24, 26-38, 37-49;

вул. Дунаєвського, 1, 3, 2-16, 20;

вул. Авіаційна, 2, 4в, 1-23;

вул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

вул. Військово-Морська, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;

вул. Волзька, 1, 2-12;

вул. Каменська 2, 9;

вул. Вільямса;

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Новопрудна, 2-66;

вул. Рабкоровська, 105-129, 166-194;

вул. Березанівська, 1-65;

вул. Полтавське шосе.

Індустріальний район:

просп. Слобожанський, 6а, 8;

вул. Артельна.

Центральний район:

вул. Антоновича, 20а, 22, 24, 26, 37.

Чечелівський район:

вул. Виноградова 2;

вул. Кавалерійська 3-26;

вул. Робоча 1 - 17;

вул. Володимира Антоновича 83А, 85.

Соборний район:

вул. Володимира Сосюри 1-29, 4-42;

вул. Мільмана 25-85, 66-150;

вул. Байкова, 69-88;

вул. Лоцманська 1-53, 2-42;

вул. Садова 1-39, 2-52;

п-к Дружинників 1-6;

п-к Садовий 3, 6, 7, 11, 16, 20;

п-к Камський 2-28;

п-к Лоцманский;

Дніпровський спуск 2-6;

пр. Героїв 46 (п. 1-14) 48; 50; 40 (п.16, 17, 18, 19); 44; 37а; 37к;

вул. Набережна Перемоги, 130.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.

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