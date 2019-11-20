Головна Новини
20 листопада • оновлено в 16:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Софія Ковнір
Софія Ковнір

Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

254
Читати матеріал російською

У Дніпрі, 21 листопада, не буде електрики в декількох районах.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Новини
Українцям не знизять тарифи на комуналку: у Гончарука назвали причину

Відключення світла

Відключення світла

Vgorode.ua

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • вул. Василя Кука №1-39, 2-36;

  • вул. Терпигорева;

  • пер. Терпигорева;

  • вул. Семена Скляренка №37-72, 11а, 11в, 46г, 39,49,35,59;

  • вул. Тонконіг;

  • пер. Тонконіг;

  • вул. Бориса Познанського №21-37, 28-48;

  • пер. Бориса Познанського.

Новокодацький район:

  • вул. Ногінська, 22, 24, 26-38, 37-49;

  • вул. Дунаєвського, 1, 3, 2-16, 20;

  • вул. Авіаційна, 2, 4в, 1-23;

  • вул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

  • вул. Військово-Морська, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;

  • вул. Волзька, 1, 2-12;

  • вул. Каменська 2, 9;

  • вул. Вільямса;

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Новопрудна, 2-66;

  • вул. Рабкоровська, 105-129, 166-194;

  • вул. Березанівська, 1-65;

  • вул. Полтавське шосе.

Індустріальний район:

  • просп. Слобожанський, 6а, 8;

  • вул. Артельна.

Новини
Впливає кожен градус: коли українці можуть законно не платити за опалення

Центральний район:

  • вул. Антоновича, 20а, 22, 24, 26, 37.

Чечелівський район:

  • вул. Виноградова 2;

  • вул. Кавалерійська 3-26;

  • вул. Робоча 1 - 17;

  • вул. Володимира Антоновича 83А, 85.

Соборний район:

  • вул. Володимира Сосюри 1-29, 4-42;

  • вул. Мільмана 25-85, 66-150;

  • вул. Байкова, 69-88;

  • вул. Лоцманська 1-53, 2-42;

  • вул. Садова 1-39, 2-52;

  • п-к Дружинників 1-6;

  • п-к Садовий 3, 6, 7, 11, 16, 20;

  • п-к Камський 2-28;

  • п-к Лоцманский;

  • Дніпровський спуск 2-6;

  • пр. Героїв 46 (п. 1-14) 48; 50; 40 (п.16, 17, 18, 19); 44; 37а; 37к;

  • вул. Набережна Перемоги, 130.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги