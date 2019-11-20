Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

У Дніпрі, 21 листопада, не буде електрики в декількох районах.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Vgorode.ua
Світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
вул. Василя Кука №1-39, 2-36;
вул. Терпигорева;
пер. Терпигорева;
вул. Семена Скляренка №37-72, 11а, 11в, 46г, 39,49,35,59;
вул. Тонконіг;
пер. Тонконіг;
вул. Бориса Познанського №21-37, 28-48;
пер. Бориса Познанського.
Новокодацький район:
вул. Ногінська, 22, 24, 26-38, 37-49;
вул. Дунаєвського, 1, 3, 2-16, 20;
вул. Авіаційна, 2, 4в, 1-23;
вул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;
вул. Військово-Морська, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;
вул. Волзька, 1, 2-12;
вул. Каменська 2, 9;
вул. Вільямса;
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Новопрудна, 2-66;
вул. Рабкоровська, 105-129, 166-194;
вул. Березанівська, 1-65;
вул. Полтавське шосе.
Індустріальний район:
просп. Слобожанський, 6а, 8;
вул. Артельна.
Центральний район:
вул. Антоновича, 20а, 22, 24, 26, 37.
Чечелівський район:
вул. Виноградова 2;
вул. Кавалерійська 3-26;
вул. Робоча 1 - 17;
вул. Володимира Антоновича 83А, 85.
Соборний район:
вул. Володимира Сосюри 1-29, 4-42;
вул. Мільмана 25-85, 66-150;
вул. Байкова, 69-88;
вул. Лоцманська 1-53, 2-42;
вул. Садова 1-39, 2-52;
п-к Дружинників 1-6;
п-к Садовий 3, 6, 7, 11, 16, 20;
п-к Камський 2-28;
п-к Лоцманский;
Дніпровський спуск 2-6;
пр. Героїв 46 (п. 1-14) 48; 50; 40 (п.16, 17, 18, 19); 44; 37а; 37к;
вул. Набережна Перемоги, 130.
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