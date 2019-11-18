Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

У вівторок, 19 листопада, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням планових ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
KP.UA
Так, світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
вул. Ближня, 29, 31, 33/3, 33/4, 33/5;
вул. Фосфорна, 5а;
вул. Данила Галицького, 14а, 13, 19
вул. Ближня, 31.
Індустріальний район:
вул. Калинова, 77а, 79, 83, 83 / к1, 83 / к2, 83 / к3, 83 / к4.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Калинова, 24, 26;
вул. Ковалевської, 11;
вул. Решетилівська, 14 - 22;
вул. Путилівська, 15 - 23.
Соборний район:
пр. Героїв, 3, 3а, 5д, 7, 9, 11;
вул. Набережної Перемоги, 112;
вул. Грушевого, 4;
пров. Барикадний, 11 - 17;
спуск Крутогірний, 7, 15, 15а;
вул. Гусенка, 40 - 50, 19б, 23, 25;
вул. Гончара, 36 - 44, 25;
вул. Жуковського, 39а, 39б, 41, 41а;
вул. Чернишевського, 25;
вул. Писаржевського, 11.
Шевченківський район:
вул. Кука, 1 - 39, 2 - 36;
вул. Терпигорева;
пров. Терпигорева;
вул. Скляренко, 37 - 72, 11а, 11в, 46г, 39, 49, 35, 59;
вул. Тонконог;
пров. Тонконог;
вул. Познанського, 21 - 37, 28 - 48;
пров. Познанського.
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