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Софія Ковнір
Софія Ковнір

Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

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У вівторок, 19 листопада, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням планових ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

KP.UA

Так, світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • вул. Ближня, 29, 31, 33/3, 33/4, 33/5;

  • вул. Фосфорна, 5а;

  • вул. Данила Галицького, 14а, 13, 19

  • вул. Ближня, 31.

Індустріальний район:

  • вул. Калинова, 77а, 79, 83, 83 / к1, 83 / к2, 83 / к3, 83 / к4.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Калинова, 24, 26;

  • вул. Ковалевської, 11;

  • вул. Решетилівська, 14 - 22;

  • вул. Путилівська, 15 - 23.

Соборний район:

  • пр. Героїв, 3, 3а, 5д, 7, 9, 11;

  • вул. Набережної Перемоги, 112;

  • вул. Грушевого, 4;

  • пров. Барикадний, 11 - 17;

  • спуск Крутогірний, 7, 15, 15а;

  • вул. Гусенка, 40 - 50, 19б, 23, 25;

  • вул. Гончара, 36 - 44, 25;

  • вул. Жуковського, 39а, 39б, 41, 41а;

  • вул. Чернишевського, 25;

  • вул. Писаржевського, 11.

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Шевченківський район:

  • вул. Кука, 1 - 39, 2 - 36;

  • вул. Терпигорева;

  • пров. Терпигорева;

  • вул. Скляренко, 37 - 72, 11а, 11в, 46г, 39, 49, 35, 59;

  • вул. Тонконог;

  • пров. Тонконог;

  • вул. Познанського, 21 - 37, 28 - 48;

  • пров. Познанського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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