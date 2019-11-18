Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

У вівторок, 19 листопада, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням планових ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла KP.UA

Так, світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вул. Ближня, 29, 31, 33/3, 33/4, 33/5;

вул. Фосфорна, 5а;

вул. Данила Галицького, 14а, 13, 19

вул. Ближня, 31.

Індустріальний район:

вул. Калинова, 77а, 79, 83, 83 / к1, 83 / к2, 83 / к3, 83 / к4.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Калинова, 24, 26;

вул. Ковалевської, 11;

вул. Решетилівська, 14 - 22;

вул. Путилівська, 15 - 23.

Соборний район:

пр. Героїв, 3, 3а, 5д, 7, 9, 11;

вул. Набережної Перемоги, 112;

вул. Грушевого, 4;

пров. Барикадний, 11 - 17;

спуск Крутогірний, 7, 15, 15а;

вул. Гусенка, 40 - 50, 19б, 23, 25;

вул. Гончара, 36 - 44, 25;

вул. Жуковського, 39а, 39б, 41, 41а;

вул. Чернишевського, 25;

вул. Писаржевського, 11.

Шевченківський район:

вул. Кука, 1 - 39, 2 - 36;

вул. Терпигорева;

пров. Терпигорева;

вул. Скляренко, 37 - 72, 11а, 11в, 46г, 39, 49, 35, 59;

вул. Тонконог;

пров. Тонконог;

вул. Познанського, 21 - 37, 28 - 48;

пров. Познанського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся