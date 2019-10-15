Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

У Дніпрі 16 жовтня жителі семи районів залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло 16 жовтня
РБК-Україна
Адреси, де не буде світла:
Центральний район:
вул. Петра Григоренка, 3 - 35, 4 - 12;
вул. Миколи Руденка, 4 - 26;
вул. Ульяновська, 29;
вул. Юрія Савченка, 18 - 62, 19 - 43;
вул. Михайла Грушевського, 5/7;
вул. Старокозацька, 5, 7, 9, 12а, 15;
вул. Січових Стрільців, 10.
Новокодацький район:
вул. Хотинська, 1 - 9, 2 - 28, 13 - 23;
вул. Шишкіна, 50 - 88, 53 - 87;
вул. Проектна, 1 - 21, 2 - 16, 20 - 32, 21 - 33, 34 - 74, 31 - 63, 67 - 73;
пров. Проектний, 1 - 33, 2 - 36;
вул. Сеченова, 9 - 49, 34 - 66;
вул. Володимира Корецького, 16 - 34, 33 - 61;
вул. Тупикова, 9 - 29, 40 - 78;
просп. Металургів, 12 - 38, 67 - 105;
вул. Сіверянська, 1 - 19, 2 - 18;
вул. Погодіна, 1, 2 - 24;
вул. Краснодонська, 62 - 98, 73 - 107.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Дівоча, 5а, 6, 8, 10, 11, 12, 14;
вул. Путилівська, 2 - 14, 18 - 56;
вул. Калинова, 17 - 19;
вул. Артеківська, 11 - 17, 15 - 19;
вул. Мохова, 92 - 106, 95 - 97,101 - 179, 124 - 158, 108 - 126а, 115а;
пров. Моховий, 5, 10, 12;
вул. Робкорівська, 26 - 106, 35 - 73, 70Д, 72б, 72р.
Індустріальний район:
вул. Тверська, 1, 2, 6б, 10;
вул. Богдана Хмельницького, 11, 11б.
Шевченківський район:
вул. Князя Володимира Великого, 3, 5, 8;
вул. Володимира Мономаха, 5, 8.
Самарський район:
вул. Космонавта Волкова, 1 - 5, 2в, 6б, 13 - 23;
вул. Кантемирівська, 3, 5;
вул. Вознюка, 1 - 7, 1в, 4 - 10, 7а;
вул. Гаванська, 1;
вул. Героїв Чорнобиля, 2 - 84, 3 - 29, 31 - 41;
вул. Дрогобицька, 1 - 11, 5а;
вул. Марії Приймаченко, 69 - 87, 136;
вул. Світанкова, 18 - 22, 18а;
вул. Кольська, 4 - 44, 9 - 15, 9д;
вул. Рудниченка, 2, 4, 10;
вул. Енергетиків, 8 - 12;
вул. Василя Симоненка, 3 - 9, 10 - 16;
вул. Карагандинська, 7а;
вул. Мирна, 71;
вул. Електрична, 36.
Чечелівський район:
вул. Поточна, 2ж;
вул. Новопоточна, 1 - 35, 2а, 2б, 2г, 6 - 8;
вул. Дзеркальна, 1 - 27, 16 - 50, 35 - 47, 50а, 54 - 72;
вул. Окружна, 1 - 31а, 2 - 62, 35;
вул. Зональна, 1 - 19, 2, 4;
вул. Січнева, 1а - 7, 2а - 66;
вул. Кипуча, 1, 1а - 5, 2;
вул. Зеленогірська, 74 - 100;
пров. Тепличний, 1 - 13, 2 - 6;
пров. Жасминовий, 1 - 9, 2 - 4;
вул. Новошахтинського, 1 - 11, 4 - 12;
пров. Кривий Яр, 1 - 13, 8, 8а.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українцям перерахували тариф на газ. У порівнянні з минулим місяцем, вартість знизилася на 3,4%. Однак уже в жовтні черговий перерахунок, відзначають і в "Нафтогазі", і в експертному середовищі, призведе до подорожчання.
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