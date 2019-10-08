Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

У Дніпрі 9 жовтня в чотирьох районах відключать електрику.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світ 9 жовтня
forpostsevastopol.ru
Адреси, де не буде світла:
Центральний район:
вул. Старокозацька 76-78, 78а;
вул. Шмідта 9;
просп. Д. Яворницького 80-82;
вул. Мостова 2-8;
Амур-Нижньодніпровський район:
туп. Тютюнника, 1-7;
вул. Шепетівська, 1-12;
просп. Слобожанський, 17;
вул. Котляревського, 2,7,11;
Індустріальний район:
вул. Єнісейська, 1;
вул. Вяземська, 1-39;
вул. Вологодська, 1-10;
вул. Калинова, 28-62;
вул. Обоянська, 2, 4-47
вул. Решетилівська, 33, 5, 18;
вул. Лисичанська, 1-32;
вул. С. Ковалевської, 17-72;
вул. Срібна, 1-32;
вул. Хабаровська, 24-52;
вул. Осіння, 2д; 4;
Новокодацький район:
вул. Київська, 1а, 1Ц;
вул. Західна, 1-7, 2-18;
вул. Давидова, 71;
вул. Флангова, 3;
пр. Металургів, 2-10;
вул. Повітрофлотська, 1, 2, 3, 5, 6, 7;
пр. Івана Мазепи, 39-43;
вул. Караваєва, 54-58;
вул. Кутузова, 2-6, 2а;
вул. Вишивана, 22, 26, 29, 33, 45, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27;
вул. Попова, 75-51, 26-50;
вул. Гастелло, 42-74а, 94, 53-75а;
вул. Хорольська, 35-59, 48-86;
вул. Преси, 33-83, 28-84;
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українцям перерахували тариф на газ. У порівнянні з минулим місяцем, вартість знизилася на 3,4%. Однак уже в жовтні черговий перерахунок, відзначають і в "Нафтогазі", і в експертному середовищі, призведе до подорожчання.
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