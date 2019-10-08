Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

У Дніпрі 9 жовтня в чотирьох районах відключать електрику.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світ 9 жовтня forpostsevastopol.ru

Адреси, де не буде світла:

Центральний район:

вул. Старокозацька 76-78, 78а;

вул. Шмідта 9;

просп. Д. Яворницького 80-82;

вул. Мостова 2-8;

Амур-Нижньодніпровський район:

туп. Тютюнника, 1-7;

вул. Шепетівська, 1-12;

просп. Слобожанський, 17;

вул. Котляревського, 2,7,11;

Індустріальний район:

вул. Єнісейська, 1;

вул. Вяземська, 1-39;

вул. Вологодська, 1-10;

вул. Калинова, 28-62;

вул. Обоянська, 2, 4-47

вул. Решетилівська, 33, 5, 18;

вул. Лисичанська, 1-32;

вул. С. Ковалевської, 17-72;

вул. Срібна, 1-32;

вул. Хабаровська, 24-52;

вул. Осіння, 2д; 4;

Новокодацький район:

вул. Київська, 1а, 1Ц;

вул. Західна, 1-7, 2-18;

вул. Давидова, 71;

вул. Флангова, 3;

пр. Металургів, 2-10;

вул. Повітрофлотська, 1, 2, 3, 5, 6, 7;

пр. Івана Мазепи, 39-43;

вул. Караваєва, 54-58;

вул. Кутузова, 2-6, 2а;

вул. Вишивана, 22, 26, 29, 33, 45, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27;

вул. Попова, 75-51, 26-50;

вул. Гастелло, 42-74а, 94, 53-75а;

вул. Хорольська, 35-59, 48-86;

вул. Преси, 33-83, 28-84;

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українцям перерахували тариф на газ. У порівнянні з минулим місяцем, вартість знизилася на 3,4%. Однак уже в жовтні черговий перерахунок, відзначають і в "Нафтогазі", і в експертному середовищі, призведе до подорожчання.

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