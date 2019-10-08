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9 жовтня • оновлено в 05:19
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Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

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У Дніпрі 9 жовтня в чотирьох районах відключать електрику.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світ 9 жовтня

У Дніпрі відключать світ 9 жовтня

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Адреси, де не буде світла:

Центральний район:

  • вул. Старокозацька 76-78, 78а;

  • вул. Шмідта 9;

  • просп. Д. Яворницького 80-82;

  • вул. Мостова 2-8;

Амур-Нижньодніпровський район:

  • туп. Тютюнника, 1-7;

  • вул. Шепетівська, 1-12;

  • просп. Слобожанський, 17;

  • вул. Котляревського, 2,7,11;

Індустріальний район:

  • вул. Єнісейська, 1;

  • вул. Вяземська, 1-39;

  • вул. Вологодська, 1-10;

  • вул. Калинова, 28-62;

  • вул. Обоянська, 2, 4-47

  • вул. Решетилівська, 33, 5, 18;

  • вул. Лисичанська, 1-32;

  • вул. С. Ковалевської, 17-72;

  • вул. Срібна, 1-32;

  • вул. Хабаровська, 24-52;

  • вул. Осіння, 2д; 4;

Новокодацький район:

  • вул. Київська, 1а, 1Ц;

  • вул. Західна, 1-7, 2-18;

  • вул. Давидова, 71;

  • вул. Флангова, 3;

  • пр. Металургів, 2-10;

  • вул. Повітрофлотська, 1, 2, 3, 5, 6, 7;

  • пр. Івана Мазепи, 39-43;

  • вул. Караваєва, 54-58;

  • вул. Кутузова, 2-6, 2а;

  • вул. Вишивана, 22, 26, 29, 33, 45, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27;

  • вул. Попова, 75-51, 26-50;

  • вул. Гастелло, 42-74а, 94, 53-75а;

  • вул. Хорольська, 35-59, 48-86;

  • вул. Преси, 33-83, 28-84;

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українцям перерахували тариф на газ. У порівнянні з минулим місяцем, вартість знизилася на 3,4%. Однак уже в жовтні черговий перерахунок, відзначають і в "Нафтогазі", і в експертному середовищі, призведе до подорожчання.

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Місце
Україна
Теги
ЖКХ комунальні послуги тарифи
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