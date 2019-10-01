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1 жовтня • оновлено в 14:47
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Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

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У Дніпрі 2 жовтня кілька районів залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 2 жовтня

У Дніпрі відключать світло 2 жовтня

Zachem.com.ua

Новини
У Дніпрі цілий район залишиться без газу: список адрес

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • вул. Мінеральна, 1 - 21, 2 - 10, 23 - 49, 12 - 36;

  • пров. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;

  • пров. Косинський, 2, 3 - 9;

  • вул. Ромоданівська, 1 - 15, 2 - 14;

  • вул. Степова Сухачівка, 7 - 17;

  • вул. Доблесна, 254 - 402, 275 - 359;

  • вул. Мостова, 226 - 234, 241 - 253;

  • вул. Молодіжна, 376;

  • вул. Фосфорна, 5а;

  • вул. Данила Галицького, 14а.

Самарський район:

  • вул. Молодогвардійська, 1, ПрАТ "ДКХК";

  • вул. Молодогвардійська, 32д, ТОВ "Магрок";

  • вул. Малиновського, 140, ТОВ "УСПОТ ЛТД";

  • вул. Малиновського, 124, ТОВ "Синтез";

  • вул. Малиновського, КП "Дніпроводоканал";

  • вул. Молодогвардійська, 32, ПП Коніченко А.М.

Індустріальний район:

  • пров. Базавлуцький, 3а - 9, 15 - 25, 6 - 26;

  • пров. Протавчанський, 1 - 17, 10 - 14;

  • пров. Кальміуський, 7 - 25, 6 - 22;

  • пров. Дугового, 3 - 26, 9;

  • вул. Ашхабадська, 149, 192.

Соборний район:

  • пр. Гагаріна, 104, 106, 108, 112, 128.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі відключать воду на цілий день. Частина жителів Дніпра 2 жовтня залишиться без водопостачання. Води не буде з 9:00 до 16:00.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ЖКХ комунальні послуги ДТЕК Мережі
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