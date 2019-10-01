Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

У Дніпрі 2 жовтня кілька районів залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло 2 жовтня
Zachem.com.ua
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
вул. Мінеральна, 1 - 21, 2 - 10, 23 - 49, 12 - 36;
пров. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;
пров. Косинський, 2, 3 - 9;
вул. Ромоданівська, 1 - 15, 2 - 14;
вул. Степова Сухачівка, 7 - 17;
вул. Доблесна, 254 - 402, 275 - 359;
вул. Мостова, 226 - 234, 241 - 253;
вул. Молодіжна, 376;
вул. Фосфорна, 5а;
вул. Данила Галицького, 14а.
Самарський район:
вул. Молодогвардійська, 1, ПрАТ "ДКХК";
вул. Молодогвардійська, 32д, ТОВ "Магрок";
вул. Малиновського, 140, ТОВ "УСПОТ ЛТД";
вул. Малиновського, 124, ТОВ "Синтез";
вул. Малиновського, КП "Дніпроводоканал";
вул. Молодогвардійська, 32, ПП Коніченко А.М.
Індустріальний район:
пров. Базавлуцький, 3а - 9, 15 - 25, 6 - 26;
пров. Протавчанський, 1 - 17, 10 - 14;
пров. Кальміуський, 7 - 25, 6 - 22;
пров. Дугового, 3 - 26, 9;
вул. Ашхабадська, 149, 192.
Соборний район:
пр. Гагаріна, 104, 106, 108, 112, 128.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі відключать воду на цілий день. Частина жителів Дніпра 2 жовтня залишиться без водопостачання. Води не буде з 9:00 до 16:00.
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