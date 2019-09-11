Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

У Дніпрі 12 вересня на деяких вулицях не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Нижній Новгород

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вул. Велика Діївська, 222, 241, 263, 224-358;

вул. Таганська, 1-11, 10-22;

вул. Власенко, 1-39, 2-34;

вул. Мусоргського, 1-39, 2-34;

вул. Квіткова, 2-38, 3-43;

вул. Вільямса, 27-43, 38-66, 45-93, 68-88;

вул. Заливна, 1, 2-4, 3а;

пров. Короленка 1-21, 2-26;

вул. Дніпрольстановська, 2,7-55, 8-62;

вул. Макарова, 62, 62а, 72-100, 73-105 а;

вул. Академіка Белелюбського, 36т;

вул. Ближня, 31;

вул. Каменська, 8-22, 11,13, 19, 23-27;

вул. Коксова, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 20, 21;

вул. Володимира Івасюка, 40.

Чечелівський район:

вул. Богданова, 1-5, 17 - 59, 2 - 20;

вул. Ігоря Клюєва, 8, 8Б, 10, 16, 18;

вул. Канатна, 17, 21 - 55;

вул. Наримська, 1-9, 23 - 45; 2-20, 22, 22 А, 60, 33;

вул. Ньютона, 4, 4/1, 4/2, 8 -12;

вул. Патона, 11-13, 10 - 12;

вул. Робоча, 8, 1 - 17, 19, 21, 23, 23 а, 18, 20, 20А, 24 а, 24 а, 64;

вул. Виноградова, 2, 7 - 11, 14 - 20;

вул. Охтирська, 1 - 5, 2 - 14;

вул. Володимира Антоновича, 83 а, 85, 52-62,61-69;

вул. Кавалерійська 3-7, 26;

вул. Філософська, 1-11А, 11-21,18-32, 33-37,46-56,40-44;

вул. Боброва, 5;

вул. Академіка Белелюбського, 13;

вул. Павлова, 7-9, 13-17;

вул. Бр.Бестужевих, 3-5, 2-6, 8;

вул. Івана Езау, 2-6, 10;

вул. Бр.Бестужевих 8, 10;

вул. Гаршина, 22;

вул. Перекопська, 2, 15.

Центральний район:

пров. Кооперативний, 1 - 27, 2 - 26, 46, 46а, 29, 29а;

вул. Юрія Савченка, 31, 35, 37, 39, 46, 45-67, 75, 77, 79, 81, 83 а, 97 б, 51, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 86;

вул. Миколи Руденка, 46 - 76 - 96, 100 - 104, 106, 108, 20 - 136: 127, 131,67 а, 67 б, 67 в, 67 з, 67 ж, 110, 112; 120 а, 120 б, 124, 126 - 136, 75 - 137;

вул. Петра Григоренка, 14 - 18, 37-79;

вул. Бардіна, 1-10;

вул. Філософская, 58 - 70,62;

вул. Шмідта, 20, 22, 23, 31 - 43, 30 - 42, 43 в, 53, 38;

вул. Кавалерійська, 2 - 12, 12 б;

вул. Кошута, 9.

Соборний район:

пл. Соборна, 5, 6;

вул Є.Коновальця, 6, 8, 8 б, 9, 10,11;

ул.С. Єфремова, 21а;

вул. Муромська, 2-56, 1-57;

пр. Пермський, 2а-60, 1-55;

вул. Соколина, 1, 2-10;

вул. Тунельна, 19 а;

вул. Євпаторійська, 51-137, 30-114;

вул. Гаріна, 1-57, 2-52;

ул.Пісарева, 47-55.

Самарський район:

вул. Автодорожня, 27-31, 28-36;

вул. Керамічна, 17 а- 21, 32-40-38;

вул. Відпочинку, 80-120, 75, 91-131;

вул. Князя Костянтина Острозького, 33, 2, 41-43;

вул. Романовського, 33-57, 61-75, 36-78, 8;

вул. Північно-Донецька, 7;

вул. Зоопаркова, 8-72,7-63, 8-72, 7-63;

вул. Таджицька, 17-33, 10-24, 17-33, 10-24;

вул. Сердюкова, 5-49,8-52;

ул.Косогорна, 7-13, 50-92, 77-115;

вул. Прохорова, 50-100, 55-109;

вул. Луцька, 2-8, 3-17;

вул. Чебоксарська, 42-74, 51-83;

вул. Псковська, 1-57, 2-58;

вул. Андрія Сахарова, 35-73, 58-74, 2-32, 3-35;

вул. Дачна, 13, 2-76, 1-67, 69 а-73, 78-86;

вул. Оранжерейна, 26-54, 51-83 / 2, 16-24,29-43;

вул. Пшенична, 1-9,2-14;

вул. Героїв Дніпра, 1-79,2-90;

вул. Залізнична, 3-55, 2-74;

вул. Активістів, 3, 11, 15, 11а;

вул. Богородицька, 45, 77, 84, 86, 88, 38, 78, 42, 40, 6, 2;

вул. Олешківська, 2, 26, 12, 50, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 78, 90, 94, 72;

пров. Ягідний, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;

вул. Олександра Серебрякова, 4-16,1-13.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Юр'ївська, 14-38; 19-41;

вул. Дарницька, 5-9; 11;

вул. Тимчасова, 11-23; 2-8;

вул. Новосамарська, 5-13; 6-10;

вул. Шухлінська, 12-20;

вул.Углічеська, 15-21, 24-28;

вул. Полтавська, 3; 2; 8;

пр. Слобожанський, 15, 15 а;

вул. Арктична, 34 б, 50, 66, 68;

вул. Передова, 429, 455, 457, 528-544, 597;

вул. Тайгова, 1а-21,2а-24;

вул.Водопроводна, 135-141, 77, 1-131, 46-84;

пров.Балканскій, 37-41, 53;

вул. Моторна, 29-51 а, 34-44;

вул. Гуртова, 90-110 а-116 а;

вул. Каруни, 83-93 а, 54-78;

вул. Бажова, 32, 34, 36, 39;

вул. Донецьке шосе, 120,124.

Шевченківський район:

вул. Казакова, 1 а;

пр. Гагаріна, 105, 105 а, 107, 109, 111, 111 а, 115, 115 а;

пр. Д. Яворницького, 46;

вул. Харківська, 5, 7 а, 10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, патрульні поліцейські виявили на дитячому майданчику в Дніпрі чоловіка, розпивали алкоголь, і вилучили у нього гранату.

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