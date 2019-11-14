Частина Дніпра залишиться без світла: названі адреси

У п'ятницю, 15 листопада, в декількох районах Дніпра відключать електрику.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Частина Дніпра залишиться без світла 15 листопада
ryazan.life
Світла не буде за такими адресами:
Новокодацький район
селище Нове, 17, 21, 23;
вул. Аральська, 8-30, 50, 13-49;
пров. Черкаський, 1-21, 15, 15б, 45, 49, 57-95, 145-159, 181, 193, 16а, 16-20, 28-40, 164-186, 212, 214;
вул. Черкаська, 1-101, 2-20, 66-90; 14д;
Соборний район
вул. Набережна Перемоги 42в, 44д
вул. Мандриківська 54-80, 47-63;
спуск Севастопольський 5, 8
вул. Космічна, 115, 16б, 35
пров. Мандриківській 2-42, 5-43;
пров. Тольятті 12-54, 3-75;
спуск Кодацький 1-75, 6-54;
пр. Героїв, 4;
вул. Космічна, 10а;
вул. Мандриківська, 246
вул. Набережна Перемоги 37б, 39А, 50а
вул. Жуковського, 4-6,
вул. Паторжинського, 6а, 6б, 10, 11, 14/16,
вул. В. Моссаковського, 6а-24
вул. Архітектора
вул. Дольника 3, 8а.
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