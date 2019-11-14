Частина Дніпра залишиться без світла: названі адреси

У п'ятницю, 15 листопада, в декількох районах Дніпра відключать електрику.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Частина Дніпра залишиться без світла 15 листопада ryazan.life

Світла не буде за такими адресами:

Новокодацький район

селище Нове, 17, 21, 23;

вул. Аральська, 8-30, 50, 13-49;

пров. Черкаський, 1-21, 15, 15б, 45, 49, 57-95, 145-159, 181, 193, 16а, 16-20, 28-40, 164-186, 212, 214;

вул. Черкаська, 1-101, 2-20, 66-90; 14д;

Соборний район

вул. Набережна Перемоги 42в, 44д

вул. Мандриківська 54-80, 47-63;

спуск Севастопольський 5, 8

вул. Космічна, 115, 16б, 35

пров. Мандриківській 2-42, 5-43;

пров. Тольятті 12-54, 3-75;

спуск Кодацький 1-75, 6-54;

пр. Героїв, 4;

вул. Космічна, 10а;

вул. Мандриківська, 246

вул. Набережна Перемоги 37б, 39А, 50а

вул. Жуковського, 4-6,

вул. Паторжинського, 6а, 6б, 10, 11, 14/16,

вул. В. Моссаковського, 6а-24

вул. Архітектора

вул. Дольника 3, 8а.

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