Частина Дніпра залишиться без світла: названі адреси

У Дніпрі, 12 листопада, не буде електрики в декількох районах.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла 06239

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Щукіна, 59-115;

вул. Інгульська, 1-57;

вул. Новочеркаська, 88-211б;

вул. Гусяча, 2-140;

вул. Делегатська, 118-168;

вул. Робесп'єра, 11-27;

пров. Інгульський, 1-30;

пров. Новочеркаський, 1-29;

пров. Полєнова, 1-62;

пров. Робесп'єра, 1-29, 5, 7, 9.

Індустріальний район:

вул. Калинова, 100, 102, 104;

вул. П. Калнишевського, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 61;

вул. Б.Хмельницького, 25, 25а, 25б, 27;

вул. Бердянська, 7-101;

просп. Слобожанський, 4, 6, 6а.

Соборний район:

пр. Героїв, 21, 21а, 23, 23д;

б-р Слави 3а, 7, 9, 11, 13, 15;

вул. Лабораторна №2-18;

вул. Ляшко-Попеля №2-12, 7А, 11,11в / 2;

просп. Гагаріна №71-91;

вул. Академіка Баха №1, 2-10;

вул. Білгородська;

вул. Севастопольська №34-48, 23-27;

вул. Олеся Гончара 10-14,10-14.

Шевченківський район:

вул. Січових Стрільців 1-3,2;

вул. Шевченко 36;

просп. Дмитра Яворницького 51-53;

вул. Дарвіна 47-69,40-52;

вул. Короленка 49-67, 30.

Новокодацький район:

вул. Метробудівська, 2, 4М, 4Л;

пров. Парусний, 3, 3г;

пров. Парусний, 10, 12, 14а;

вул. Гідропаркова, 1;

вул. Дарвіна, 7-97, 33, 35, 39а, 41, 47, 36, 38, 62, 64, 72, 82-88;

пров. Виконкомівський, 3, 15;

вул. Кулішова, 18, 48;

пров. Лояна 4, 8;

вул. Лісова, 7а, 7б, 7в, 7г;

пров. Лісовий, 9-71, 16-92;

вул. Савкіна, 6, 8;

вул. Степова, 1-33, 2-24, 28, 30, 34, 70-80;

вул. Селянська, 24-84, 1-71;

вул. Рижкова, 11а, 13-21, 28в;

вул. Шевченко, 2-86, 1-99;

вул. Шмідта, 31а, 37, 70-74;

вул. Нова, 2-66, 1-27.

Чечелівський район:

вул. Шмідта, 26;

вул. Бардіна, 1-2, 3-10;

вул. Шмідта, 30-42, 45-53;

вул. Філософська, 51-55, 62-70.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'яти районах Дніпра і в Новомосковську попередили про масштабне відключення води.

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