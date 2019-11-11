Частина Дніпра залишиться без світла: названі адреси

У Дніпрі, 12 листопада, не буде електрики в декількох районах.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
06239
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Щукіна, 59-115;
вул. Інгульська, 1-57;
вул. Новочеркаська, 88-211б;
вул. Гусяча, 2-140;
вул. Делегатська, 118-168;
вул. Робесп'єра, 11-27;
пров. Інгульський, 1-30;
пров. Новочеркаський, 1-29;
пров. Полєнова, 1-62;
пров. Робесп'єра, 1-29, 5, 7, 9.
Індустріальний район:
вул. Калинова, 100, 102, 104;
вул. П. Калнишевського, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 61;
вул. Б.Хмельницького, 25, 25а, 25б, 27;
вул. Бердянська, 7-101;
просп. Слобожанський, 4, 6, 6а.
Соборний район:
пр. Героїв, 21, 21а, 23, 23д;
б-р Слави 3а, 7, 9, 11, 13, 15;
вул. Лабораторна №2-18;
вул. Ляшко-Попеля №2-12, 7А, 11,11в / 2;
просп. Гагаріна №71-91;
вул. Академіка Баха №1, 2-10;
вул. Білгородська;
вул. Севастопольська №34-48, 23-27;
вул. Олеся Гончара 10-14,10-14.
Шевченківський район:
вул. Січових Стрільців 1-3,2;
вул. Шевченко 36;
просп. Дмитра Яворницького 51-53;
вул. Дарвіна 47-69,40-52;
вул. Короленка 49-67, 30.
Новокодацький район:
вул. Метробудівська, 2, 4М, 4Л;
пров. Парусний, 3, 3г;
пров. Парусний, 10, 12, 14а;
вул. Гідропаркова, 1;
вул. Дарвіна, 7-97, 33, 35, 39а, 41, 47, 36, 38, 62, 64, 72, 82-88;
пров. Виконкомівський, 3, 15;
вул. Кулішова, 18, 48;
пров. Лояна 4, 8;
вул. Лісова, 7а, 7б, 7в, 7г;
пров. Лісовий, 9-71, 16-92;
вул. Савкіна, 6, 8;
вул. Степова, 1-33, 2-24, 28, 30, 34, 70-80;
вул. Селянська, 24-84, 1-71;
вул. Рижкова, 11а, 13-21, 28в;
вул. Шевченко, 2-86, 1-99;
вул. Шмідта, 31а, 37, 70-74;
вул. Нова, 2-66, 1-27.
Чечелівський район:
вул. Шмідта, 26;
вул. Бардіна, 1-2, 3-10;
вул. Шмідта, 30-42, 45-53;
вул. Філософська, 51-55, 62-70.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'яти районах Дніпра і в Новомосковську попередили про масштабне відключення води.
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