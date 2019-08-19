Частина Дніпра залишиться без світла: названі адреси

Жителі 4 районів Дніпра 20 серпня залишаться без електрики.
Відключення електропостачання пов'язане з виконанням капітального ремонту та технічного обслуговування контактних мереж. Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло 20 серпня
kp.ua
Так, світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
вул. Чередниченко, 1-5,4-10;
пров. Стасова, 1-45,2-46;
вул. Антона Синявського, 103-179;
вул. Добра;
вул. Стасова, 44-82, 1-45, 1а-45а;
пров. Садовниченка, 5а;
вул. Ткаченка, 60, 62, 59, 57
вул. Панікахи, 121, 119, 117;
Запорізьке шосе, 80 (бл. 1-12), 82; 55, 55а, 55К;
Новокодацький район:
вул. Повітрофлотська, 6;
вул. Караваєва, 19 - 25, 68
вул. Василя Сидоренка, 7;
вул. Віктора Мерзленка, 4 - 14.
просп. Івана Мазепи, 51б;
Амур-нижньодніпровський район:
вул. Вяземська, 40 / 1,40 / 2;
вул. Іркутська, 1-69, 2-58;
вул. М. Вовчка, 45;
вул. Новосибірська, 1-23, пивбар;
вул. Оренбурзька, 1-25, 2-62;
вул. С. Ковалевської, 70;
вул. Тихоокеанська, 2;
вул. Хабаровська, 39-101, 56-64;
вул. Гусяча, 15-91, 6-142;
вул. Делегатська, 129-163, 118-168;
пров. Кіровоградський, 2-8;
пров. Робесп'єра, 1-17, 27-29;
Центральний район:
просп. О. Поля, 85,87,89,91.
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