Частина Дніпра залишиться без світла: названі адреси

Жителі 4 районів Дніпра 20 серпня залишаться без електрики.

Відключення електропостачання пов'язане з виконанням капітального ремонту та технічного обслуговування контактних мереж. Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 20 серпня kp.ua

Так, світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вул. Чередниченко, 1-5,4-10;

пров. Стасова, 1-45,2-46;

вул. Антона Синявського, 103-179;

вул. Добра;

вул. Стасова, 44-82, 1-45, 1а-45а;

пров. Садовниченка, 5а;

вул. Ткаченка, 60, 62, 59, 57

вул. Панікахи, 121, 119, 117;

Запорізьке шосе, 80 (бл. 1-12), 82; 55, 55а, 55К;

Новокодацький район:

вул. Повітрофлотська, 6;

вул. Караваєва, 19 - 25, 68

вул. Василя Сидоренка, 7;

вул. Віктора Мерзленка, 4 - 14.

просп. Івана Мазепи, 51б;

Амур-нижньодніпровський район:

вул. Вяземська, 40 / 1,40 / 2;

вул. Іркутська, 1-69, 2-58;

вул. М. Вовчка, 45;

вул. Новосибірська, 1-23, пивбар;

вул. Оренбурзька, 1-25, 2-62;

вул. С. Ковалевської, 70;

вул. Тихоокеанська, 2;

вул. Хабаровська, 39-101, 56-64;

вул. Гусяча, 15-91, 6-142;

вул. Делегатська, 129-163, 118-168;

пров. Кіровоградський, 2-8;

пров. Робесп'єра, 1-17, 27-29;

Центральний район:

просп. О. Поля, 85,87,89,91.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українцям повернули "зелений" тариф для домашніх сонячних електростанцій. Тепер до 2030 року українці зможуть користуватися ЗТ як для дахових, так і для наземних домашніх СЕС.

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