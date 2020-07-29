Частина Дніпра залишиться без світла: кого торкнеться

У четвер, 30 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

пров. Вільний, 6;

пров. Фестивальний, 3, 3а, 5;

вул. Канівська, 38,40;

вул. Логашевского, 35,

вул. Малишева, 1-39,2-30;

пров. Малишева, 6-12;

вул. Бойова, 2-18;

вул. Варварівська, 1,9,13-21;

вул. Новочеркаська, 3-63,2-64;

вул. Полєнова, 1-59,2-60;

вул. Гагринська, 8-38,27-71;

пров. Солончаковий, 1-15,1-19;

вул. Грінченка, 109-117.

Індустріальний район:

просп. Калнишевського, 1а,

вул. Байкальська, 11;

вул. Батумська, 46, 21д.

Соборний район:

вул. Олени Ган;

вул. Маневрова;

вул. Ласточкіна;

вул. Достоєвського;

вул. Набережна Перемоги, 50, 50а, 50б, 42, 42б, 42в, 42г, 44, 44а, 46, 46-б.

Шевченківський район:

вул. Панікахи, 121, 119, 117;

вул. Запорізьке шосе, 80, 82, 55;

вул. Володимирська, 2-28; 1-17;

вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;

вул. Січових Стрільців, 91;

вул. Карабіновська, 17-25;

вул. Виборна, 1;

вул. Мономаха, 1, 2, 4, 6, 5, 9,17;

вул. Глінки, 16, 18, 20, 24;

вул. Центральна, 12.

Новокодацький район:

вул. Зоряна, 39-65, 44-66,1-37, 2-42;

вул. Мукачівська, 99 / 1-119, 128-154,57-99 / 2, 78-126;

вул. Білоруська, 1-5,7-23,2-10;

пров. Товариський, 1-3, 2-6;

вул. Рудна, 1-21, 2-18;

вул. Товариська, 1-23, 2-28,25, 30,32;

пров. Варязький, 2а, 2в;

вул. Коробова, 3;

вул. Андрійченко, 91-113, 70-124,18-52, 35-65, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а , 124б, 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70, 89,89, 66 / 1,66 / 2,

вул. Сахалінська, 1а-33, 2,4-26;

пров. Крутий, 1-15, 2-26;

вул. Покровська, 1-33,2-16;

вул. Дорогобузька, 13-21,12-14;

вул. Косинського, 23-51, 32-60;

пров. Двінський, 1-17,4-8,2-20,3-13;

пров. Герцена, 15/2;

вул. Герцена, 21а-61, 24а-48;

вул. Вагнера, 44-48, 59-63;

вул. Дорогобузька, 17б, в;

вул. Садовського, 1-47,47a, 4-26;

вул. Геологічна, 34-64;

пров. Покровський, 1,1А-9а, 2-16;

вул. Лавандова, 58;

пров. Андрійченко, 1-15,2-14;

вул. Двінська, 1,3,3а, 5;

вул. Ясенева, 80, 80а;

вул. Новопокровська, 1-75, 2-54;

вул. Метробудівська, 4Д;

вул. Заводська, 102-Б, 91-б, 94А;

вул. Колобова, 26;

вул. Кондратюка, 1.

Самарський район:

вул. Гречко, 41-119,76а-106а;

вул. Польова, 21-79,64-118а;

вул. Чаплинська, 387-265,218-290.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині стався масовий мор риби. Експерти назвали причину.