Частина Дніпра залишиться без світла: кого торкнеться
Відключення світла. Пенза-Взгляд
У четвер, 30 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
пров. Вільний, 6;
пров. Фестивальний, 3, 3а, 5;
вул. Канівська, 38,40;
вул. Логашевского, 35,
вул. Малишева, 1-39,2-30;
пров. Малишева, 6-12;
вул. Бойова, 2-18;
вул. Варварівська, 1,9,13-21;
вул. Новочеркаська, 3-63,2-64;
вул. Полєнова, 1-59,2-60;
вул. Гагринська, 8-38,27-71;
пров. Солончаковий, 1-15,1-19;
вул. Грінченка, 109-117.
Індустріальний район:
просп. Калнишевського, 1а,
вул. Байкальська, 11;
вул. Батумська, 46, 21д.
Соборний район:
вул. Олени Ган;
вул. Маневрова;
вул. Ласточкіна;
вул. Достоєвського;
вул. Набережна Перемоги, 50, 50а, 50б, 42, 42б, 42в, 42г, 44, 44а, 46, 46-б.
Шевченківський район:
вул. Панікахи, 121, 119, 117;
вул. Запорізьке шосе, 80, 82, 55;
вул. Володимирська, 2-28; 1-17;
вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;
вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;
вул. Січових Стрільців, 91;
вул. Карабіновська, 17-25;
вул. Виборна, 1;
вул. Мономаха, 1, 2, 4, 6, 5, 9,17;
вул. Глінки, 16, 18, 20, 24;
вул. Центральна, 12.
Новокодацький район:
вул. Зоряна, 39-65, 44-66,1-37, 2-42;
вул. Мукачівська, 99 / 1-119, 128-154,57-99 / 2, 78-126;
вул. Білоруська, 1-5,7-23,2-10;
пров. Товариський, 1-3, 2-6;
вул. Рудна, 1-21, 2-18;
вул. Товариська, 1-23, 2-28,25, 30,32;
пров. Варязький, 2а, 2в;
вул. Коробова, 3;
вул. Андрійченко, 91-113, 70-124,18-52, 35-65, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а , 124б, 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70, 89,89, 66 / 1,66 / 2,
вул. Сахалінська, 1а-33, 2,4-26;
пров. Крутий, 1-15, 2-26;
вул. Покровська, 1-33,2-16;
вул. Дорогобузька, 13-21,12-14;
вул. Косинського, 23-51, 32-60;
пров. Двінський, 1-17,4-8,2-20,3-13;
пров. Герцена, 15/2;
вул. Герцена, 21а-61, 24а-48;
вул. Вагнера, 44-48, 59-63;
вул. Дорогобузька, 17б, в;
вул. Садовського, 1-47,47a, 4-26;
вул. Геологічна, 34-64;
пров. Покровський, 1,1А-9а, 2-16;
вул. Лавандова, 58;
пров. Андрійченко, 1-15,2-14;
вул. Двінська, 1,3,3а, 5;
вул. Ясенева, 80, 80а;
вул. Новопокровська, 1-75, 2-54;
вул. Метробудівська, 4Д;
вул. Заводська, 102-Б, 91-б, 94А;
вул. Колобова, 26;
вул. Кондратюка, 1.
Самарський район:
вул. Гречко, 41-119,76а-106а;
вул. Польова, 21-79,64-118а;
вул. Чаплинська, 387-265,218-290.
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