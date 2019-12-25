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25 грудня • оновлено в 09:07
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Аліна Рашевська

Частина Дніпра залишиться без світла: кого стосується

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У середу, 25 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 25 грудня

У Дніпрі відключать світло 25 грудня

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Світла не буде за такими адресами:

Соборний район:

  • вул. Вернадського 27/52, 33б, 23, 27/40;

  • вул. Рогальова 12.

Шевченківський район:

  • вул. Михайла Грушевського 42а, 46, 55а;

  • вул. Петлюри 25-39, 30-46;

  • вул. Вознесенська 25;

  • Спортивно-оздоровчий комплекс.

Центральний район:

  • вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона 1, 5, 5г, 5в, 7, 9, 13.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі затримали підозрюваних у замаху на вбивство на замовлення. У січні 2019 року один з членів угруповання розстріляв авто з водієм і пасажиром з гранатомета. Правоохоронці встановили, що до замаху причетні чотири чоловіки.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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