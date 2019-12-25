Частина Дніпра залишиться без світла: кого стосується

У середу, 25 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 25 грудня Пікабу

Світла не буде за такими адресами:

Соборний район:

вул. Вернадського 27/52, 33б, 23, 27/40;

вул. Рогальова 12.

Шевченківський район:

вул. Михайла Грушевського 42а, 46, 55а;

вул. Петлюри 25-39, 30-46;

вул. Вознесенська 25;

Спортивно-оздоровчий комплекс.

Центральний район:

вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона 1, 5, 5г, 5в, 7, 9, 13.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі затримали підозрюваних у замаху на вбивство на замовлення. У січні 2019 року один з членів угруповання розстріляв авто з водієм і пасажиром з гранатомета. Правоохоронці встановили, що до замаху причетні чотири чоловіки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся