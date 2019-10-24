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24 жовтня • оновлено в 13:36
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Частина Дніпра залишиться без світла: кого стосується

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У п'ятницю, 25 жовтня, в шести районах Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 25 жовтня

У Дніпрі відключать світло 25 жовтня

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На Дніпропетровщині синоптики попередили про серйозну небезпеку

Адреси, за якими відключать світло:

Соборний район:

  • пров. Мінеральний 1-13;

  • вул. Мінеральна 23-49, 12-34, 1-21, 2-10;

  • садів. товар. "Комунальник";

  • вул. Степова 7-17;

  • пров. Красіна 3-9;

  • вул. Родоманівська 1-5, 2-14;

  • вул. Мільмана, 61;

  • вул. Омельченка Григорія 1-7, 2-40;

  • вул. Яснополянська 5-143, 4-24;

  • вул. Бакинська 184-190.

Індустріальний район:

  • вул. Воронезька 33-52;

  • вул. Смоленська 9-82а;

  • вул. Оренбурзька 27-122;

  • вул. Новосибірська 25-79;

  • вул. Іркутська 78-119;

  • вул. Байкальська 33-58а;

  • вул. Холодильна 27, 29, 31;

  • вул. Березинська, 29;

  • школа №138.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • просп. Слобожанський, 113, 115, 117, 119.

Чечелівське район:

  • вул. Леваневського, 36, 38-56, 47,55;

  • пров. Шинковського, 1-9, 4-8;

  • пров. Жоржинський, 2-18, 11-35;

  • вул. Аптекарська балка 24-28.

Шевченківський район:

  • вул. Дмитра Яворницького, 68

Центральний район:

  • вул. Старокозацька 52, 52а;

  • вул. Михайла Грушевського, 5/7;

  • вул. Старокозацька 5, 7, 9, 12а, 15;

  • вул. Січових Стрільців, 10.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Зеленський пообіцяв знизити комуналку в Україні. Президент України заявив, що одним із завдань влади є зменшення частки доходів, яку українські сім'ї витрачають на оплату тарифів на комунальні послуги. Також він додав, що прожитковий мінімум в 2020 році повинен збільшитися.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ЖКХ комунальні послуги тарифи
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