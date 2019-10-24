Частина Дніпра залишиться без світла: кого стосується

У п'ятницю, 25 жовтня, в шести районах Дніпра не буде світла.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло 25 жовтня
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Адреси, за якими відключать світло:
Соборний район:
пров. Мінеральний 1-13;
вул. Мінеральна 23-49, 12-34, 1-21, 2-10;
садів. товар. "Комунальник";
вул. Степова 7-17;
пров. Красіна 3-9;
вул. Родоманівська 1-5, 2-14;
вул. Мільмана, 61;
вул. Омельченка Григорія 1-7, 2-40;
вул. Яснополянська 5-143, 4-24;
вул. Бакинська 184-190.
Індустріальний район:
вул. Воронезька 33-52;
вул. Смоленська 9-82а;
вул. Оренбурзька 27-122;
вул. Новосибірська 25-79;
вул. Іркутська 78-119;
вул. Байкальська 33-58а;
вул. Холодильна 27, 29, 31;
вул. Березинська, 29;
школа №138.
Амур-Нижньодніпровський район:
просп. Слобожанський, 113, 115, 117, 119.
Чечелівське район:
вул. Леваневського, 36, 38-56, 47,55;
пров. Шинковського, 1-9, 4-8;
пров. Жоржинський, 2-18, 11-35;
вул. Аптекарська балка 24-28.
Шевченківський район:
вул. Дмитра Яворницького, 68
Центральний район:
вул. Старокозацька 52, 52а;
вул. Михайла Грушевського, 5/7;
вул. Старокозацька 5, 7, 9, 12а, 15;
вул. Січових Стрільців, 10.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Зеленський пообіцяв знизити комуналку в Україні. Президент України заявив, що одним із завдань влади є зменшення частки доходів, яку українські сім'ї витрачають на оплату тарифів на комунальні послуги. Також він додав, що прожитковий мінімум в 2020 році повинен збільшитися.
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