Частина Дніпра залишиться без світла: кого стосується

У п'ятницю, 25 жовтня, в шести районах Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 25 жовтня Блокнот Анапа

Новини На Дніпропетровщині синоптики попередили про серйозну небезпеку

Адреси, за якими відключать світло:

Соборний район:

пров. Мінеральний 1-13;

вул. Мінеральна 23-49, 12-34, 1-21, 2-10;

садів. товар. "Комунальник";

вул. Степова 7-17;

пров. Красіна 3-9;

вул. Родоманівська 1-5, 2-14;

вул. Мільмана, 61;

вул. Омельченка Григорія 1-7, 2-40;

вул. Яснополянська 5-143, 4-24;

вул. Бакинська 184-190.

Індустріальний район:

вул. Воронезька 33-52;

вул. Смоленська 9-82а;

вул. Оренбурзька 27-122;

вул. Новосибірська 25-79;

вул. Іркутська 78-119;

вул. Байкальська 33-58а;

вул. Холодильна 27, 29, 31;

вул. Березинська, 29;

школа №138.

Амур-Нижньодніпровський район:

просп. Слобожанський, 113, 115, 117, 119.

Чечелівське район:

вул. Леваневського, 36, 38-56, 47,55;

пров. Шинковського, 1-9, 4-8;

пров. Жоржинський, 2-18, 11-35;

вул. Аптекарська балка 24-28.

Шевченківський район:

вул. Дмитра Яворницького, 68

Центральний район:

вул. Старокозацька 52, 52а;

вул. Михайла Грушевського, 5/7;

вул. Старокозацька 5, 7, 9, 12а, 15;

вул. Січових Стрільців, 10.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Зеленський пообіцяв знизити комуналку в Україні. Президент України заявив, що одним із завдань влади є зменшення частки доходів, яку українські сім'ї витрачають на оплату тарифів на комунальні послуги. Також він додав, що прожитковий мінімум в 2020 році повинен збільшитися.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!