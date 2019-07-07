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Частина Дніпра залишиться без газу: названі вулиці і терміни

1.2тЧитати матеріал російською

У Дніпрі з 8 по 19 липня відключать газ на 11 днів.

Заплановано ряд робіт на системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогазу" (щоб подивитися список адрес, доскролльте до кінця сторінки).

Газопостачання відновлять після перевірки стану газового обладнання, димових і вентиляційних каналів.

Відключення газу

Відключення газу

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У "Дніпрогаз" звернулися до жителів Дніпра з проханням забезпечити доступ працівників газового господарства до обладнання в своїх квартирах і будинках.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні введуть другий тариф на газ і перерахують тепло.

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Місце
УкраїнаДніпро
Тег
газ
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