Частина Дніпра залишиться без газу: названі вулиці і терміни

У Дніпрі з 8 по 19 липня відключать газ на 11 днів.

Заплановано ряд робіт на системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогазу" (щоб подивитися список адрес, доскролльте до кінця сторінки).

Газопостачання відновлять після перевірки стану газового обладнання, димових і вентиляційних каналів.

Відключення газу Покров News

У "Дніпрогаз" звернулися до жителів Дніпра з проханням забезпечити доступ працівників газового господарства до обладнання в своїх квартирах і будинках.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні введуть другий тариф на газ і перерахують тепло.

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