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17 вересня • оновлено в 19:13
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Частина Дніпра залишиться без газу на два дні: названі адреси

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У Дніпрі з 19 по 30 серпня відключать газопостачання на кількох вулицях.

Це пов'язано з проведенням планових робіт, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

У Дніпрі відключать газ 18-19 вересня

У Дніпрі відключать газ 18-19 вересня

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В ході робіт обстежать і підготують до осінньо-зимового періоду газопроводи і внутрішньобудинкові системи газопостачання.

Газ відключать за наступними адресами:

  • пр. Поля, 48б;

  • пр. Поля, 50;

  • пр. Поля, 50а;

  • пр. Поля, 50б.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українцям натякнули на нове підвищення тарифів. В Україні хочуть підвищити ціни на світло для населення через субсидії, які створюють на ринку електроенергії дисбаланс, що сприяє зростанню ціни електрики для великого бізнесу.

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Україна Дніпро
Теги
газ тарифи газопровод
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