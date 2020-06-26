Частина Дніпра залишиться без газу: кого стосується

У Дніпрі з 1 липня буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для низки споживачів.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

Газу не буде за наступними адресами:

вул. Крайова, 87, 83, 81, 81а;

вул. Красносільська, 66, 64, 72.

вул. Бердянська, 38, 40, 44, 44, 50, 52/1, 52/2, 56, 57

вул. Пчілки, 35, 45, 47, 47а, 49/1, 49/2, 50, 51/1, 51, 48, 44, 42, 40/1, 40/2, 56, 54.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні за рішенням Шостого апеляційного суду в червні 2020 го в 2-3 рази підвищили нормативи на газ. В результаті сім'ям без лічильників доведеться платити за блакитне паливо значно більше.