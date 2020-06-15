Частина Дніпра залишиться без газу: кого стосується

У Дніпрі з 16 червня буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для низки споживачів.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

Газу не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район

пров. Сміливий, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1а, 3, 5;

вул. 230-ї Стрілкової дивізії, 1а, 3.

Самарський район

вул. Житня, 8, 2, 12, 36, 38, 38а, 38б, 38в;

вул. Халхінгольська, 12, 14, 54, 123;

пров. Спортивний, 5,

вул. Ялинова, 2/а, корп. 1,

пров. Ялиновий, 1а;

вул. Горіхова, 41 (дачі)

вул. Шиянка, 1, 38, 40, 44, 46, 49, 52, 53, 59, 60, 165, 169 (дачі)

вул. Полісадна, 84;

садове товариство "Шиянка", 12, 13, 19, 26, 27, 28, 32, 65, 67, 68, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 105, 123/108, 109, 112, 126, 127, 128, 129, 130, 137, 138, 143.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні за рішенням Шостого апеляційного суду в червні 2020 го в 2-3 рази підвищили нормативи на газ. В результаті сім'ям без лічильників доведеться платити за блакитне паливо значно більше.