Частина Дніпра залишиться без електрики: кого торкнеться

У п'ятницю, 25 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Індустріальний район:

вулиця Андрусенко, 1 - 27, 2 - 34;

вулиця Артюшенко, 72 - 76, 86 - 88, 90 - 104;

вулиця Гребінки, 1 - 41, 8 - 42;

вулиця Груднева, 1 - 7, 2, 14;

вулиця Кільцева, 1 - 27, 2 - 30;

вулиця Крилова, 1 - 17, 2 - 14;

вулиця Некрасова, 1, 2 - 14;

вулиця Вітчизняна, 1 - 11;

вулиця Роздільна, 1 - 35, 2 - 26;

вулиця Тургенєва, 1 - 35, 2 - 30;

проспект Калнишевського, 13, 13а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 27а;

вулиця Корольової, 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17.

Шевченківський район:

вулиця Весніна, 63-111, 58а-102а;

вулиця Денисова, 24а-54;

вулиця Гнучка, 100а-108б;

провулок Баженова, 41-53, 42-46;

3-й провулок Весніна;

провулок Кінцевий, 1-17, 2-20;

вулиця Сурикова, 57-69, 46-64;

2-й провулок Весніна, 2-12, 5-11;

1-й провулок Весніна, 1-11;

вулиця Бурденко, 14-80, 15-71;

провулок Гнучкий, 3-31, 4-20;

провулок Паганіні, 1-29, 2-20;

вулиця Россі, 21-65, 28-40;

вулиця Суміжна, 1-15, 2-24;

провулок Денисова, 2-40, 1-23;

вулиця Денисова, 10-32;

вулиця Антіна Синявського, 50-78;

провулок Чудського, 1-29, 2-18;

вулиця Затишна, 1-25, 20-40;

провулок Затишний;

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця 230-ї Стрілецької Дивізії, 1а-43, 8-42;

вулиця Чернігівська, 351а, 359а, 357а;

вулиця Петрозаводська, 458а, 500А / 1;

вулиця Дубовика, 16;

вулиця Таганрозька, 105 - 217, 126 - 226, 283 - 361, 306 - 374, 339;

провулок Шатурський, 1 - 7, 2 - 8;

вулиця Шефська, 1 - 13, 2 - 22;

вулиця Широка, 16, 45, 47 - 71, 18 - 36, 221;

провулок Таганрогський, 8 - 12, 13 - 17;

вулиця Тернова, 4а, 5;

вулиця Штормова, 115 - 213, 120 - 222;

провулок Штормовий, 5, 10 - 32, 17 - 23;

вулиця Казахстанська, 1 - 7, 2 - 24;

вулиця Заярська, 1 - 47;

провулок Казахстанський, 2 - 36, 5 - 23;

вулиця Мінусинська, 15 - 83, 22 - 80, 52-а, 85, 87, 89 - 141Б, 82 - 174;

провулок Мінусинський, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;

провулок Окопний, 25;

вулиця Мінська, 1 - 9, 2;

вулиця Перовської, 1 - 3, 9;

вулиця Тбіліська, 10 - 38, 15 - 35;

вулиця Знаменська, 10, 13 - 19;

провулок Знаменський, 1 - 7, 2 - 8.

Новокодацький район:

вулиця Залізнична, 17, 19;

вулиця Щепкіна, 3 - 15, 6, 8, 10-12, 17;

проспект Нігояна, 4, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42;

провулок Залізничний, 9 - 15, 12 - 14;

провулок Чумацький, 2 - 4, 3 - 5, 9, 14 - 26;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

вулиця Романа Шухевича, 22, 24;

вулиця Білецького, 4 - 42, 5;

вулиця Ясенева, 1 - 49, 2 - 80, 80а;

вулиця Григорія Сковороди, 1 - 111, 2 - 124;

вулиця Хвильового, 48 - 78, 55 - 85, 39 - 55, 40 - 48;

вулиця Гвардійська, 11 - 33, 24 - 50, 117;

вулиця Грузинська, 1 - 25, 2 - 36;

вулиця Барвінок, 1 - 27, 66 - 98;

провулок Грузинський, 1 - 3, 2 - 4;

вулиця Корсунська, 1 - 5, 2 - 18;

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49 - 69, 58 - 74, 75 - 133, 78 - 118;

вулиця Погоріла, 66 - 72, 3 - 59, 10 - 62;

вулиця Старобазарний, 71 - 79, 26 - 40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4 - 12;

вулиця Фортечна, 98 - 100, 101 - 111, 102 - 106;

вулиця Річкова, 1 - 29, 4 - 24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана, 6 - 28, 9 - 41;

вулиця Андрійченко, 14-52, 54-66, 59-85, 91-113, 70-124, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126, 1 -65, 2-52, 124а, 124б, 126, 70Д, 70г, 70а, 78/1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70-, 89, 89а, 66/1, 66/2 ;

провулок Андрійченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14;

вулиця Сахалінська, 1а-33, 2, 4-26;

провулок Крутий, 1-15, 2-26;

вулиця Покровська, 1-33, 2-16;

вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14, 17б, 17в;

провулок Двінський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

вулиця Геологічна, 2а, 2-30, 34-64;

провулок Покровський, 1, 1а-9а, 2-16;

вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5.

вулиця Вагнера, 1-21, 2-14, 44-48, 59-63, 23-63; 16-42; 24-58;

провулок Вагнера, 2-22;

провулок Герцена 2, 4-24, 5-25, 15/2;

вулиця Герцена, 1-19, 2-24, 21а-61, 24а-48;

вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

вулиця Десняка, 1-43, 2-56;

вулиця Косинського, 1, 2-4, 3-21, 8-30, 23-51, 32-60;

вулиця Миколи Садовського, 2, 15-16а, 1-47, 47a, 4-26;

вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115, 58;

вулиця Зоряна 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

вулиця Мукачова, 57-99 / 2, 78-126, 99 / 1-119, 128-154, 121-127, 156-178, 129а-155, 180а-200, 280;

провулок Варязький, 2а, 2в, 1-13, 4-18;

вулиця Прияружна, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;

провулок Поліський, 2-4, 5;

вулиця Абая, 33-65, 40-565;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;

вулиця Заслонова 1-9, 22-26;

вулиця Дружби, 1-7, 2-20;

вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

провулок Товариський, 1-3, 2-6;

вулиця Вишневського, 1-21, 2-18;

вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;

вулиця Поліська, 1-19, 2-20, 31, 23-91, 26-76, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26.

Самарський район:

вулиця Кульчицького, 41-119, 76-106;

вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290.

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