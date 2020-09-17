Частина Дніпра залишиться без електрики: кого торкнеться
У п'ятницю, 18 вересня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Центральний район:
вул. Шмідта, 25, 25а;
вул. Нахімова, 26-88, 27а, 27б-51;
вул. Стромцова, 9-33;
вул. Ушакова, 10;
вул. Нікопольська, 31, 34.
Чечелівський район:
вул. Клюєва, 24;
вул. Уральська, 9.
Самарський район:
вул. Кокчетавська, 1-3, 2-40;
вул. Виставкова;
вул. Кожедуба, 48;
вул. Наставників, 38-54, 35-51;
вул. Жовтоводська, 27-41, 30-40;
вул. Пролісків, 3-57, 2-54;
вул. Джамбульська, 1-41, 2-60;
вул. Пальмова, 9-25, 14-28;
пров. Томський, 23-43;
вул. Горіхова, 15-19;
вул. Дніпробуду, 5-41, 2-26;
пров. Джамбульський, 7-11, 2-6;
вул. Гречко, 41-119, 76-106;
вул. Польова, 21-79, 64-118а;
вул. Чаплинська, 387-265, 218-290
Новокодацький район:
вул. Доблесна, 230-234, 275-359, 243-253, 260-400;
пров. Казахський, 53;
вул. Мостова, 226-234, 241-253;
вул. Геологічна, 2-30;
вул. Красногорська, 1-15, 2-16;
вул. Косинського, 3-21, 8-30;
вул. Глібова, 2-52, 1-81;
вул. Садовського, 15-16а;
вул. Десняка, 1-43, 2-56;
вул. Грузинська, 1-25, 2-36;
вул. Барвінок, 1-27, 66-98;
пров. Грузинський, 1-3, 2-4;
вул. Корсунська, 1-5, 2-18;
вул. Бардадіма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вул. Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;
вул. Старобазарна, 71-79, 26-40;
пл. Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;
вул. Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;
вул. Річкова, 1-29, 4-24;
вул. Алеутська, 12/1;
вул. Тарана, 6-28, 9-41;
вул. Кедрова, 19;
вул. Поліська, 31, 23-91, 26-76;
вул. Мукачева, 53-89;
вул. Очаківська, 2-20, 3-29;
вул. Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;
вул. Квіткова, 1-25, 2-42;
вул. Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вул. Сонячна, 1-7, 2-22;
вул. Іллюшина, 1-7а, 2-8;
вул. Гайдамакського, 30 / 2-86, 35-89;
вул. Порохова, 30-66, 37-83;
вул. Жигульовська, 38, 38а;
вул. Митіщенська, 1-39, 2-34;
вул. Жигульовська, 1-37, 2-36;
вул. Юпітерна, 1-19, 2-16;
вул. Залізнична;
вул. Щепкіна, 3-15, 6;
пр. Нігояна, 18, 20, 22-26;
пров. Залізничний, 9-15, 12-14;
пров. Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
вул. Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
вул. Шухевича, 22, 24;
вул. Білецького, 4-42, 5;
вул. Ясенева, 1-49, 2-80, 80а;
вул. Сковороди, 1-111, 2-124;
вул. Хвильового, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48;
вул. Андрійченко, 91-113, 70-124;
пров. Андрійченко, 18-52, 35-65;
вул. Сахалінська, 1а-33, 2, 4-26;
пров. Крутий, 1-15, 2-26;
вул. Покровська, 1-33, 2-16;
вул. Дорогобузська, 13-21, 12-14;
вул. Косинського, 23-51, 32-60;
пров. Двінський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;
пров. Герцена, 15/2;
вул. Герцена, 21а-61, 24а-48;
вул. Вагнера, 44-48, 59-63;
вул. Геологічна, 34-64;
пров. Покровський, 1, 1а-9а, 2-16;
вул. Лавандовий, 58;
вул. Двінська, 1, 3, 3а, 5;
вул. Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;
вул. Петра Сиротіна, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115;
вул. Мукачова, 57-99 / 2, 78-126;
пров. Варязький, 2а, 2в;
вул. Абая, 33-65, 40-565;
пров. Білоруський, 7-23, 12-26;
вул. Заслонова, 1-9, 22-26;
вул. Товариська, 25, 30, 32.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Ковпака, 4-32;
вул. Таганрозька, 339, 283-361, 306-374;
пров. Шатурський, 1-7, 2-8;
вул. Шефська, 1-13, 2-22;
вул. Широка, 221, 47-71, 18-36, 45, 16;
вул. Казахстанська, 1-7, 2-24;
вул. Заярська, 1-47;
пров. Казахстанський, 5-23, 2-36;
вул. Мінусинська 85, 87, 83, 22-80, 52-а, 89-141б, 82-174;
вул. Донецьке шосе, 2, 2а, 2в, 4, 4д, 6, 8, 10, 12,1 2а;
вул. Дементьєва, 1, 2, 4;
вул. Берегова, 240а;
вул. Інгульська, 73-111, 254-292, 113-147, 292-312;
пров. Балканський, 2-56;
вул. Петрозаводська, 296а.
пров. Таганрозький, 8-12, 13-17;
вул. Тернова, 5, 4а;
вул. Штормова, 115-213, 120-222;
пров. Штормовий, 5, 17-23, 4, 10-32;
вул. Чайковського, 103;
вул. Мінська, 1-9, 2;
пров. Перовський, 1-3, 9;
вул. Тбіліський, 15-35, 10-38;
вул. Знаменівська, 10, 13-19;
пров. Знаменівський, 1-7, 2-8;
вул. Вологодська, 105а-155, 120-132;
вул. Далекозападна, 129-143;
вул. Травнева, 1-9, 6, 10;
вул. Смольна, 1-9, 4-6;
вул. Холодильна, 4-8, 12 \ 1;
вул. Бажова, 32, 34, 36, 39;
вул. Каруни, 54-78.
Індустріальний район:
вул. Калинова, 66, 73, 75, 77, 79, 81;
вул. Андрусенко, 1-27, 2-34;
вул. Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
вул. Гребінки, 1-41, 8-42;
вул. Груднева, 2, 14, 1-7;
вул. Кільцева, 1-27, 2-30;
вул. Крилова, 1-17, 2-14;
вул. Некрасова, 1, 2-14;
вул. Вітчизняна, 1-11;
вул. Роздільна, 1-35, 2-26;
вул. Тургенєва, 1-35, 2-30.
Шевченківський район:
вул. Весніна, 63-111, 58а-102а;
вул. Денисова, 24а-54;
вул. Платова, 100а-108б;
пров. Баженова, 41-53;
пров. Весніна, 1-й, 2-й, 3-й;
пров. Кінцевий, 1-17, 2-20;
вул. Сурикова, 57-69, 46-64;
ж/м Тополя-2, 1, 2;
вул. Панікахи, 2, 26б; 34а.
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