Частина Дніпра залишиться без електрики: кого торкнеться

У п'ятницю, 18 вересня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Центральний район:

вул. Шмідта, 25, 25а;

вул. Нахімова, 26-88, 27а, 27б-51;

вул. Стромцова, 9-33;

вул. Ушакова, 10;

вул. Нікопольська, 31, 34.

Чечелівський район:

вул. Клюєва, 24;

вул. Уральська, 9.

Самарський район:

вул. Кокчетавська, 1-3, 2-40;

вул. Виставкова;

вул. Кожедуба, 48;

вул. Наставників, 38-54, 35-51;

вул. Жовтоводська, 27-41, 30-40;

вул. Пролісків, 3-57, 2-54;

вул. Джамбульська, 1-41, 2-60;

вул. Пальмова, 9-25, 14-28;

пров. Томський, 23-43;

вул. Горіхова, 15-19;

вул. Дніпробуду, 5-41, 2-26;

пров. Джамбульський, 7-11, 2-6;

вул. Гречко, 41-119, 76-106;

вул. Польова, 21-79, 64-118а;

вул. Чаплинська, 387-265, 218-290

Новокодацький район:

вул. Доблесна, 230-234, 275-359, 243-253, 260-400;

пров. Казахський, 53;

вул. Мостова, 226-234, 241-253;

вул. Геологічна, 2-30;

вул. Красногорська, 1-15, 2-16;

вул. Косинського, 3-21, 8-30;

вул. Глібова, 2-52, 1-81;

вул. Садовського, 15-16а;

вул. Десняка, 1-43, 2-56;

вул. Грузинська, 1-25, 2-36;

вул. Барвінок, 1-27, 66-98;

пров. Грузинський, 1-3, 2-4;

вул. Корсунська, 1-5, 2-18;

вул. Бардадіма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вул. Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вул. Старобазарна, 71-79, 26-40;

пл. Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

вул. Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

вул. Річкова, 1-29, 4-24;

вул. Алеутська, 12/1;

вул. Тарана, 6-28, 9-41;

вул. Кедрова, 19;

вул. Поліська, 31, 23-91, 26-76;

вул. Мукачева, 53-89;

вул. Очаківська, 2-20, 3-29;

вул. Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

вул. Квіткова, 1-25, 2-42;

вул. Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вул. Сонячна, 1-7, 2-22;

вул. Іллюшина, 1-7а, 2-8;

вул. Гайдамакського, 30 / 2-86, 35-89;

вул. Порохова, 30-66, 37-83;

вул. Жигульовська, 38, 38а;

вул. Митіщенська, 1-39, 2-34;

вул. Жигульовська, 1-37, 2-36;

вул. Юпітерна, 1-19, 2-16;

вул. Залізнична;

вул. Щепкіна, 3-15, 6;

пр. Нігояна, 18, 20, 22-26;

пров. Залізничний, 9-15, 12-14;

пров. Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

вул. Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

вул. Шухевича, 22, 24;

вул. Білецького, 4-42, 5;

вул. Ясенева, 1-49, 2-80, 80а;

вул. Сковороди, 1-111, 2-124;

вул. Хвильового, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48;

вул. Андрійченко, 91-113, 70-124;

пров. Андрійченко, 18-52, 35-65;

вул. Сахалінська, 1а-33, 2, 4-26;

пров. Крутий, 1-15, 2-26;

вул. Покровська, 1-33, 2-16;

вул. Дорогобузська, 13-21, 12-14;

вул. Косинського, 23-51, 32-60;

пров. Двінський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

пров. Герцена, 15/2;

вул. Герцена, 21а-61, 24а-48;

вул. Вагнера, 44-48, 59-63;

вул. Геологічна, 34-64;

пров. Покровський, 1, 1а-9а, 2-16;

вул. Лавандовий, 58;

вул. Двінська, 1, 3, 3а, 5;

вул. Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

вул. Петра Сиротіна, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115;

вул. Мукачова, 57-99 / 2, 78-126;

пров. Варязький, 2а, 2в;

вул. Абая, 33-65, 40-565;

пров. Білоруський, 7-23, 12-26;

вул. Заслонова, 1-9, 22-26;

вул. Товариська, 25, 30, 32.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Ковпака, 4-32;

вул. Таганрозька, 339, 283-361, 306-374;

пров. Шатурський, 1-7, 2-8;

вул. Шефська, 1-13, 2-22;

вул. Широка, 221, 47-71, 18-36, 45, 16;

вул. Казахстанська, 1-7, 2-24;

вул. Заярська, 1-47;

пров. Казахстанський, 5-23, 2-36;

вул. Мінусинська 85, 87, 83, 22-80, 52-а, 89-141б, 82-174;

вул. Донецьке шосе, 2, 2а, 2в, 4, 4д, 6, 8, 10, 12,1 2а;

вул. Дементьєва, 1, 2, 4;

вул. Берегова, 240а;

вул. Інгульська, 73-111, 254-292, 113-147, 292-312;

пров. Балканський, 2-56;

вул. Петрозаводська, 296а.

пров. Таганрозький, 8-12, 13-17;

вул. Тернова, 5, 4а;

вул. Штормова, 115-213, 120-222;

пров. Штормовий, 5, 17-23, 4, 10-32;

вул. Чайковського, 103;

вул. Мінська, 1-9, 2;

пров. Перовський, 1-3, 9;

вул. Тбіліський, 15-35, 10-38;

вул. Знаменівська, 10, 13-19;

пров. Знаменівський, 1-7, 2-8;

вул. Вологодська, 105а-155, 120-132;

вул. Далекозападна, 129-143;

вул. Травнева, 1-9, 6, 10;

вул. Смольна, 1-9, 4-6;

вул. Холодильна, 4-8, 12 \ 1;

вул. Бажова, 32, 34, 36, 39;

вул. Каруни, 54-78.

Індустріальний район:

вул. Калинова, 66, 73, 75, 77, 79, 81;

вул. Андрусенко, 1-27, 2-34;

вул. Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

вул. Гребінки, 1-41, 8-42;

вул. Груднева, 2, 14, 1-7;

вул. Кільцева, 1-27, 2-30;

вул. Крилова, 1-17, 2-14;

вул. Некрасова, 1, 2-14;

вул. Вітчизняна, 1-11;

вул. Роздільна, 1-35, 2-26;

вул. Тургенєва, 1-35, 2-30.

Шевченківський район:

вул. Весніна, 63-111, 58а-102а;

вул. Денисова, 24а-54;

вул. Платова, 100а-108б;

пров. Баженова, 41-53;

пров. Весніна, 1-й, 2-й, 3-й;

пров. Кінцевий, 1-17, 2-20;

вул. Сурикова, 57-69, 46-64;

ж/м Тополя-2, 1, 2;

вул. Панікахи, 2, 26б; 34а.

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