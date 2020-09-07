Частина Дніпра залишиться без електрики: кого торкнеться

Відключення світла в Дніпрі. Форпост Севастополь
У вівторок, 8 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
вул. Антарктична, 121-139, 134-162, 139, 162;
вул. Дачна, 75-91, 86-114;
пров. Дачний, 2-10, 1-15;
вул. Косогірна, 94-98, 119-121;
вул. Листопадова, 1-11, 6-16;
вул. Псковська, 58-78, 59-73;
вул. Естафетна, 2-24, 9-33, 9А, 11А, 13А;
вул. Гречко, 41-119; 76-106;
вул. Польова, 21-79; 64-118а;
вул. Чаплинська, 387-265; 218-290.
вул. Троїцька, 62-70;
вул. Короленка, 81;
вул Драгоманова, 20-68,17-21;
вул. Українська, 24-38,21-33;
ж/м Тополя-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;
вул. Панікахи, 75, 75А.
вул. Гаріна, 1-57, 4-22;
вул. Писарєва, 47-55, 52-58;
вул. Космічна, 19, 21;
пров. Дніпровський, 1-б;
вул. Рейгарда, 1-45,2-46;
вул. Кишинівська, 8-30, 1-79;
вул. Маневрова, 3-27,4-22;
вул. Глазунова, 3-23,4-22;
вул. Ган, 2-10,1-7;
вул. Ласточкіна, 28-84, 15-57;
вул. Достоєвського, 2-22,1-29;
вул. Ботанічна, 6-10, 3-17;
вул. Бронетанкова, 3-25.
вул. Тісна, 7.
вул. Свердлова, 72;
вул. Кабардіновська, 2.
вул. Мінська, 1-9,2;
пров. Перовський, 1-3,9;
вул. Тбіліська, 15-35,10-38;
вул. Знаменівська, 10,13-19;
пров. Знаменівський, 1-7,2-8;
пр. Слобожанський, 67, 69, 71, 77, 81;
вул. Вологодська, 105а-155; 120-132;
вул. Далекосхідна, 129-143;
вул. Травнева, 1-9,6,10;
вул. Мельникова, 1-9,4-6;
вул. Холодильна, 4-8,12 / 1.
вул. Андрусенко, 1-27, 2-34;
вул. Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
вул. Гребінки, 1-41,8-42;
вул. Груднева, 2,14,1-7;
вул. Кільцева, 1-27,2-30;
вул. Крилова, 1-17,2-14;
вул. Некрасова, 1,2-14;
вул. Вітчизняна, 1-11;
вул. Роздільна, 1-35,2-26;
вул. Тургенєва, 1-35,2-30.
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадіма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;
вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;
площа Вереснева, 1,5,7, 4-12;
вулиця Фортечна, 98-100, 101-111,102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутська, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41;
вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;
вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;
вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;
вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;
вулиця Порохова, 30-66, 37-83;
вулиця Жигульовська, 38,38а;
вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;
вулиця Мітіщенська, 1-39, 2-34;
вулиця Жигульовська, 1-37, 2-36;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Порохова, 1-35, 2-28;
вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;
вулиця Поліська, 1-19, 2-20;
вулиця Зоряна, 1-37, 2-42; 39-65, 44-66;
вулиця Мукачова, 57-99 / 2, 78-126; 99 / 1-119, 128-154;
провулок Балтійський, 2а, 2в;
вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
провулок Поліський, 2-4; 5;
вулиця Абая, 33-65, 40-565;
провулок Білоруський, 7-23, 12-26;
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;
вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
провулок Поліський, 2-4, 5;
провулок Білоруський, 7-23, 12-26; 1 5, 2-10;
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;
вулиця Кам'янська, 36,38-а, 38, 38-б, 40;
вулиця Алмазна, 8;
провулок Івана Мазепи, 58;
вулиця Діамантна, 2, 4;
вулиця Ахматової, 1,3;
вулиця Коксова, 70;
вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;
провулок Вагнера, 2-22;
вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;
вулиця Курильська, 1-33, 2-36;
провулок Балтійський, 1-13, 4-18;
провулок Товариський, 1-3, 2-6;
вулиця Вишневського, 1-21, 2-18;
вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;
вулиця Зоряна.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 5 вересня на сході України під час проходження військової служби загинув старший солдат Грицишин Віталій Зіновійович. Він родом з міста Павлоград Дніпропетровської області.
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