Частина Дніпра залишиться без електрики: кого торкнеться

У вівторок, 8 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

вул. Антарктична, 121-139, 134-162, 139, 162;

вул. Дачна, 75-91, 86-114;

пров. Дачний, 2-10, 1-15;

вул. Косогірна, 94-98, 119-121;

вул. Листопадова, 1-11, 6-16;

вул. Псковська, 58-78, 59-73;

вул. Естафетна, 2-24, 9-33, 9А, 11А, 13А;

вул. Гречко, 41-119; 76-106;

вул. Польова, 21-79; 64-118а;

вул. Чаплинська, 387-265; 218-290.

Шевченківський район:

вул. Троїцька, 62-70;

вул. Короленка, 81;

вул Драгоманова, 20-68,17-21;

вул. Українська, 24-38,21-33;

ж/м Тополя-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;

вул. Панікахи, 75, 75А.

Соборний район:

вул. Гаріна, 1-57, 4-22;

вул. Писарєва, 47-55, 52-58;

вул. Космічна, 19, 21;

пров. Дніпровський, 1-б;

вул. Рейгарда, 1-45,2-46;

вул. Кишинівська, 8-30, 1-79;

вул. Маневрова, 3-27,4-22;

вул. Глазунова, 3-23,4-22;

вул. Ган, 2-10,1-7;

вул. Ласточкіна, 28-84, 15-57;

вул. Достоєвського, 2-22,1-29;

вул. Ботанічна, 6-10, 3-17;

вул. Бронетанкова, 3-25.

Чечелівський район:

вул. Тісна, 7.

Центральний район:

вул. Свердлова, 72;

вул. Кабардіновська, 2.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Мінська, 1-9,2;

пров. Перовський, 1-3,9;

вул. Тбіліська, 15-35,10-38;

вул. Знаменівська, 10,13-19;

пров. Знаменівський, 1-7,2-8;

пр. Слобожанський, 67, 69, 71, 77, 81;

вул. Вологодська, 105а-155; 120-132;

вул. Далекосхідна, 129-143;

вул. Травнева, 1-9,6,10;

вул. Мельникова, 1-9,4-6;

вул. Холодильна, 4-8,12 / 1.

Індустріальний район:

вул. Андрусенко, 1-27, 2-34;

вул. Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

вул. Гребінки, 1-41,8-42;

вул. Груднева, 2,14,1-7;

вул. Кільцева, 1-27,2-30;

вул. Крилова, 1-17,2-14;

вул. Некрасова, 1,2-14;

вул. Вітчизняна, 1-11;

вул. Роздільна, 1-35,2-26;

вул. Тургенєва, 1-35,2-30.

Новокодацький район:

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадіма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;

вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1,5,7, 4-12;

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111,102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;

вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця Жигульовська, 38,38а;

вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;

вулиця Мітіщенська, 1-39, 2-34;

вулиця Жигульовська, 1-37, 2-36;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;

вулиця Поліська, 1-19, 2-20;

вулиця Зоряна, 1-37, 2-42; 39-65, 44-66;

вулиця Мукачова, 57-99 / 2, 78-126; 99 / 1-119, 128-154;

провулок Балтійський, 2а, 2в;

вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

провулок Поліський, 2-4; 5;

вулиця Абая, 33-65, 40-565;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

провулок Поліський, 2-4, 5;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26; 1 5, 2-10;

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Кам'янська, 36,38-а, 38, 38-б, 40;

вулиця Алмазна, 8;

провулок Івана Мазепи, 58;

вулиця Діамантна, 2, 4;

вулиця Ахматової, 1,3;

вулиця Коксова, 70;

вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;

провулок Вагнера, 2-22;

вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

провулок Балтійський, 1-13, 4-18;

провулок Товариський, 1-3, 2-6;

вулиця Вишневського, 1-21, 2-18;

вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

вулиця Зоряна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 5 вересня на сході України під час проходження військової служби загинув старший солдат Грицишин Віталій Зіновійович. Він родом з міста Павлоград Дніпропетровської області.

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