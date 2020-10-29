Частина Дніпра залишиться без електрики: кого стосується

Аліна Рашевська Життя міста 18:30, 29.10.2020

У п'ятницю, 30 жовтня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Центральний район:

  • вулиця Симона Петлюри, 10-62,9-63;

  • вулиця Дарвіна, 14-40,21-57

  • вулиця В. Антоновича, 65

  • вулиця Старокозацький, 58, 56, 52, 66а

  • проспект А. Поля, 42в, 44, 44а, 44б, 44в, 44г

  • вулиця М. Драгоманова, 64.

Соборний район:

  • бульвар Слави, 14, 16, 18, 18а

  • вулиця В. Вернадського, 37, 37б

  • вулиця Гусенка

  • вулиця Жуковського

  • вулиця О. Гончара

Шевченківський район:

  • вулиця Ширшова, 1б

  • бульвар Європейський, 4/2, 6

  • вулиця Харківська, 2, 5, 7, 11, 9, 16, 13

  • вулиця Глінки, 11

  • вулиця Адміральська, 1а

  • вулиця Баженова, 2-98

  • провулок Баженова, 1-33,2-40

  • провулок Россі, 2-18, 1-33

  • вулиця Россі, 2-12, гараж

  • провулок Штрауса, 1-41,2-16.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця 230 Ст. дивізії, 49-87,50-84

  • вулиця Петрозаводська, 520,560

  • вулиця Інгульська, 318

  • вулиця В. Дубовика, 4-8,16,7-43,10

  • вулиця Житомирська, 274А; 276; 278; 284

  • вулиця Чернігівська, 413-431,350-408,379а-387а, Б, 441

  • вулиця Петрозаводська, 452-500,517-523

  • вулиця Майська, 1-9;

  • вулиця Одеська, 105-155,6-104

  • вулиця Вологодська, 2-12,5-7;

  • вулиця Смольська, 1-137,4-6;

  • вулиця Холодильна, 4-8;

  • вулиця Далекосхідна, 129-143

  • вулиця Гребінки, 1-35,8-42;

  • вулиця Волокамська, 3-31,2-24;

  • вулиця Андрюсенко, 2-34,1-27;

  • вулиця Крилова, 4-12,1-17;

  • вулиця Роздільна, 1-35,2-26;

  • вулиця Тургенєва, 1-35,2-30;

  • вулиця Гребінки, 1-35,8-42;

  • вулиця Кільцева, 1-27,2-30

  • вулиця Таганрозька, 105-217,126-226

  • провулок Таганрозький, 8-12,13-17;

  • вулиця Тернова, 5,4а;

  • вулиця Штормова, 115-213,120-222;

  • провулок Штормовий, 5,17-23,4,10-32;

  • вулиця Чайковського, 103

  • провулок Арктичний, 33-49

  • вулиця Гуртова, 4-16,1-3,20-38,42-54

  • вулиця Стародубцева, 41-53,48-66

  • вулиця Білгородська, 43-77,42-44-64, 79-127а, 66-104.

  • вулиця Широка, 80-112, 73-173,44-76,75-173

  • провулок Широкий, 1-21,2-18-20

  • провулок Снайперський, 8-24,2а

  • вулиця Шефська, 51-57,50-62,49

  • вулиця Ковпака, 1-15

  • вулиця Казахстанська, 1-7,2-24

  • провулок Казахстанський, 5-23,2-36

  • вулиця Мінусинська, 85,87

  • провулок Минусинский, 14,16,30,32

  • вулиця Мінусинська, 15-83,22-80,52а

  • провулок Минусинский, 34,38,54,56

  • вулиця Мінусинська, 89-141Б, 82-174

  • провулок Окопний, 25

Самарський район:

  • вулиця Заозерна, 1-105,2-96

  • вулиця Новаторська, 1-119,2-128

  • вулиця Новгородська, 1-127,2-104

  • вулиця Елеваторна, 1-71,2-86

  • вулиця Кадрова, 1-113,2-112

  • вулиця Фонвізіна, 1,5,2

  • вулиця Аграрна, 1а, 5-33,51,2-34,52 Садок № 125, Котельня №125

  • вулиця Столярна, 1,36,8

  • вулиця О. Кобилянської

  • вулиця Андрощука

  • вулиця Таймірська, 1,2

  • вулиця Таращанська, 3,2

  • вулиця Пензенська, 1

  • вулиця М. Гречко, 41-119; 76-106

  • вулиця Польова, 21-79; 64-118а

  • вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290

Чечелівський район:

  • вулиця В. Антоновича, 70, 73-83

  • проспект Пушкіна, 77, 77д

  • вулиця Громова, 1

  • вулиця Робоча, 1, 3б

  • вулиця Романа Шухевича, 22,24

  • вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17

  • проспект Сергія Нігояна, 7

  • провулок Малий, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169 "б", 169г

  • вулиця Юності, 135а-179 "б" № з буквами, 94-150, 105-131, 137-161

  • вулиця Глибока, 1-47, 2-24;

  • вулиця Павелецька, 90-72, 169-129;

  • вулиця Новопавелецька, 54-84, 51-21;

  • вулиця Новошкільна, 35-65, 26-46; 61;

  • вулиця Стадіонна, 38б-72;

  • вулиця Новошкільна, 75-105, 48-58а; 45А;

  • вулиця Високогірна, 45-109, 44-116

  • вулиця Новошкільна, 177-195,217, 104-134;

  • вулиця Соснова, 1-11,22-46; в

  • вулиця Новошкільна, 100-102,153-175

Новокодацький район:

  • вулиця Кобзарська, 11-19, 10-18;

  • вулиця Чукотська, 1, 3, 13, 39

  • проспект Свободи, 228-266, 213, 261-265, 217-275

  • вулиця Старий шлях, 153-227; 154-200;

  • вулиця Берегова, 1-7; 2-16;

  • вулиця Звивиста, 2-36

  • вулиця Старий шлях, 79-83; 89-155; 128-154

  • вулиця Золотоосіння, 80-88; 103-105; 113-121;

  • вулиця Ювілейна, 12;

  • вулиця Гірська, 1-19; 2-10

  • вулиця Промислова, 21, 25-63, 18-72;

  • вулиця Гайва, 3-7, 30а, 30б;

  • провулок Червоний, 1-35, 2-26;

  • провулок Робітничий, 1-21, 2-18;

  • вулиця Старий шлях, 68-112, 41-71;

  • вулиця Промислова, 1-19, 2-16;

  • вулиця Робоча, 1-11, 17, 2-26;

  • вулиця Ювілейна, 1-5, 2-10;

  • вулиця Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34

  • вулиця Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140

  • провулок Малахітовий, 1-15, 2-14

  • вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57,

  • вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63

  • вулиця Ю. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169

  • вулиця Можайського, 25-69, 40-84

  • провулок Лікарняний, 33

  • провулок Малахітовий, 26,32а

  • вулиця Чорногорська, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96,

  • вулиця Грузинська, 1-25, 2-36

  • вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98

  • провулок Грузинський, 1-3, 2-4

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18

  • вулиця Семена Бардадіма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118

  • вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62

  • вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40

  • площа Вереснева, 1,5,7, 4-12

  • вулиця Фортечна, 98-100, 101-111,102-106

  • вулиця Річкова, 1-29, 4-24

  • вулиця Алеутська, 12/1

  • вулиця Тарана, 6-28, 9-41

  • вулиця Червоноармійська, 16-64, 19-55

  • вулиця Народна, 2-34

  • вулиця Червоноармійська, 2-14, 3-17

  • провулок Івана Сохача, 16,21-31

  • вулиця Славна, 1-49, 2-46

  • вулиця Андрійченко, 91-113, 70-124

  • провулок Андрійченко, 18-52, 35-65

  • вулиця Сахалінська, 1а-33, 2,4-26

  • провулок Крутий, 1-15, 2-26

  • вулиця Покровська, 1-33,2-16

  • вулиця Дорогобузька, 13-21,12-14

  • вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60

  • провулок Двінський, 1-17,4-8,2-20,3-13

  • вулиця Андрійченко, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "б", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70Е, 89,89а, 66 / 1,66 / 2

  • провулок Герцена, 15/2

  • вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48

  • вулиця Вагнера, 44-48, 59-63

  • вулиця Дорогобузька, 17 "б", 17 "в"

  • вулиця Миколи Садовського, 1-47,47a, 4-26

  • вулиця Геологічна, 34-64

  • провулок Покровський, 1,1А-9а, 2-16

  • вулиця Лавандова, 58

  • провулок Андрійченко, 1-15,2-14

  • вулиця Двінська, 1,3,3а, 5,

  • вулиця Вагнера, 1-21, 2-14

  • провулок Вагнера, 2-22

  • провулок Герцена, 2,4-24, 5-25

  • вулиця Герцена, 1-19, 2-24

  • вулиця Десантна, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72

  • вулиця Геологічна, 2а

  • вулиця Десняка, 1

  • вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4

  • вулиця Модеста 2

  • вулиця Лавандова, 36,42 / 2,42а, 42б, 42г, 44 / 1,44а, 46 / 1,51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115,

  • вулиця Зоряна;

  • вулиця М. Хвильового, 48-78, 55-85,39-55, 40-48

  • вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117

  • вулиця 8 Березня, 1а, 1-57, 2-64

  • вулиця Олімпійська, 1-15

  • провулок 8 Березня, 1-27, 2-22а

  • вулиця Рижкова, 25-49, 32-70,51-115, 72-120

  • вулиця Г. Ткаченко, 30-44а

  • вулиця Пирогова, 7,15,19,23,64,66

  • вулиця Кам'яногірська, 1-15, 2-16

  • вулиця Криштофа Косинського, 3-21, 6-30

  • вулиця Геологічна, 2-30

  • вулиця Глібова, 1-83, 2-52

  • вулиця Десняка, 1а-43, 2а-26, 32-56

  • вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

  • вулиця Поліська, 22-24, 21-23;

  • провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

  • вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;

  • вулиця Мукачівська, 128-154, 101-119;

  • провулок Білоруський, 1-7, 2,8,10;

  • вулиця Товариська, 3-23, 6-28;

  • провулок Товариський, 1-3, 2-6;

  • провулок Балтійський, 1-13, 4-20;

  • вулиця Курильська, 2-36, 1-33;

  • вулиця І. Вишенського, 1-21, 2-18;

  • вулиця Дружби, 1-7, 2-20;

  • вулиця Товариська, 25, 30-32;

  • вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

  • вулиця Мукачівська, 89-99, 78-130;

  • провулок Балтійський, 2, 2а

  • вулиця Залізнична, 17,19

  • вулиця Щепкіна, 3-15, 6

  • проспект Сергія Нігояна, 18,20, 22-26

  • провулок Залізничний, 9-15, 12-14

  • провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26

  • проспект Сергія Нігояна, 4,10,14,16, 40-42

  • вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34

  • провулок Танковий, 1-23, 2-12

  • провулок Сонячний, 1-23, 2-16,31,35

  • вулиця Якірна, 1-23, 2-18

  • вулиця Фортечний, 1-25, 4-24,24а-28

  • проспект Свободи, 76

  • вулиця Марії Грінченко, 31-35, 2-4,8-12,16-24

  • провулок Білозерівський, 1-27, 2-30

  • провулок Мармуровий, 1-25, 2-20,34

  • проспект Свободи, 64,60

  • провулок Лемешева, 1-7, 4-6

  • вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в

  • вулиця Квітуча, 1-25, 2-42

  • вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30

  • вулиця Сонячна, 1-7, 2-22

  • вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8

  • вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89

  • вулиця Порохова, 30-66, 37-83

  • вулиця Жигулівська, 38,38а

  • вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44

  • вулиця Митищенська, 1-39, 2-34

  • вулиця Жигулевская, 1-37, 2-36

  • вулиця Писемського, 21/1

  • вулиця Порохова, 1-35, 2-28

  • вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16

  • вулиця Ю. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228

  • вулиця Весняна, 1,4-12

  • провулок Неманський, 1-13; 2-24

  • провулок Тюменський, 1-31, 2-38

  • вулиця Колективна, 1,2-12

  • вулиця Весняна, 1-109, 4-98

  • провулок Зенітний, 1-15, 2-12

  • вулиця Ю. Кондратюка, 252,256а

  • вулиця Можайського, 1-21, 2-26,34,36

  • провулок Курсовий 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2

  • вулиця Колективна, 3-35, 14-42

  • вулиця Ватутіна, 49-53а, 58 / 2,60,62,64

  • вулиця Ю. Кондратюка, 228А, 235-241,230А-244

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі шукають сім'ю для дитини матері-злодійки.

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Дніпро Життя міста

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