Частина Дніпра залишиться без електрики: кого стосується
У п'ятницю, 30 жовтня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Центральний район:
вулиця Симона Петлюри, 10-62,9-63;
вулиця Дарвіна, 14-40,21-57
вулиця В. Антоновича, 65
вулиця Старокозацький, 58, 56, 52, 66а
проспект А. Поля, 42в, 44, 44а, 44б, 44в, 44г
вулиця М. Драгоманова, 64.
Соборний район:
бульвар Слави, 14, 16, 18, 18а
вулиця В. Вернадського, 37, 37б
вулиця Гусенка
вулиця Жуковського
вулиця О. Гончара
Шевченківський район:
вулиця Ширшова, 1б
бульвар Європейський, 4/2, 6
вулиця Харківська, 2, 5, 7, 11, 9, 16, 13
вулиця Глінки, 11
вулиця Адміральська, 1а
вулиця Баженова, 2-98
провулок Баженова, 1-33,2-40
провулок Россі, 2-18, 1-33
вулиця Россі, 2-12, гараж
провулок Штрауса, 1-41,2-16.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця 230 Ст. дивізії, 49-87,50-84
вулиця Петрозаводська, 520,560
вулиця Інгульська, 318
вулиця В. Дубовика, 4-8,16,7-43,10
вулиця Житомирська, 274А; 276; 278; 284
вулиця Чернігівська, 413-431,350-408,379а-387а, Б, 441
вулиця Петрозаводська, 452-500,517-523
вулиця Майська, 1-9;
вулиця Одеська, 105-155,6-104
вулиця Вологодська, 2-12,5-7;
вулиця Смольська, 1-137,4-6;
вулиця Холодильна, 4-8;
вулиця Далекосхідна, 129-143
вулиця Гребінки, 1-35,8-42;
вулиця Волокамська, 3-31,2-24;
вулиця Андрюсенко, 2-34,1-27;
вулиця Крилова, 4-12,1-17;
вулиця Роздільна, 1-35,2-26;
вулиця Тургенєва, 1-35,2-30;
вулиця Гребінки, 1-35,8-42;
вулиця Кільцева, 1-27,2-30
вулиця Таганрозька, 105-217,126-226
провулок Таганрозький, 8-12,13-17;
вулиця Тернова, 5,4а;
вулиця Штормова, 115-213,120-222;
провулок Штормовий, 5,17-23,4,10-32;
вулиця Чайковського, 103
провулок Арктичний, 33-49
вулиця Гуртова, 4-16,1-3,20-38,42-54
вулиця Стародубцева, 41-53,48-66
вулиця Білгородська, 43-77,42-44-64, 79-127а, 66-104.
вулиця Широка, 80-112, 73-173,44-76,75-173
провулок Широкий, 1-21,2-18-20
провулок Снайперський, 8-24,2а
вулиця Шефська, 51-57,50-62,49
вулиця Ковпака, 1-15
вулиця Казахстанська, 1-7,2-24
провулок Казахстанський, 5-23,2-36
вулиця Мінусинська, 85,87
провулок Минусинский, 14,16,30,32
вулиця Мінусинська, 15-83,22-80,52а
провулок Минусинский, 34,38,54,56
вулиця Мінусинська, 89-141Б, 82-174
провулок Окопний, 25
Самарський район:
вулиця Заозерна, 1-105,2-96
вулиця Новаторська, 1-119,2-128
вулиця Новгородська, 1-127,2-104
вулиця Елеваторна, 1-71,2-86
вулиця Кадрова, 1-113,2-112
вулиця Фонвізіна, 1,5,2
вулиця Аграрна, 1а, 5-33,51,2-34,52 Садок № 125, Котельня №125
вулиця Столярна, 1,36,8
вулиця О. Кобилянської
вулиця Андрощука
вулиця Таймірська, 1,2
вулиця Таращанська, 3,2
вулиця Пензенська, 1
вулиця М. Гречко, 41-119; 76-106
вулиця Польова, 21-79; 64-118а
вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290
Чечелівський район:
вулиця В. Антоновича, 70, 73-83
проспект Пушкіна, 77, 77д
вулиця Громова, 1
вулиця Робоча, 1, 3б
вулиця Романа Шухевича, 22,24
вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17
проспект Сергія Нігояна, 7
провулок Малий, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169 "б", 169г
вулиця Юності, 135а-179 "б" № з буквами, 94-150, 105-131, 137-161
вулиця Глибока, 1-47, 2-24;
вулиця Павелецька, 90-72, 169-129;
вулиця Новопавелецька, 54-84, 51-21;
вулиця Новошкільна, 35-65, 26-46; 61;
вулиця Стадіонна, 38б-72;
вулиця Новошкільна, 75-105, 48-58а; 45А;
вулиця Високогірна, 45-109, 44-116
вулиця Новошкільна, 177-195,217, 104-134;
вулиця Соснова, 1-11,22-46; в
вулиця Новошкільна, 100-102,153-175
Новокодацький район:
вулиця Кобзарська, 11-19, 10-18;
вулиця Чукотська, 1, 3, 13, 39
проспект Свободи, 228-266, 213, 261-265, 217-275
вулиця Старий шлях, 153-227; 154-200;
вулиця Берегова, 1-7; 2-16;
вулиця Звивиста, 2-36
вулиця Старий шлях, 79-83; 89-155; 128-154
вулиця Золотоосіння, 80-88; 103-105; 113-121;
вулиця Ювілейна, 12;
вулиця Гірська, 1-19; 2-10
вулиця Промислова, 21, 25-63, 18-72;
вулиця Гайва, 3-7, 30а, 30б;
провулок Червоний, 1-35, 2-26;
провулок Робітничий, 1-21, 2-18;
вулиця Старий шлях, 68-112, 41-71;
вулиця Промислова, 1-19, 2-16;
вулиця Робоча, 1-11, 17, 2-26;
вулиця Ювілейна, 1-5, 2-10;
вулиця Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34
вулиця Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140
провулок Малахітовий, 1-15, 2-14
вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57,
вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63
вулиця Ю. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169
вулиця Можайського, 25-69, 40-84
провулок Лікарняний, 33
провулок Малахітовий, 26,32а
вулиця Чорногорська, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96,
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36
вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98
провулок Грузинський, 1-3, 2-4
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18
вулиця Семена Бардадіма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118
вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62
вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40
площа Вереснева, 1,5,7, 4-12
вулиця Фортечна, 98-100, 101-111,102-106
вулиця Річкова, 1-29, 4-24
вулиця Алеутська, 12/1
вулиця Тарана, 6-28, 9-41
вулиця Червоноармійська, 16-64, 19-55
вулиця Народна, 2-34
вулиця Червоноармійська, 2-14, 3-17
провулок Івана Сохача, 16,21-31
вулиця Славна, 1-49, 2-46
вулиця Андрійченко, 91-113, 70-124
провулок Андрійченко, 18-52, 35-65
вулиця Сахалінська, 1а-33, 2,4-26
провулок Крутий, 1-15, 2-26
вулиця Покровська, 1-33,2-16
вулиця Дорогобузька, 13-21,12-14
вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60
провулок Двінський, 1-17,4-8,2-20,3-13
вулиця Андрійченко, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "б", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70Е, 89,89а, 66 / 1,66 / 2
провулок Герцена, 15/2
вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48
вулиця Вагнера, 44-48, 59-63
вулиця Дорогобузька, 17 "б", 17 "в"
вулиця Миколи Садовського, 1-47,47a, 4-26
вулиця Геологічна, 34-64
провулок Покровський, 1,1А-9а, 2-16
вулиця Лавандова, 58
провулок Андрійченко, 1-15,2-14
вулиця Двінська, 1,3,3а, 5,
вулиця Вагнера, 1-21, 2-14
провулок Вагнера, 2-22
провулок Герцена, 2,4-24, 5-25
вулиця Герцена, 1-19, 2-24
вулиця Десантна, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72
вулиця Геологічна, 2а
вулиця Десняка, 1
вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4
вулиця Модеста 2
вулиця Лавандова, 36,42 / 2,42а, 42б, 42г, 44 / 1,44а, 46 / 1,51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115,
вулиця Зоряна;
вулиця М. Хвильового, 48-78, 55-85,39-55, 40-48
вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117
вулиця 8 Березня, 1а, 1-57, 2-64
вулиця Олімпійська, 1-15
провулок 8 Березня, 1-27, 2-22а
вулиця Рижкова, 25-49, 32-70,51-115, 72-120
вулиця Г. Ткаченко, 30-44а
вулиця Пирогова, 7,15,19,23,64,66
вулиця Кам'яногірська, 1-15, 2-16
вулиця Криштофа Косинського, 3-21, 6-30
вулиця Геологічна, 2-30
вулиця Глібова, 1-83, 2-52
вулиця Десняка, 1а-43, 2а-26, 32-56
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;
вулиця Поліська, 22-24, 21-23;
провулок Білоруський, 7-23, 12-26;
вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;
вулиця Мукачівська, 128-154, 101-119;
провулок Білоруський, 1-7, 2,8,10;
вулиця Товариська, 3-23, 6-28;
провулок Товариський, 1-3, 2-6;
провулок Балтійський, 1-13, 4-20;
вулиця Курильська, 2-36, 1-33;
вулиця І. Вишенського, 1-21, 2-18;
вулиця Дружби, 1-7, 2-20;
вулиця Товариська, 25, 30-32;
вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;
вулиця Мукачівська, 89-99, 78-130;
провулок Балтійський, 2, 2а
вулиця Залізнична, 17,19
вулиця Щепкіна, 3-15, 6
проспект Сергія Нігояна, 18,20, 22-26
провулок Залізничний, 9-15, 12-14
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26
проспект Сергія Нігояна, 4,10,14,16, 40-42
вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34
провулок Танковий, 1-23, 2-12
провулок Сонячний, 1-23, 2-16,31,35
вулиця Якірна, 1-23, 2-18
вулиця Фортечний, 1-25, 4-24,24а-28
проспект Свободи, 76
вулиця Марії Грінченко, 31-35, 2-4,8-12,16-24
провулок Білозерівський, 1-27, 2-30
провулок Мармуровий, 1-25, 2-20,34
проспект Свободи, 64,60
провулок Лемешева, 1-7, 4-6
вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в
вулиця Квітуча, 1-25, 2-42
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22
вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8
вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89
вулиця Порохова, 30-66, 37-83
вулиця Жигулівська, 38,38а
вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44
вулиця Митищенська, 1-39, 2-34
вулиця Жигулевская, 1-37, 2-36
вулиця Писемського, 21/1
вулиця Порохова, 1-35, 2-28
вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16
вулиця Ю. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228
вулиця Весняна, 1,4-12
провулок Неманський, 1-13; 2-24
провулок Тюменський, 1-31, 2-38
вулиця Колективна, 1,2-12
вулиця Весняна, 1-109, 4-98
провулок Зенітний, 1-15, 2-12
вулиця Ю. Кондратюка, 252,256а
вулиця Можайського, 1-21, 2-26,34,36
провулок Курсовий 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2
вулиця Колективна, 3-35, 14-42
вулиця Ватутіна, 49-53а, 58 / 2,60,62,64
вулиця Ю. Кондратюка, 228А, 235-241,230А-244
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