Частина Дніпра залишиться без електрики: кого стосується

У п'ятницю, 30 жовтня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Центральний район:

вулиця Симона Петлюри, 10-62,9-63;

вулиця Дарвіна, 14-40,21-57

вулиця В. Антоновича, 65

вулиця Старокозацький, 58, 56, 52, 66а

проспект А. Поля, 42в, 44, 44а, 44б, 44в, 44г

вулиця М. Драгоманова, 64.

Соборний район:

бульвар Слави, 14, 16, 18, 18а

вулиця В. Вернадського, 37, 37б

вулиця Гусенка

вулиця Жуковського

вулиця О. Гончара

Шевченківський район:

вулиця Ширшова, 1б

бульвар Європейський, 4/2, 6

вулиця Харківська, 2, 5, 7, 11, 9, 16, 13

вулиця Глінки, 11

вулиця Адміральська, 1а

вулиця Баженова, 2-98

провулок Баженова, 1-33,2-40

провулок Россі, 2-18, 1-33

вулиця Россі, 2-12, гараж

провулок Штрауса, 1-41,2-16.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця 230 Ст. дивізії, 49-87,50-84

вулиця Петрозаводська, 520,560

вулиця Інгульська, 318

вулиця В. Дубовика, 4-8,16,7-43,10

вулиця Житомирська, 274А; 276; 278; 284

вулиця Чернігівська, 413-431,350-408,379а-387а, Б, 441

вулиця Петрозаводська, 452-500,517-523

вулиця Майська, 1-9;

вулиця Одеська, 105-155,6-104

вулиця Вологодська, 2-12,5-7;

вулиця Смольська, 1-137,4-6;

вулиця Холодильна, 4-8;

вулиця Далекосхідна, 129-143

вулиця Гребінки, 1-35,8-42;

вулиця Волокамська, 3-31,2-24;

вулиця Андрюсенко, 2-34,1-27;

вулиця Крилова, 4-12,1-17;

вулиця Роздільна, 1-35,2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35,2-30;

вулиця Гребінки, 1-35,8-42;

вулиця Кільцева, 1-27,2-30

вулиця Таганрозька, 105-217,126-226

провулок Таганрозький, 8-12,13-17;

вулиця Тернова, 5,4а;

вулиця Штормова, 115-213,120-222;

провулок Штормовий, 5,17-23,4,10-32;

вулиця Чайковського, 103

провулок Арктичний, 33-49

вулиця Гуртова, 4-16,1-3,20-38,42-54

вулиця Стародубцева, 41-53,48-66

вулиця Білгородська, 43-77,42-44-64, 79-127а, 66-104.

вулиця Широка, 80-112, 73-173,44-76,75-173

провулок Широкий, 1-21,2-18-20

провулок Снайперський, 8-24,2а

вулиця Шефська, 51-57,50-62,49

вулиця Ковпака, 1-15

вулиця Казахстанська, 1-7,2-24

провулок Казахстанський, 5-23,2-36

вулиця Мінусинська, 85,87

провулок Минусинский, 14,16,30,32

вулиця Мінусинська, 15-83,22-80,52а

провулок Минусинский, 34,38,54,56

вулиця Мінусинська, 89-141Б, 82-174

провулок Окопний, 25

Самарський район:

вулиця Заозерна, 1-105,2-96

вулиця Новаторська, 1-119,2-128

вулиця Новгородська, 1-127,2-104

вулиця Елеваторна, 1-71,2-86

вулиця Кадрова, 1-113,2-112

вулиця Фонвізіна, 1,5,2

вулиця Аграрна, 1а, 5-33,51,2-34,52 Садок № 125, Котельня №125

вулиця Столярна, 1,36,8

вулиця О. Кобилянської

вулиця Андрощука

вулиця Таймірська, 1,2

вулиця Таращанська, 3,2

вулиця Пензенська, 1

вулиця М. Гречко, 41-119; 76-106

вулиця Польова, 21-79; 64-118а

вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290

Чечелівський район:

вулиця В. Антоновича, 70, 73-83

проспект Пушкіна, 77, 77д

вулиця Громова, 1

вулиця Робоча, 1, 3б

вулиця Романа Шухевича, 22,24

вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17

проспект Сергія Нігояна, 7

провулок Малий, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169 "б", 169г

вулиця Юності, 135а-179 "б" № з буквами, 94-150, 105-131, 137-161

вулиця Глибока, 1-47, 2-24;

вулиця Павелецька, 90-72, 169-129;

вулиця Новопавелецька, 54-84, 51-21;

вулиця Новошкільна, 35-65, 26-46; 61;

вулиця Стадіонна, 38б-72;

вулиця Новошкільна, 75-105, 48-58а; 45А;

вулиця Високогірна, 45-109, 44-116

вулиця Новошкільна, 177-195,217, 104-134;

вулиця Соснова, 1-11,22-46; в

вулиця Новошкільна, 100-102,153-175

Новокодацький район:

вулиця Кобзарська, 11-19, 10-18;

вулиця Чукотська, 1, 3, 13, 39

проспект Свободи, 228-266, 213, 261-265, 217-275

вулиця Старий шлях, 153-227; 154-200;

вулиця Берегова, 1-7; 2-16;

вулиця Звивиста, 2-36

вулиця Старий шлях, 79-83; 89-155; 128-154

вулиця Золотоосіння, 80-88; 103-105; 113-121;

вулиця Ювілейна, 12;

вулиця Гірська, 1-19; 2-10

вулиця Промислова, 21, 25-63, 18-72;

вулиця Гайва, 3-7, 30а, 30б;

провулок Червоний, 1-35, 2-26;

провулок Робітничий, 1-21, 2-18;

вулиця Старий шлях, 68-112, 41-71;

вулиця Промислова, 1-19, 2-16;

вулиця Робоча, 1-11, 17, 2-26;

вулиця Ювілейна, 1-5, 2-10;

вулиця Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34

вулиця Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140

провулок Малахітовий, 1-15, 2-14

вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57,

вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63

вулиця Ю. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169

вулиця Можайського, 25-69, 40-84

провулок Лікарняний, 33

провулок Малахітовий, 26,32а

вулиця Чорногорська, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96,

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36

вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98

провулок Грузинський, 1-3, 2-4

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18

вулиця Семена Бардадіма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118

вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40

площа Вереснева, 1,5,7, 4-12

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111,102-106

вулиця Річкова, 1-29, 4-24

вулиця Алеутська, 12/1

вулиця Тарана, 6-28, 9-41

вулиця Червоноармійська, 16-64, 19-55

вулиця Народна, 2-34

вулиця Червоноармійська, 2-14, 3-17

провулок Івана Сохача, 16,21-31

вулиця Славна, 1-49, 2-46

вулиця Андрійченко, 91-113, 70-124

провулок Андрійченко, 18-52, 35-65

вулиця Сахалінська, 1а-33, 2,4-26

провулок Крутий, 1-15, 2-26

вулиця Покровська, 1-33,2-16

вулиця Дорогобузька, 13-21,12-14

вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60

провулок Двінський, 1-17,4-8,2-20,3-13

вулиця Андрійченко, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "б", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70Е, 89,89а, 66 / 1,66 / 2

провулок Герцена, 15/2

вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48

вулиця Вагнера, 44-48, 59-63

вулиця Дорогобузька, 17 "б", 17 "в"

вулиця Миколи Садовського, 1-47,47a, 4-26

вулиця Геологічна, 34-64

провулок Покровський, 1,1А-9а, 2-16

вулиця Лавандова, 58

провулок Андрійченко, 1-15,2-14

вулиця Двінська, 1,3,3а, 5,

вулиця Вагнера, 1-21, 2-14

провулок Вагнера, 2-22

провулок Герцена, 2,4-24, 5-25

вулиця Герцена, 1-19, 2-24

вулиця Десантна, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72

вулиця Геологічна, 2а

вулиця Десняка, 1

вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4

вулиця Модеста 2

вулиця Лавандова, 36,42 / 2,42а, 42б, 42г, 44 / 1,44а, 46 / 1,51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115,

вулиця Зоряна;

вулиця М. Хвильового, 48-78, 55-85,39-55, 40-48

вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117

вулиця 8 Березня, 1а, 1-57, 2-64

вулиця Олімпійська, 1-15

провулок 8 Березня, 1-27, 2-22а

вулиця Рижкова, 25-49, 32-70,51-115, 72-120

вулиця Г. Ткаченко, 30-44а

вулиця Пирогова, 7,15,19,23,64,66

вулиця Кам'яногірська, 1-15, 2-16

вулиця Криштофа Косинського, 3-21, 6-30

вулиця Геологічна, 2-30

вулиця Глібова, 1-83, 2-52

вулиця Десняка, 1а-43, 2а-26, 32-56

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Поліська, 22-24, 21-23;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;

вулиця Мукачівська, 128-154, 101-119;

провулок Білоруський, 1-7, 2,8,10;

вулиця Товариська, 3-23, 6-28;

провулок Товариський, 1-3, 2-6;

провулок Балтійський, 1-13, 4-20;

вулиця Курильська, 2-36, 1-33;

вулиця І. Вишенського, 1-21, 2-18;

вулиця Дружби, 1-7, 2-20;

вулиця Товариська, 25, 30-32;

вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

вулиця Мукачівська, 89-99, 78-130;

провулок Балтійський, 2, 2а

вулиця Залізнична, 17,19

вулиця Щепкіна, 3-15, 6

проспект Сергія Нігояна, 18,20, 22-26

провулок Залізничний, 9-15, 12-14

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26

проспект Сергія Нігояна, 4,10,14,16, 40-42

вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34

провулок Танковий, 1-23, 2-12

провулок Сонячний, 1-23, 2-16,31,35

вулиця Якірна, 1-23, 2-18

вулиця Фортечний, 1-25, 4-24,24а-28

проспект Свободи, 76

вулиця Марії Грінченко, 31-35, 2-4,8-12,16-24

провулок Білозерівський, 1-27, 2-30

провулок Мармуровий, 1-25, 2-20,34

проспект Свободи, 64,60

провулок Лемешева, 1-7, 4-6

вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в

вулиця Квітуча, 1-25, 2-42

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22

вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89

вулиця Порохова, 30-66, 37-83

вулиця Жигулівська, 38,38а

вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44

вулиця Митищенська, 1-39, 2-34

вулиця Жигулевская, 1-37, 2-36

вулиця Писемського, 21/1

вулиця Порохова, 1-35, 2-28

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16

вулиця Ю. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228

вулиця Весняна, 1,4-12

провулок Неманський, 1-13; 2-24

провулок Тюменський, 1-31, 2-38

вулиця Колективна, 1,2-12

вулиця Весняна, 1-109, 4-98

провулок Зенітний, 1-15, 2-12

вулиця Ю. Кондратюка, 252,256а

вулиця Можайського, 1-21, 2-26,34,36

провулок Курсовий 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2

вулиця Колективна, 3-35, 14-42

вулиця Ватутіна, 49-53а, 58 / 2,60,62,64

вулиця Ю. Кондратюка, 228А, 235-241,230А-244

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі шукають сім'ю для дитини матері-злодійки.