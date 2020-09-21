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Частина Дніпра залишиться без електрики: кого стосується

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
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Частина Дніпра залишиться без електрики 22 вересня. Джерело: golos.ua

У вівторок, 22 вересня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Варварівська, 2, 2а;

  • вулиця Вітчизняна, 246.

Новокодацький район:

  • вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

  • вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;

  • провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

  • вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

  • вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

  • вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

  • площа Вереснева 1, 5, 7, 4-12;

  • вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

  • вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

  • вулиця Алеутська, 12/1;

  • вулиця Тарана, 6-28, 9-41.

Шевченківський район:

  • житловий масив Тополя-3, 30, 31а, 31б, 31;

  • вулиця Панікахи 115, 119, 119а, 119б, 119д, 119г;

  • вулиця Запорізьке шосе, 82, 88, 98б;

  • вулиця Наукова, 41, 68.

  • вулиця Лізи Чайкіної, 9, 11, 13, 15, 6-22;

  • вулиця Аксакова, 2-18, 1-19;

  • вулиця Радіо, 2-18, 1-17;

  • провулок Радіо, 4-16;

  • житловий масив Тополя-2, 7, 7а, 43;

  • вулиця Тополина, 26, 41.

  • провулок Джинчарадзе, 4;

  • Запорізьке шосе, 38.

Чечелівський район:

  • вулиця Наримська, 104;

  • вулиця Робоча, 152, 152г.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі помер ректор ДНУ.

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