Частина Дніпра залишиться без електрики: кого стосується

У вівторок, 22 вересня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Варварівська, 2, 2а;
вулиця Вітчизняна, 246.
Новокодацький район:
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;
вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;
площа Вереснева 1, 5, 7, 4-12;
вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутська, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41.
Шевченківський район:
житловий масив Тополя-3, 30, 31а, 31б, 31;
вулиця Панікахи 115, 119, 119а, 119б, 119д, 119г;
вулиця Запорізьке шосе, 82, 88, 98б;
вулиця Наукова, 41, 68.
вулиця Лізи Чайкіної, 9, 11, 13, 15, 6-22;
вулиця Аксакова, 2-18, 1-19;
вулиця Радіо, 2-18, 1-17;
провулок Радіо, 4-16;
житловий масив Тополя-2, 7, 7а, 43;
вулиця Тополина, 26, 41.
провулок Джинчарадзе, 4;
Запорізьке шосе, 38.
Чечелівський район:
вулиця Наримська, 104;
вулиця Робоча, 152, 152г.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі помер ректор ДНУ.