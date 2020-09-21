Частина Дніпра залишиться без електрики: кого стосується

У вівторок, 22 вересня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Варварівська, 2, 2а;

вулиця Вітчизняна, 246.

Новокодацький район:

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

площа Вереснева 1, 5, 7, 4-12;

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41.

Шевченківський район:

житловий масив Тополя-3, 30, 31а, 31б, 31;

вулиця Панікахи 115, 119, 119а, 119б, 119д, 119г;

вулиця Запорізьке шосе, 82, 88, 98б;

вулиця Наукова, 41, 68.

вулиця Лізи Чайкіної, 9, 11, 13, 15, 6-22;

вулиця Аксакова, 2-18, 1-19;

вулиця Радіо, 2-18, 1-17;

провулок Радіо, 4-16;

житловий масив Тополя-2, 7, 7а, 43;

вулиця Тополина, 26, 41.

провулок Джинчарадзе, 4;

Запорізьке шосе, 38.

Чечелівський район:

вулиця Наримська, 104;

вулиця Робоча, 152, 152г.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі помер ректор ДНУ.