Частина Дніпра залишилася без води: що сталося

Сьогодні, 22 серпня, в Дніпрі на вулиці Метробудівській, в районі будинку №19 відключили водопостачання за кількома адресами.
Це пов'язано з аварією на водогоні Д-500 мм, повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".
Відключення води
Astrakhanfm
Води не буде за наступними адресами:
вул. Велика Діївська, будинки з №111 по №561;
вул. Велика Діївська, 111 (Міська лікарня №5);
пров. Червоноармійський;
вул. Повстанська;
пров. Повстанський;
пров. Квітковий;
вул. Макарова;
пров. Короленка;
вул. Вільямса, будинки з №38 по №94;
вул. Миколи Куліша;
вул. Металоконструкцій;
вул. Задніпровська;
вул. Костичева.
Зараз фахівці ремонтно-експлуатаційної служби намагаються усунути витік і відновити водопостачання.
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