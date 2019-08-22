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Частина Дніпра залишилася без води: що сталося

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Сьогодні, 22 серпня, в Дніпрі на вулиці Метробудівській, в районі будинку №19 відключили водопостачання за кількома адресами.

Це пов'язано з аварією на водогоні Д-500 мм, повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

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Відключення води

Відключення води

Astrakhanfm

Води не буде за наступними адресами:

  • вул. Велика Діївська, будинки з №111 по №561;

  • вул. Велика Діївська, 111 (Міська лікарня №5);

  • пров. Червоноармійський;

  • вул. Повстанська;

  • пров. Повстанський;

  • пров. Квітковий;

  • вул. Макарова;

  • пров. Короленка;

  • вул. Вільямса, будинки з №38 по №94;

  • вул. Миколи Куліша;

  • вул. Металоконструкцій;

  • вул. Задніпровська;

  • вул. Костичева.

Зараз фахівці ремонтно-експлуатаційної служби намагаються усунути витік і відновити водопостачання.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ЖКХ
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