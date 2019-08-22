Частина Дніпра залишилася без води: що сталося

Сьогодні, 22 серпня, в Дніпрі на вулиці Метробудівській, в районі будинку №19 відключили водопостачання за кількома адресами.

Це пов'язано з аварією на водогоні Д-500 мм, повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Відключення води Astrakhanfm

Води не буде за наступними адресами:

вул. Велика Діївська, будинки з №111 по №561;

вул. Велика Діївська, 111 (Міська лікарня №5);

пров. Червоноармійський;

вул. Повстанська;

пров. Повстанський;

пров. Квітковий;

вул. Макарова;

пров. Короленка;

вул. Вільямса, будинки з №38 по №94;

вул. Миколи Куліша;

вул. Металоконструкцій;

вул. Задніпровська;

вул. Костичева.

Зараз фахівці ремонтно-експлуатаційної служби намагаються усунути витік і відновити водопостачання.

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