"Бюджет участі" – ініціативи, що змінюють Дніпро на краще

У Дніпрі дедалі більше людей можуть втілювати власні освітні проєкти чи ініціативи зі спорту та благоустрою – завдяки умовам, які в місті створив міський голова Борис Філатов. Проєкти активних містян якісно втілюються протягом чотирьох років існування програми – раніше такого не було.

Зокрема, завдяки системній роботі та консультаціям з громадою, механізми партіципаторного фінансування постійно вдосконалюють – щоб саме люди на місцях мали більше можливостей і разом могли створювати місто своєї мрії. Цьогоріч через пандемію коронавірусу останній етап громадського голосування за проєкти "Бюджету участі" було перенесено на декілька тижнів. Через це 10 проєктів не змогли ввійти до фіналу, хоча мали на це всі шанси. Мер Дніпра Борис Філатов запевнив, що їх профінансують окремо. На це виділять 7 млн грн.

Автори ініціатив радіють: "Мер дотримує слово. Добре, що в нашому місті підтримка подібних розробок відбувається ділом, а не словами. Філатов правильно робить, що приділяє цьому увагу", – кажуть розробники.

"Це згуртовує людей. Усі рухаються до єдиної мети, – переконана співавторка низки проєктів Ольга Худа. – У нас вже є напрацювання стосовно того, що ми хочемо змінити на своєму масиві й наступного року. "Бюджет участі" – це про покращення простору та об’єднання людей".

Нині Дніпро справедливо є одним із лідерів "Бюджету участі" в Україні. За чотири роки було виділено 136 млн грн на втілення проєктів містян. Загалом щосезону сума фінансування збільшується – адже це допомагає максимально залучати дніпрян до місцевого самоврядування.

"Це – інструмент прямої демократії, який дозволяє нам створювати позитивний імідж міста. Зокрема – у галузі ІТ. Це справді щось надкреативне. Головне – кожен мешканець може висловити свої побажання, зробити свій внесок у розвиток міста", – говорить Микола Кузічев.

Його підтримують і інші автори, для яких партіципаторне фінансування є дієвим способом заявити про свої ідеї та здобути підтримку земляків.

"Я ознайомився фактично з кожним проєктом особисто і розумію їхню специфіку. Важливо було почути думки людей, зокрема, як ми надалі розвиватимемо партіципаторне фінансування", – сказав мер Дніпра Борис Філатов під час зустрічі з авторами проєктів "Бюджету участі", котра тривала понад годину.

Він також наголосив: вдалося зібрати чимало хороших ідей, зокрема, щодо залучення технічних спеціалістів, архітекторів тощо.

Крім того, мер Дніпра зауважив, що проєкти "Бюджету участі" є маркером ініціативності і затребуваності певних проблем, на які люди звертають увагу, тож деякі ініціативи буде внесено до планових робіт на 2021-й рік. Також наступного року фінансування "Бюджету участі" планують збільшити на 10 млн грн.