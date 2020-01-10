Був голодний і наляканий: в Дніпрі з рук викрадача вирвали 5-річну дитину

У Дніпрі 10 січня рятували 5-річну дитину, яка через халатність п'яної матері опинилась вдалині від дому з малознайомим чоловіком.

Голодного і змерзлого хлопчика виявили в автобусі. Наляканий малюк слухняно сидів на сидінні, в той час як його п'яний викрадач міцно спав на підлозі. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції в Дніпропетровській області.

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Про те, що в салоні рейсового автобуса знаходиться чоловік з ознаками сильного алкогольного сп'яніння з маленькою дитиною, яка його боїться, повідомила в поліцію пасажирка. Жінка посадила дитину з собою. Уже в Дніпрі вона передала хлопчика патрульним.

У Дніпрі з рук викрадача вирвали 5-річну дитину actual.today

Супровідник дитини перебував у такому стані, що не міг сидіти на сидінні, а лежав прямо на підлозі поруч. Чоловік поводив себе неадекватно і навіть забув, що з ним був маленький хлопчик.

Патрульні дізналися всі обставини події у бабусі малюка, телефон якої знайшли у нетверезого громадянина, і в самого хлопчика, який виявився дуже комунікабельним і розумним. Як з'ясувалося, чоловік, який привіз його в Дніпро з Тернівки, є "другом" його матері. Дорослі разом вживали алкогольні напої, а потім посварилися. В результаті конфлікту чоловік забрав хлопчика з собою. У Тернівці малого вже розшукувала бабуся. Поліцейським хлопчик пояснив, що хоче повернутися до рідних, а цей "дядько" на нього лається.

У Дніпрі з рук викрадача вирвали 5-річну дитину Пресслужба патрульної поліції в Дніпропетровській області

Дитина була легко одягненою і голодною. Патрульні передали малюка співробітникам ювенальної превенції, громадянина ж доставили в Дніпровське відділення поліції. За його поведінку в громадському місці був складений адміністративний матеріал за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство).

У Дніпрі з рук викрадача вирвали 5-річну дитину Пресслужба патрульної поліції в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпро увечері 9 січня доставили бійця ЗСУ, який отримав мінно-вибухове поранення в селищі Широкине. Потерпілого госпіталізували в обласну клінічну лікарню імені Мечникова. Тяжкого солдата оперували всю ніч.

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