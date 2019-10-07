"Будете у мене плакати!" На Дніпропетровщині вчителька знущалася з третьокласників

В одній зі шкіл Кам'янського Дніпропетровської області вчителька молодших класів влаштувала розбірки з третьокласниками просто посеред уроку.

Жінка принижувала, грубіянила й погрожувала дітям, які, на її погляд, поводилися неналежно. Диктофонний запис одного з учнів опублікували у Facebook-спільноті "Просто Дніпродзержинськ".

У Кам'янському вчителька тероризує третьокласників Кадр із фільму "Училка"

Так, спочатку вчителька вирішила розібратися зі школярем, який забув принести щоденник. Вона заявила, що йому тут не місце, тому направила дитину до навчального закладу за місцем проживання, зазначивши, що у неї тут "і своїх придурків вистачає". На завершення жінка попередила, що якщо дитина "ще хоч раз підвищить голос", то вона дасть їй "по його товстій мордяці".

Свою наступну "жертву" вчителька звинуватила в тому, що він "перетворив її на собаку" і "витріпав з неї всі нерви". Не бажаючи більше мати справу з учнем, який її не слухається, вона з криками прогнала його "до бісової матері".

На завершення жінка повідомила всьому класу про свій намір мститися за подібне ставлення до себе.

"Ну, почекайте, ось такі у вас і оцінки будуть. Будете ви у мене ще плакати!", – підсумувала педагогиня.

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