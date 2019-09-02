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2 вересня • оновлено в 11:30
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"Буде мінус 50!" Мер Дніпра дав новий виклик по схудненню

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Мер Дніпра Борис Філатов продовжує флешмоб по схудненню.

Міський голова скинув вже 40 кілограм. Тепер в його планах "мінус 50", повідомив мер на сторінці в Facebook.

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Філатов заявив, що тільки сильні вміють сміятися крізь зціплені зуби:

"Тебе б'ють, а ти - смійся. Тобі ставлять підніжки, а ти - смійся. Тобі брешуть, а ти - смійся. На тебе обмовляють, а ти - смійся. Смійся завжди. Смійся всюди. Смійся над божевіллям, що відбувається, над безвихіддю обставин, над людською дурістю, над болем втрат. Над власною слабкістю, яку ніхто не має права побачити... Смійся, в першу чергу, над собою. Кожну хвилину. Як би тобі не було важко. нНад собою. Смійся. Смійся. Смійся. Адже тільки сильні вміють сміятися крізь зціплені зуби", – написав мер.

Мер Дніпра

Мер Дніпра

Facebook Бориса Філатова

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Борис Альбертович активно продовжує худнути і в його планах скинути 50 кілограм:

"Ну що, друзі, флешмоб "мінус 40" вчора проїхали. А тепер буде "мінус 50". Знову зашив рот і це буде найжорстокіший квест бо "цей же рід не походить, тільки молитвою та постом"(с). Смійся над собою , колишній жирний троль. Тому, що дух сильніший плоті", – додав міський голова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Дніпра до цього скинув вже 30 кілограм і розкрив секрет свого схуднення.

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Тег
схуднення
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