Буде бридко: синоптики дали прогноз погоди на 3 грудня в Дніпрі

У вівторок, 3 грудня, в Дніпрі прогнозують похмуру погоду з опадами.

Протягом усього дня буде інтенсивно йти мокрий сніг, який може становити небезпеку на дорогах. Про це повідомляє Синоптик.

Синоптики дали прогноз погоди на 3 грудня в Дніпрі Маю право

У Дніпрі протягом всього дня буде стояти хмарна погода. Температура повітря коливатиметься в межах -2... 0 градусів. Нічний сильний дощ зі снігом до ранку зміниться на сніг. Удень на якийсь час він припиниться, а ввечері розпочнеться знову, правда, менш сильний. Також дніпрян попереджають про можливу ожеледь на дорогах.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 3 грудня кілька районів Дніпра залишаться без електрики. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання

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