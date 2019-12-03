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3 грудня • оновлено в 14:28
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Аліна Рашевська

Буде бридко: синоптики дали прогноз погоди на 3 грудня в Дніпрі

1.1т
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У вівторок, 3 грудня, в Дніпрі прогнозують похмуру погоду з опадами.

Протягом усього дня буде інтенсивно йти мокрий сніг, який може становити небезпеку на дорогах. Про це повідомляє Синоптик.

Синоптики дали прогноз погоди на 3 грудня в Дніпрі

Синоптики дали прогноз погоди на 3 грудня в Дніпрі

Маю право

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Стало відомо, коли відновлять рух транспорту в центрі Дніпра

У Дніпрі протягом всього дня буде стояти хмарна погода. Температура повітря коливатиметься в межах -2... 0 градусів. Нічний сильний дощ зі снігом до ранку зміниться на сніг. Удень на якийсь час він припиниться, а ввечері розпочнеться знову, правда, менш сильний. Також дніпрян попереджають про можливу ожеледь на дорогах.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 3 грудня кілька районів Дніпра залишаться без електрики. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
погода синоптик
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