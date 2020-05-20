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20 травня • оновлено в 13:38
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Бракує більше 200 млн! Міськрада Дніпра звинуватила владу в "бюджетній дірі" через карантин

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Через карантин у зв'язку з коронавірусом в Україні бюджет Дніпра недовиконано на 226 мільйонів гривень.

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Про це під час сесії Дніпровської міської ради заявив заступник мера Дніпра, директор департаменту економіки, фінансів і міського бюджету Володимир Міллер.

За його словами, через введені центральною владою обмеження, зокрема, мораторію на сплату податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку, місто недоотримало 58 і 10 млн грн відповідно. Ще 35 млн грн міська скарбниця недобрала через зниження виплат акцизних зборів.

Володимир Міллер

Володимир Міллер

gorsovet.com.ua

Міллер вважає, що в травні ситуація трохи покращитися, однак дохід бюджету до вересня буде нижче очікуваного через несприятливі умови для місцевого бізнесу.

Чиновник розповів, щоб своєчасно виконати зобов'язання перед підрядниками і виплачувати зарплати бюджетникам, владі Дніпра вперше за каденцію довелося отримати бюджетну позику.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Дніпро
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