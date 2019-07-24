Боротьба з шумом в Дніпрі триває: які зміни чекають городян

У Дніпрі стрімко борються з шумом ночами в нічних закладах.

Депутати під час сесії міськради прийняли рішення залучити до перевірок рівня шуму Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, повідомляє OBOZREVATEL з місця події.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що це єдине підприємство, яке має право юридично вимірювати рівень шуму.

Вимірювання шуму

Протоколи складають відповідно до 182 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях).

У мерії відзначили, що під перевірку рівня шуму потрапляють заклади, на які скаржаться мешканці. Дніпряни можуть зателефонувати в поліцію або на гарячу лінію мерії.

Також рівень шуму вимірюють в квартирі тих, хто передав заявку, і в двох метрах від фасаду будівлі, де розташований заклад.

На сьогоднішній день інспекція з благоустрою міста перевірила 8 об'єктів, видала 6 приписів про порушення і видалила апаратуру в клубі "Крыша".

"Прийняте рішення депутатів міської ради не обмежує перевірки рівня шуму. Будуть перевіряти і промислові шуми, і будівельні. Залучення державної установи дозволить нам проводити більш якісні виміри шуму", – розповіла Юлія Кравець, заступник начальника інспекції з благоустрою міста.

Юлія Кравець, заступник начальника інспекції з благоустрою

Вона додала, що інспекція має потребу в спеціальних пристроях для вимірювання шуму:

"Куплені апарати не можуть вимірювати достатній рівень шуму, у нього дуже маленький обсяг", – підкреслила Кравець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вулицю в Дніпрі перейменували в честь радянського співака.

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