Боротьба з шумом в Дніпрі: півтора десятка закладів можуть залишитися без апаратури

Мінімум півтора десятка закладів Дніпра можуть залишитись без апаратури через скарги на надмірний шум у нічний час.

Ці заклади вже отримали кілька попереджень на порушення норм, і в разі ще однієї скарги у них конфіскують звукове обладнання, повідомив на пресконференції начальник Інспекції з благоустрою міста Руслан Мороз.

Поліція може конфіскувати апаратуру у півтора десятка закладів в Дніпрі (ілюстрація) 4club.com.ua

"Уже, напевно, як мінімум десятка півтора закладів, які отримали попередження і отримали адмінпротокол. При ще одній скарзі з вересня місяця на один з цих закладів ми будемо ініціювати процедуру конфіскації звуковідтворювального обладнання", - сказав він.

Мороз додав, що за літо інспекція отримала понад 100 скарг на шум вночі, складено близько 40 адмінпротоколів.

На початку вересня закінчився мораторій на вилучення апаратури, і тепер порушники ризикують залишитися без техніки, якщо продовжать заважати городянам.

Мороз пояснив, що при надходженні скарги від громадян, інспекція прибуває за місцем проживання заявника, перевіряє і фіксує рівень шуму в приміщенні. Якщо він перевищує 30 дБ при закритому вікні і відкритої кватирці, інспекція виносить попередження керівництву закладу та дає час на вирішення проблеми.

Друга скарга загрожує закладу штрафом до 1 700 гривень, третя - вилученням апаратури.

У разі необхідності техніку вилучатиме поліція за санкцією суду.

Раніше OBOZREVATEL писав, що з 2 вересня в Дніпрі вилучатимуть апаратуру в тих закладах, в яких рівень шуму буде перевищувати допустимий після 22:00. Раніше міська влада і власники закладів домовилися про тимчасовий мораторій на вилучення, щоб встигнути відповідним чином обладнати клуби, ресторани і бари. У неділю дію мораторію закінчилося.

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