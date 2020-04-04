У разі найгіршого сценарію епідемії та карантинних обмежень мерія Дніпра може згорнути програми з благоустрою та перенаправити кошти на матеріальну підтримку найвразливіших категорій мешканців.

Таке припущення міський голова Дніпра Борис Філатов озвучив напередодні в ефірі телеканалу "ZIK".

Мери українських міст

"У нас є чітке розуміння, усередині Асоціації міст України, що основний фінансовий тягар впаде на нас. Думаю, що найближчим часом ми просто згортатимемо програми з благоустрою та видаватимемо людям матеріальну допомогу. Або певним чином забезпечуватимемо громадські роботи, або робочі місця. Адже це небо впало на наші плечі. Найстрашніше те, що у центральної влади один вихід: вони сидять у Києві, у високих кабінетах, і єдине рішення для розв’язання проблеми у країні – пограбувати місцеве самоврядування", – наголосив він.

Також, за словами Бориса Філатова, він перебуває у постійному контакті з багатьма колегами з інших українських міст – щоб мати змогу разом протистояти нинішнім викликам епідемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Дніпра Борис Філатов звинуватив представників деяких політичних сил у маніпуляціях і спробах спекулювати на горі людей. За його словами, іноді ці політики опускаються до відвертої брехні, видаючи за свої досягнення результати роботи міської влади.

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