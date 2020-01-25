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25 січня • оновлено в 17:33
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Бойовики "ДНР" викрали бізнесмена з Дніпра. Відео

5.8т
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Контррозвідка викрила спробу бойовиків "ДНР" завербувати бізнесмена з Дніпра для здійснення злочинної діяльності на шкоду державній безпеці України.

Оперативники Служби безпеки України встановили, що в грудні 2019 року під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією Донецької області бойовики так званої "МГБ ДНР" викрали бізнесмена з Дніпра. Про це повідомили в прес-службі Служби безпеки України.

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Бізнесмен збирався відвідати батьків в рідному Донецьку, але терористи безпідставно звинуватили чоловіка в роботі на українські спецслужби.

Бойовики два тижні утримували чоловіка в підвальному приміщенні, здійснювали психологічний і фізичний тиск, позбавили можливості нормального харчування. Погрожуючи розправою над рідними, вони схилили підприємця до співпраці.

Бойовики "ДНР"

Бойовики "ДНР"

LB.ua

Терористи поставили йому завдання збирати і передавати інформацію про патріотичні організації, з якими він підтримував контакти.

Згода на співпрацю не задовольнила бойовиків, тому ще однією умовою звільнення стала конфіскація значної суми готівки і авто бізнесмена.

Відразу після повернення на підконтрольну Україні територію чоловік потрапив в поле зору СБУ. Він надав докладні показання про обставини свого вербування і поставлені завдань. За результатами перевірки було встановлено, що він не зробив ніяких дій на шкоду державній безпеці України.

Раніше OBOZREVATEL писав, що бранець "ЛНР" дав хабар щоб потрапити в список на обмін. В СБУ повідомили, що не вперше стикаються з подібними злочинами.

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Автор
Дмитро Маркіяненко
Місце
Україна Дніпро
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Тараса Ихтиандра?
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