Бійця ЗСУ з Донбасу евакуйовано до Дніпра з травмою ока

Аліна Рашевська Життя міста 12:27, 30.09.2020 Оновлено: 12:38, 30.09.2020

До Дніпра із зони ООС 29 вересня авіацією евакуювали бійця з хімічним опіком ока.

Травму військовослужбовець отримав у небойових умовах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

Захисника госпіталізували до обласної офтальмологічної лікарні. Зараз фахівці роблять усе можливе, щоб зберегти його зір.

Скриншот.
Facebook / Тетяна Губа

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до Дніпра прибули поранені в зоні ООС воїни.

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