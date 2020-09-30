Бійця ЗСУ з Донбасу евакуйовано до Дніпра з травмою ока

До Дніпра із зони ООС 29 вересня авіацією евакуювали бійця з хімічним опіком ока.

Травму військовослужбовець отримав у небойових умовах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

Захисника госпіталізували до обласної офтальмологічної лікарні. Зараз фахівці роблять усе можливе, щоб зберегти його зір.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до Дніпра прибули поранені в зоні ООС воїни.