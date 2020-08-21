Більше тисячі: в Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Софія Ковнір Життя міста 09:00, 21.08.2020 Оновлено: 09:00, 21.08.2020

Станом на ранок 21 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1007 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 26 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 306 осіб. 152 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 701 жителю Дніпра. 19 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на швидкість поширення коронавірусу в приміщенні може впливати вологість повітря. При цьому краще вірус циркулює при низькому рівні вологості.

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