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Більше тисячі: в Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Життя міста
1,0 т.
Більше тисячі: в Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Коронавірус у Дніпрі. Форпост Севастополь

Станом на ранок 21 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1007 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 26 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 306 осіб. 152 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 701 жителю Дніпра. 19 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на швидкість поширення коронавірусу в приміщенні може впливати вологість повітря. При цьому краще вірус циркулює при низькому рівні вологості.

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