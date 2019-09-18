Безкоштовний Дніпро: де з користю і смаком провести час

Дніпро - місто контрастів. Кожен день в ньому є можливість розвиватися і відпочивати без фінансових розтрат і з користю.

OBOZREVATEL розповість про найцікавіші безкоштовні заходи в Дніпрі на найближчому тижні.

Де в Дніпрі безкоштовно і зі смаком провести час

КІНО ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ

20, 21 і 22 вересня, о 20:30, в парку Зелений Гай всі бажаючі жителі Дніпра можуть насолодитися фільмом в кінотеатрі під відкритим небом. Щоразу організатори готують новий фільм для перегляду, який - до останнього залишається таємницею. Беріть з собою другу половинку або друзів, запасайтесь теплим пледом і насолоджуйтеся прекрасними фільмами в приємній осінній компанії!

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ТВОРЧИЙ ПЕРФОРМАНС НА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЛОЩІ

20 вересня, о 12:30, на Європейській площі можна насолодитися перформансом "ГОЛУБИ" - це продовження серії перформансів дніпровської художниці Олени Загребельної. Мова грошей, для більшості, є більш зрозумілою, ніж мова мистецтва. Звідси і назва - "ГОЛУБИ" - пропорційне співвідношення щодо інших видів птахів на території міста, де голуби - це люди, які сприймають тільки мову грошей і зовсім не цікавляться мистецтвом, а інші птахи - ті, хто зовсім не розуміє мову грошей, але розбираються в мистецтві.

Олена Загребельна

ХАДУ: БЕЗКОШТОВНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС

Хаду - це гімнастика, яка відновлює хребет, суглоби, зв'язки і м'язи. За допомогою хаду можна позбутися від болю в спині і попереку. Хочете спробувати? Уже в цю суботу, 21 вересня, о 12:00, за адресою вул. Калинова, 8-д, (клуб "Energy Fit" в ТЦ "Наутілус") організатори запрошують на безкоштовний майстер-клас і ознайомче тренування. Реєстрація обов'язкова.

Новини Дніпро накриють дощі і шквальний вітер

Хаду: original club

СІМЕЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ПАРКУ ШЕВЧЕНКА

21 вересня, з 12:00, в парку ім. Т.Г. Шевченко пройде масштабний і яскравий сімейний фестиваль. У програмі - концерт, цікаві майстер-класи та розіграш подарунків. Також в парку будуть встановлені кілька яскравих фото-зон. Організатори запрошують приходити всією родиною.

womo.ua

БЕЗКОШТОВНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ: DOTA 2, COUNTER STRIKE І ХІП-ХОП BATTLE

21 вересня, з 10:00 до 20:00, в Парку Глоби пройде фестиваль дитячої творчості "ЗІ Злагодою в серці". Вас чекають виступи кращих колективів міста, конкурс Міс і Містер, digital zone для тих, хто любить Dota 2 і Counter strike і в фіналі для Вас буде грати DJ і створювати шоу - хіп-хоп battle.

kolobok.ua

СЕЗОН ТАНЦЮВАЛЬНИХ ВЕЧІРОК ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ SOCIAL DANCE DNEPR

У неділю, 22 вересня, з 19:00 до 22:00 на Фестивальному причалі пройде вечірка Social Dance Dnepr. Для всіх, хто дуже хоче увірватися і кружляти в натовпі, будуть проводитися майстер-класи та анімації від викладачів кращих шкіл танців Дніпра.

SOCIAL DANCE DNEPR

ОСВІТНІЙ КУРС ПО МИСТЕЦТВА ДЛЯ ДІТЕЙ

Освітній курс з мистецтва "Артсвіт дітям" пройде в суботу, 21 вересня, за адресою вул. Січових Стрільців, 4а. У новому навчальному році дітям пропонують розглянути винаходи, поняття і техніки, які змінювали історію мистецтва. "Артсвіт дітям" познайомить з явищами, які не зустрінеш у звичайній художній школі. Дитина зможе відчути мистецтво "на смак" і вибрати власний напрямок в майбутньому.

Артсвіт

Зареєструватися можна за посиланням. Участь у всіх заняттях курсу безкоштовно. Заняття проходять щосуботи, для дітей 7-9 років початок о 12:30, для дітей 10-12 років - о 14:30.

УТРЕННЯЯ ЙОГА НА ПРИРОДІ

28 вересня, о 10:00, в парку Зелений Гай вас чекає крута і продуктивна практика. Участь безкоштовна, але потрібно зареєструватися за номером телефону (050) 481-44-40. В цьому році це останнє заняття з йоги на природі в парку Зелений Гай. Напевно, цієї осені більше не буде можливості так круто потренуватися під теплим сонцем, так цікаво почати вихідні і познайомитися з глибокої і енергетичної практикою йоги, а значить точно потрібно пробувати себе в новій стихії.

sunny7.ua

PODYAKA FEST

29 вересня, з 13:00 до 21:00, на Фестивальному причалі до Дня Подяки пройде грандіозний фестиваль.

Всіх гостей чекають ворк-аут шоу з Денисом Мініним, квест "Битва титанів", шоу робототехніки, розіграш цінних призів, дитячі майстер-класи, спортивна зона, змагання на гіробордах і в кінці свята - музичний фестиваль PSALMS.

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Яна Коваль

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