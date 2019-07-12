Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

"Батя їде!" У Кривому Розі влаштували паніку через приїзд Зеленського

16.7т Читати матеріал російською

У Кривому Розі кинулися терміново латати ями на дорогах напередодні візиту президента України Володимира Зеленського, який повинен відбутися 12 липня.

Про це повідомляє "Перший Криворізький". Так, у Металургійному районі міста почали ремонтувати дорогу біля в'їзду на парковку Палацу молоді, Криворізького національного університету та цирку. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану).

Новини
"Як за Януковича": в Ужгороді відзначилися маразмом через приїзд Зеленського

Як повідомили місцеві жителі, комунальники працювали практично цілодобово, ями латали не тільки вдень, але й пізно ввечері. Також у місті почали вимивати дороги, якими пройде президент.

"Це миють доріжку, якою сьогодні пройде президент Зеленський. А перед вашими робочими візитами або поїздками до мами в Кривому Розі миють доріжки?" – розповіли журналісти.

Планується, що Зеленський відвідає Криворізький національний університет. Після цього він має намір пройтися містом і поспілкуватися з людьми.

У Кривому Розі латають ями

У Кривому Розі латають ями

Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями

У Кривому Розі латають ями

Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями

У Кривому Розі латають ями

Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями

У Кривому Розі латають ями

Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями

У Кривому Розі латають ями

Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями

У Кривому Розі латають ями

Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями

У Кривому Розі латають ями

Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями

У Кривому Розі латають ями

Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями

У Кривому Розі латають ями

Перший криворізький

"Батя їде!" У Кривому Розі влаштували паніку через приїзд Зеленського
"Батя їде!" У Кривому Розі влаштували паніку через приїзд Зеленського
"Батя їде!" У Кривому Розі влаштували паніку через приїзд Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві. На Позняках перекрили дорогу.

До цього через посадку борту №1 з президентом України Володимиром Зеленським пасажирів рейсу Київ – Львів висадили не в головному, а в старому терміналі Львівського міжнародного аеропорту імені Данила Галицького.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Кривий Ріг
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
125
77
Смішно
5
Цікаво
21
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Нужно ещё траву покрасить,бродячих собак отстрелять,бомжей отмыть и приодеть...Показуха никуда не делась.А почему бы молодому дарованию не прокатиться на велосипеде по криворожскому бездорожью?Или связь с народом прервалась?Родина клоуна в лучших традициях совка демонстрирует тупое раболепие.Почему бы президенту не показать реальное состояние дорог и всего окружающего?
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Иванов Ваня, ладно,пусть кусают велосипедиста.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Иванов Ваня
Иванов Ваня
Aleshin Aleksei, а собак за что?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel