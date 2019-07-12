"Батя їде!" У Кривому Розі влаштували паніку через приїзд Зеленського

У Кривому Розі кинулися терміново латати ями на дорогах напередодні візиту президента України Володимира Зеленського, який повинен відбутися 12 липня.

Про це повідомляє "Перший Криворізький". Так, у Металургійному районі міста почали ремонтувати дорогу біля в'їзду на парковку Палацу молоді, Криворізького національного університету та цирку. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану).

Як повідомили місцеві жителі, комунальники працювали практично цілодобово, ями латали не тільки вдень, але й пізно ввечері. Також у місті почали вимивати дороги, якими пройде президент.

"Це миють доріжку, якою сьогодні пройде президент Зеленський. А перед вашими робочими візитами або поїздками до мами в Кривому Розі миють доріжки?" – розповіли журналісти.

Планується, що Зеленський відвідає Криворізький національний університет. Після цього він має намір пройтися містом і поспілкуватися з людьми.

У Кривому Розі латають ями Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями Перший криворізький

У Кривому Розі латають ями Перший криворізький

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві. На Позняках перекрили дорогу.

До цього через посадку борту №1 з президентом України Володимиром Зеленським пасажирів рейсу Київ – Львів висадили не в головному, а в старому терміналі Львівського міжнародного аеропорту імені Данила Галицького.

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