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2 січня • оновлено в 10:27
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"Бандера об'єднує!" У Дніпрі відбулася смолоскипна хода: яскраві фото та відео

1.7т
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У середу, 1 січня, у Дніпрі відбулася смолоскипна хода, присвячена 111-й річниці від дня народження Степана Бандери – одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів.

Близько 18:00 пів сотні учасників зібралися під "Штабом опору капітуляції" біля Дніпропетровської обласної адміністрації на імпровізований мітинг, передає Depo.ua (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Мітингувальники почали акцію з гімну України і виступу організаторів, а потім пройшли центральними вулицями міста до пам'ятника Тарасу Шевченку.

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Смолоскипна хода у Дніпрі-2020

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020

dnipro.depo.ua

"Ім'я Бандери, постать Бандери об'єднує всіх, незалежно від місця, де проживають свідомі українці. І цей марш – це марш національної єдності", – сказав один із організаторів акції та екснардеп Андрій Денисенко.

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020

49000.com.ua

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020

49000.com.ua

Активісти тримали в руках смолоскипи, синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а також плакати з написами: "Пам'ятаємо, що ми – нащадки своїх героїв" і "Вимога нації – ні капітуляції".

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020

49000.com.ua

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020

dnipro.depo.ua

На мітингу також засудили привітання президента України Володимира Зеленського з новорічними святами президента Росії Володимира Путіна.

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020

49000.com.ua

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020

dnipro.depo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні день народження Степана Бандери було визнано державним святом. Це рішення ухвалила Верховна Рада восьмого скликання.

Степан Бандера – український політичний діяч, один із головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Андрій Денисенко Степан Бандера
Місце
Україна Дніпро
Тег
мітинг
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Коментарі
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Червоний Данило
Червоний Данило
Яркое шествие! хорошо мы прошлисьв Киеве! С днем рождения Степан Андреевич! Вату и кац-апов сегодня трусит и пердаки у них горят по всей россии и Украине! Гов-но с них течет реками.:))) привет из Одессы!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Хоть мне и пох на русню, но всё же, живые организмы... Это, ЖЕЖ, ни один пердак не выдержит. Вчера статья про Киев, сегодня про Днепр ))))
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Коскин Александр
Коскин Александр
Ганьба и позорище стране в которой я живу.
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