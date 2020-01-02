"Бандера об'єднує!" У Дніпрі відбулася смолоскипна хода: яскраві фото та відео

У середу, 1 січня, у Дніпрі відбулася смолоскипна хода, присвячена 111-й річниці від дня народження Степана Бандери – одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів.

Близько 18:00 пів сотні учасників зібралися під "Штабом опору капітуляції" біля Дніпропетровської обласної адміністрації на імпровізований мітинг, передає Depo.ua (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Мітингувальники почали акцію з гімну України і виступу організаторів, а потім пройшли центральними вулицями міста до пам'ятника Тарасу Шевченку.

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020 dnipro.depo.ua

"Ім'я Бандери, постать Бандери об'єднує всіх, незалежно від місця, де проживають свідомі українці. І цей марш – це марш національної єдності", – сказав один із організаторів акції та екснардеп Андрій Денисенко.

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020 49000.com.ua

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020 49000.com.ua

Активісти тримали в руках смолоскипи, синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а також плакати з написами: "Пам'ятаємо, що ми – нащадки своїх героїв" і "Вимога нації – ні капітуляції".

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020 49000.com.ua

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020 dnipro.depo.ua

На мітингу також засудили привітання президента України Володимира Зеленського з новорічними святами президента Росії Володимира Путіна.

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020 49000.com.ua

Смолоскипна хода у Дніпрі-2020 dnipro.depo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні день народження Степана Бандери було визнано державним святом. Це рішення ухвалила Верховна Рада восьмого скликання.

Степан Бандера – український політичний діяч, один із головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!