Авторитетні медики Дніпра підтримуватимуть Філатова в другому турі виборів на пост мера

Чинний мер чимало зробив для розвитку міської галузі охорони здоров'я. І це одна з причин, з якої представники медичної спільноти мають намір проголосувати за нього в другому турі виборів міського голови.

Відповідну заяву зробив академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Олександр Лоскутов.

"Вибори мера – це дуже важливий день у житті міста. І від нього залежатиме майбутнє нашого мегаполісу. Ми бачимо, що відбувається у багатьох містах України. Я хочу, щоб Дніпро, як завжди, був першим і найкращим. Тому на виборах, як і в попередні рази, я підтримуватиму Бориса Філатова", – наголосив пан Лоскутов в інтерв'ю представникам місцевих ЗМІ.

Він акцентував увагу на тому, що давно знає Бориса Альбертовича. І особливо цінує його внесок у захист міста, який потрібен був шість років тому.

"Він дуже порядна і патріотична людина. Я завжди згадую 2014 рік. Це була велика трагедія для всієї країни і для нашої області. Він першим підставив своє плече і був одним із головних організаторів захисту як нашої рідної Дніпропетровської області, так і всього Півдня України. Мені дуже імпонує його ставлення до ветеранів та учасників бойових дій. Це видно за багатьма проєктами, які він зробив для цих людей", – зазначив професор.

Сьогоднішній фронт для керівника будь-якого регіону лежить у площині захисту здоров'я українців. У цьому питанні Борис Філатов, за словами медика, також проявив особливу чуйність.

"Мені подобається його підтримка медицини. Як фахівець говорю, що він одним із перших серед мерів українських міст провів велику роботу з реорганізації покинутої інфекційної лікарні. Він її перепідпорядкував міській раді. І на сьогодні там створено дуже гідні умови. Добре ставлення у нього до всіх лікувальних установ міського профілю. Мається на увазі і лікарня швидкої допомоги, де йде повним ходом реконструкція, і лікарня №16, і лікарня №9, і лікарня №6", – додав Олександр Лоскутов.

Лікар упевнений у тому, що з таким керівником у Дніпра є перспективи розвитку.

"Не варто забувати, що наше місто – великий промисловий і науковий центр. І його очолювати повинна людина, яка має високий інтелектуальний рівень. Наш мер має дві вищі освіти. Про це мало згадують, але він ще і кандидат юридичних наук. І це дуже важливо для керівника будь-якого міста", – акцентував увагу професор. У розмові з журналістами він згадав про проєкти Філатова, спрямовані на підвищення комфорту і якості життя дніпрян: від транспортного сполучення до рекреаційних зон, від підтримки промисловості до ремонтів житлового фонду. "Він дивиться на перспективу. Його треба підтримувати. Я буду за нього голосувати. Потрібно оцінювати всіх претендентів за ті результати, які вони вже мають. Критикувати найпростіше. А ось щось зробити, організувати – це дуже складно", – заявив Олександр Лоскутов.