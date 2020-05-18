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18 травня • оновлено в 19:29
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Аліна Рашевська
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Аварійну школу в Кам'янському відремонтують за 50 млн гривень

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У місті Кам'янське Дніпропетровської області планується капітальний ремонт середньої загальноосвітньої школи №20.

Саме тут в липні 2019 року посеред білого дня трапився масштабний обвал фасаду. Як стало відомо з тендеру на порталі ProZorro, витратити на роботи готові майже 50 мільйонів гривень.

За інформацією видання "Событие", останній ремонт в старому корпусі, де сталося обвалення, проходив близько 6 років тому. Інцидент трапився під час реконструкції більш нового сусіднього будинку. Роботи проводилися в період літніх канікул, тому обійшлося без жертв.

Аварійна школа в Кам'янському

Аварійна школа в Кам'янському

Событие

Аварійна школа в Кам'янському

Аварійна школа в Кам'янському

Событие

Скріншот

Скріншот

ProZorro

За первинними підрахунками, реконструкція школи повинна була обійтися місту в 4 мільйони гривень. Цього року цю суму збільшили до більш ніж 49 мільйонів гривень.

У той же час батьки учнів стурбовані і станом іншого корпусу школи, в який перевели школярів після обвалу. Незважаючи на те, що протягом останнього навчального року там також проходили ремонтні роботи, містяни не впевнені у його якості. Своє обурення вони вирішили висловити сучасним способом, запустивши флешмоб "Твоя школа ще не впала?".

"Ремонт проводиться з грубими порушеннями, не відповідає якість матеріалів, не відповідає кількості робіт, заявлених в кошторисі. Я хочу, щоб цей ремонт був безпечним, я хочу, щоб моя дитина навчалася в безпечному приміщенні, я хочу не боятися відпускати його до школи", – поділилася мама учня школи №20.

Аварійна школа в Кам'янському

Аварійна школа в Кам'янському

Событие

Аварійна школа в Кам'янському

Аварійна школа в Кам'янському

Событие

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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