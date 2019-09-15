Хлопець з Дніпра вразив суддів і глядачів популярного шоу "Х-Фактор".

Стартував десятий сезон відомого шоу і в першому ж випуску Іван Чижевич змусив зал аплодувати стоячи (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Іван Чижевич YouTube

Як стало відомо, Іван співає на корпоративах. На таку велику сцену виходить не вперше. Він уже брав участь в шоу "Голос країни".

Виступ хлопця викликало фурор і судді разом з залом були в захваті. Іван пройшов до наступного етапу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня в ефірі телеканалу СТБ стартував десятий сезон вокального шоу "Х-фактор", в якому українці намагаються вразити зіркових суддів своїми співочими здібностями.

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