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15 вересня • оновлено в 11:00
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Аплодували стоячи: хлопець з Дніпра підірвав зал на "Х-Факторі". Відео

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Хлопець з Дніпра вразив суддів і глядачів популярного шоу "Х-Фактор".

Стартував десятий сезон відомого шоу і в першому ж випуску Іван Чижевич змусив зал аплодувати стоячи (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

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Іван Чижевич

Іван Чижевич

YouTube

Як стало відомо, Іван співає на корпоративах. На таку велику сцену виходить не вперше. Він уже брав участь в шоу "Голос країни".

Виступ хлопця викликало фурор і судді разом з залом були в захваті. Іван пройшов до наступного етапу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня в ефірі телеканалу СТБ стартував десятий сезон вокального шоу "Х-фактор", в якому українці намагаються вразити зіркових суддів своїми співочими здібностями.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
шоу
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