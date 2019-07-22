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Аеропорт в Дніпрі: які зміни очікувати і коли почнеться будівництво

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У Дніпрі розповіли про будівництво злітно-посадкової смуги та реконструкцію терміналу в дніпровському аеропорту.

Питання з дніпровським аеропортом зрушило з мертвої точки тільки теоретично, повідомляє OBOZREVATEL з місця події.

Як стало відомо, найближчим часом оголосять тендер на проектування нової злітно-посадкової смуги для аеропорту "Дніпропетровськ".

Але на сьогоднішній день змін по будівництву аеропорту поки немає:

"Це досить тривалий процес. Необхідно внесення змін до Закону про" Державний бюджет України на 2019 рік ". Це відбудеться не раніше жовтня-листопада. Після цих змін можна буде говорити, що питання зрушило з мертвої точки", – розповів Олександр Сирота, член постійної комісії Дніпровської міської ради будівництва і архітектури.

Аеропорт Дніпра

Аеропорт Дніпра

Днепр Час

Більшість експертів стверджують, що потрібно побудувати два аеропорти - в Дніпрі і Солоному. Але експертна група переглянула варіанти і прийшла до висновку, що один аеропорт буде "вбивати" інший.

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Сирота зазначив, що реконструкція аеропорту "Дніпропетровськ" має багато складнощів:

"Запуск в новому форматі аеропорту тісно пов'язаний з реконструкцією злітно-посадкової смуги. Ці роботи можуть тривати два роки", – сказав експерт.

Поки невідомо, чи будуть будувати новий термінал в аеропорту або реконструюють колишній:

"Якщо підтвердяться інвестиційні наміри Ярославського, то тоді проект будівництва аеропорту набуває додатковий бонус у вигляді заміни державних або муніципальних інвестицій на приватні", – додав Сирота.

Ризики, що процес будівництва аеропорту буде зірваний, дуже великі:

"Найголовніше - це злітна смуга. Від неї залежить, хто і як сюди прилетить. І, звичайно, інтенсивність, з якою можна буде злітати і сідати", – розповів Михайло Крапивко, економічний експерт.

Експерти Олександр Сирота та Михайло Крапивко

Експерти Олександр Сирота та Михайло Крапивко

Крапивко додав, що на сьогоднішній день є позитивний сигнал про те, що нова влада підтримує напрямок на будівництво аеропорту саме в Дніпрі.

Також стало відомо, що під час реконструкції рейси аеропорту Дніпра прийме аеропорт Запоріжжя.

Згідно з раніше озвученими планами, будівництво нового терміналу в аеропорту Запоріжжя планують завершити до кінця 2019 року, повідомляє avianews.

Минулого тижня в ході робочого візиту в Дніпро президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти гроші на будівництво нової злітно-посадкової смуги в аеропорту Дніпра.

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У пресслужбі глави держави повідомили, що президенту представили три проекти реконструкції аеродрому, однак найбільш прийнятним є проект, який передбачає будівництво смуги на місці старої.

Реалізація такого проекту передбачає необхідність введення обмежень на польоти в Дніпро через проведення будівельних робіт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Жулянах" через НП з літаком стався колапс.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро будівництво
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