У межах проєкту "Безпечна школа" 40 тис. школярів Дніпра вже отримали нові учнівські квитки

У Дніпрі в межах проєкту "Безпечна школа" нові учнівські квитки вже отримали 40 тис. школярів. Процес триває й досі.

Планується, що усі школярі будуть із документом уже до кінця поточного навчального року, – розповів спеціаліст департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Артем Трапезніков.

Для молодшої, середньої та старшої школи створено різні зразки учнівських квитків: аби одинадцятикласники не користувалися документом із неактуальною фотографією. Усі вони пластикові, з індивідуальним чипом і виконують функцію пропуску до школи через турнікет.

Також школярі можуть використовувати їх як проїзний документ: його слід пред’явити в електротранспорті для безкоштовного проїзду чи проїзду з 25% знижкою в автобусному транспорті. Крім того, зі знижкою можна відвідувати муніципальні музеї та театри.

"Ми отримуємо багато питань "чому так довго?". Існує багато етапів: оцифровування, верифікація, відправка до друку, надходження до складу, розфасовування, повідомлення директору закладу про готовність партії та доставка до школи. Часто ми стикаємося з помилками в анкетах, потрібен час для уточнення інформації у батьків, її виправлення", – зазначив Артем Трапезніков.

За словами спеціаліста департаменту гуманітарної політики, чимало питань також пов’язано зі внесенням до анкет паспортних даних батьків: "Батьки можуть вказати дані не тільки паспорта, а будь-якого юридичного документа, який підтверджує особу. Це може бути, наприклад, водійське посвідчення. Вони потрібні тільки для підтвердження родинного зв’язку батьків із дитиною. Це продиктовано безпекою: інформація про вашу дитину не повинна надходити сторонній людині".

Марія Куровська, мати учня СЗШ №24, розповідає, що заповнила електронну форму для отримання учнівського квитка щойно дізналася про неї: "Моя дитина вже отримала, можна сказати, свій перший документ, який може носити із собою. Оскільки свідоцтво про народження із собою не носить. Одна з суттєвих переваг – знижки у громадському транспорті. Ми з нетерпінням чекаємо, коли будуть доступні й інші послуги, такі як електронний щоденник і розклад".

Якщо ж дитина загубила учнівський квиток або змінила школу, батьки повинні зателефонувати на гарячу лінію проєкту "Безпечна школа" і залишити дані для перевипуску картки: 063 876 94 49, 067 876 94 49, 050 876 94 49 (щодня з 9:00 до 18:00).